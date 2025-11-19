Deutsche Kampfflugzeuge entdecken Drohne im rumÃ¤nischen Luftraum

Kampfflugzeug

Nach russischen Angriffen auf ukrainisches Gebiet nahe der Grenze zu RumÃ¤nien haben deutsche Kampfflugzeuge das Eindringen einer Drohne in den Luftraum des Nato-Landes festgestellt. Die Drohne sei etwa acht Kilometer weit in den rumÃ¤nischen Luftraum eingedrungen und "tauchte etwa zwÃ¶lf Minuten lang immer wieder auf dem Radar auf", erklÃ¤rte das rumÃ¤nische Verteidigungsministerium am Mittwochmorgen. Es sei kein Bodenkontakt eines FluggerÃ¤ts oder von Geschossen gemeldet worden.



Die beiden deutschen Kampfflugzeuge kontrollierten nach Angaben aus Bukarest in der Nacht auf Mittwoch den Luftraum des Nato-Landes, als das Signal der Drohnen kurz nach Mitternacht auf ihrem Radar erfasst wurde. Daraufhin seien zwei weitere Kampfflugzeuge der rumÃ¤nischen Luftwaffe entsandt worden.



Die deutsche Nato-Mission erklÃ¤rte im Onlinedienst X, Eurofighter-Kampfflugzeuge seien im Einsatz gewesen. Nach einer Erfassung der Lage durch die deutschen Flieger habe die rumÃ¤nische Luftwaffe den Einsatz Ã¼bernommen.



Auch RumÃ¤niens Nachbarland Moldau meldete eine Verletzung seines Luftraums durch eine Drohne in der Nacht auf Mittwoch. Als Reaktion darauf sei der russische Botschafter einbestellt worden, erklÃ¤rte das moldauische AuÃŸenministerium. Chisinau habe "seinen entschiedenen Protest" gegen diese "schwere Verletzung der nationalen SouverÃ¤nitÃ¤t" des Landes zum Ausdruck gebracht. Der moldauische Verteidigungsminister erklÃ¤rte, das FluggerÃ¤t sei in einer niedrigen HÃ¶he von etwa 100 Metern im SÃ¼den des Landes in der Luft unterwegs gewesen, ohne von Ãœberwachungssystemen erfasst zu werden.



Auch Polen entsandte angesichts der russischen Angriffe in der Westukraine am frÃ¼hen Mittwochmorgen Kampfflugzeuge. Die BehÃ¶rden in Warschau meldeten jedoch keine Verletzung des polnischen Luftraums.



Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 wurden wiederholt Drohnen im Luftraum des Nato-Mitgliedes RumÃ¤nien gesichtet und Fragmente abgestÃ¼rzter Drohnen auf rumÃ¤nischem Staatsgebiet gefunden. Am Montag waren in Folge eines russischen Drohnenangriffs im nahegelegenen SÃ¼den der Ukraine zwei rumÃ¤nische DÃ¶rfer zeitweise evakuiert worden.



In den vergangenen Wochen hatten neben RumÃ¤nien auch die Nato-Partner Polen und Estland das Eindringen von Drohnen oder MilitÃ¤rflugzeugen in ihren Luftraum gemeldet. Die EU sprach von einer russischen "Eskalation". Auch an FlughÃ¤fen und MilitÃ¤reinrichtungen in Deutschland und anderen EU-LÃ¤ndern kommt es immer wieder zu DrohnenvorfÃ¤llen, die HintergrÃ¼nde sind unklar.