Autor Pirincci in Bonn von Volksverhetzungsvorwurf freigesprochen

  • AFP - 19. November 2025, 13:56 Uhr
Bild vergrößern: Autor Pirincci in Bonn von Volksverhetzungsvorwurf freigesprochen
Justitia
Bild: AFP

Der deutsch-tÃ¼rkische Autor Akif Pirincci ist in einem Berufungsverfahren vor dem Landgericht Bonn vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen worden. Dies teilte das Gericht mit.

Der deutsch-tÃ¼rkische Autor Akif Pirincci ist in einem Berufungsprozess vor dem Landgericht Bonn vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen worden. Der Angeklagte sei wegen der ihm vorgeworfenen Ã„uÃŸerungen Ã¼ber Migranten nicht der Volksverhetzung schuldig, urteilte das Gericht nach Angaben eines Gerichtssprechers am Mittwoch. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 66-JÃ¤hrigen vorgeworfen, in einem Blogbeitrag die MenschenwÃ¼rde von Migranten verletzt und zu Hass gegen sie aufgestachelt zu haben.

Zur BegrÃ¼ndung hieÃŸ es, dass bei der PrÃ¼fung einer Ã„uÃŸerung stets alle denkbaren Auslegungsvarianten berÃ¼cksichtigt werden mÃ¼ssten. In diesem Fall gebe es eine mÃ¶gliche Auslegungsvariante, die nicht strafbar sei. Das Urteil ist nicht rechtskrÃ¤ftig. Die strittigen Ã„uÃŸerungen stammen aus einem Blogeintrag Pirinccis aus dem Jahr 2022. Der Text erschien auf seiner Internetseite "Der kleine Akif".

Das Amtsgericht Bonn verurteilte Pirincci im Jahr 2024 ursprÃ¼nglich zu einer neunmonatigen Haftstrafe ohne BewÃ¤hrung. In einem ersten Berufungsverfahren vor dem Bonner Landgericht wurde die Strafe auf acht Monate Haft auf BewÃ¤hrung verringert. Das Oberlandesgericht in KÃ¶ln hob die Entscheidung jedoch teilweise auf und verwies das Verfahren zur neuerlichen Entscheidung an das Landgericht zurÃ¼ck.

Pirincci war 1989 mit einem Katzenkrimi bekannt geworden und schrieb spÃ¤ter vor allem rechtspopulistische BÃ¼cher. Zudem trat er als Gastredner auf Demonstrationen der fremdenfeindlichen Pegida-Gruppierung in Erscheinung.

