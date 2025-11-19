EU-Kommission will Anzahl von Cookie-Bannern im Netz reduzieren

Cookie-Hinweis (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Internetnutzer in der EU sollen kÃ¼nftig weniger Klicks fÃ¼r Cookie-Einstellungen machen mÃ¼ssen. Das geht aus dem neuen Digitalpaket der EU-Kommission hervor, welches am Mittwoch vorgestellt wurde.



Demnach wird durch die Ã„nderungen die Anzahl der Cookie-Banner reduziert. Die Nutzer kÃ¶nnten zudem ihre Zustimmung mit einem Klick erteilen und ihre Cookie-Einstellungen Ã¼ber zentrale Einstellungen in Browsern und Betriebssystemen speichern.



Insgesamt sollen Unternehmen in Europa mit dem Paket entlastet werden. Es umfasst einen digitalen Omnibus, der Regeln zu KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI), Cybersicherheit und Daten vereinfachen soll. "Der heutige Vorschlag ist ein wichtiger erster Schritt in unserer Agenda zur digitalen Vereinfachung, mit der ein gÃ¼nstigeres GeschÃ¤ftsumfeld fÃ¼r europÃ¤ische Unternehmen geschaffen werden soll", sagte EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis.

