EU-Kommission will Anzahl von Cookie-Bannern im Netz reduzieren

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Internetnutzer in der EU sollen kÃ¼nftig weniger Klicks fÃ¼r Cookie-Einstellungen machen mÃ¼ssen. Das geht aus dem neuen Digitalpaket der EU-Kommission hervor, welches am Mittwoch vorgestellt wurde.
Demnach wird durch die Ã„nderungen die Anzahl der Cookie-Banner reduziert. Die Nutzer kÃ¶nnten zudem ihre Zustimmung mit einem Klick erteilen und ihre Cookie-Einstellungen Ã¼ber zentrale Einstellungen in Browsern und Betriebssystemen speichern.
Insgesamt sollen Unternehmen in Europa mit dem Paket entlastet werden. Es umfasst einen digitalen Omnibus, der Regeln zu KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI), Cybersicherheit und Daten vereinfachen soll. "Der heutige Vorschlag ist ein wichtiger erster Schritt in unserer Agenda zur digitalen Vereinfachung, mit der ein gÃ¼nstigeres GeschÃ¤ftsumfeld fÃ¼r europÃ¤ische Unternehmen geschaffen werden soll", sagte EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis.
- dts - 19. November 2025, 13:57 Uhr
