Der deutsch-tÃ¼rkische Autor Akif Pirincci ist in einem Berufungsprozess vor dem Landgericht Bonn vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen worden. Der Angeklagte sei wegen der ihm vorgeworfenen Ã„uÃŸerungen Ã¼ber Migranten nicht der Volksverhetzung schuldig, urteilte das Gericht nach Angaben eines Gerichtssprechers am Mittwoch. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 66-JÃ¤hrigen vorgeworfen, in einem Blogbeitrag die MenschenwÃ¼rde von Migranten verletzt und zu Hass gegen sie aufgestachelt zu haben.
Zur BegrÃ¼ndung hieÃŸ es, dass bei der PrÃ¼fung einer Ã„uÃŸerung stets alle denkbaren Auslegungsvarianten berÃ¼cksichtigt werden mÃ¼ssten. In diesem Fall gebe es eine mÃ¶gliche Auslegungsvariante, die nicht strafbar sei. Das Urteil ist nicht rechtskrÃ¤ftig. Die strittigen Ã„uÃŸerungen stammen aus einem Blogeintrag Pirinccis aus dem Jahr 2022. Der Text erschien auf seiner Internetseite "Der kleine Akif".
Das Amtsgericht Bonn verurteilte Pirincci im Jahr 2024 ursprÃ¼nglich zu einer neunmonatigen Haftstrafe ohne BewÃ¤hrung. In einem ersten Berufungsverfahren vor dem Bonner Landgericht wurde die Strafe auf acht Monate Haft auf BewÃ¤hrung verringert. Das Oberlandesgericht in KÃ¶ln hob die Entscheidung jedoch teilweise auf und verwies das Verfahren zur neuerlichen Entscheidung an das Landgericht zurÃ¼ck.
Pirincci war 1989 mit einem Katzenkrimi bekannt geworden und schrieb spÃ¤ter vor allem rechtspopulistische BÃ¼cher. Zudem trat er als Gastredner auf Demonstrationen der fremdenfeindlichen Pegida-Gruppierung in Erscheinung.
Brennpunkte
Autor Pirincci in Bonn von Volksverhetzungsvorwurf freigesprochen
- AFP - 19. November 2025, 13:56 Uhr
Der deutsch-tÃ¼rkische Autor Akif Pirincci ist in einem Berufungsverfahren vor dem Landgericht Bonn vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen worden. Dies teilte das Gericht mit.
Der deutsch-tÃ¼rkische Autor Akif Pirincci ist in einem Berufungsprozess vor dem Landgericht Bonn vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen worden. Der Angeklagte sei wegen der ihm vorgeworfenen Ã„uÃŸerungen Ã¼ber Migranten nicht der Volksverhetzung schuldig, urteilte das Gericht nach Angaben eines Gerichtssprechers am Mittwoch. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 66-JÃ¤hrigen vorgeworfen, in einem Blogbeitrag die MenschenwÃ¼rde von Migranten verletzt und zu Hass gegen sie aufgestachelt zu haben.
Weitere Meldungen
Nach russischen Angriffen auf ukrainisches Gebiet nahe der Grenze zu RumÃ¤nien haben deutsche Kampfflugzeuge das Eindringen einer Drohne in den Luftraum des Nato-LandesMehr
Acht Monate nach der tÃ¶dlichen Brandkatastrophe bei einem Hip-Hop-Konzert in Nordmazedonien hat der Prozess gegen die mutmaÃŸlichen Verantwortlichen begonnen. Bei demMehr
Durch einen GroÃŸbrand in einem vor allem aus HolzhÃ¤usern bestehenden Wohnviertel der Stadt Oita in Japan sind nach BehÃ¶rdenangaben ein Mensch getÃ¶tet und 170 HÃ¤userMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Renten in Deutschland dÃ¼rften bis zum Jahr 2039 insgesamt um gut 45 Prozent steigen. Das geht aus dem Rentenversicherungsbericht 2025Mehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken. Nach einer aktuellen Auswertung des ADAC kostete ein LiterMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das GroÃŸprojekt Stuttgart 21 soll nicht wie geplant im Dezember 2026 erÃ¶ffnet werden. Das habe Bahn-Chefin Evelyn Palla am Mittwoch demMehr