Italien: Gericht erlaubt Auslieferung von Nord-Stream-VerdÃ¤chtigem

Rom (dts Nachrichtenagentur) - Der mutmaÃŸliche Drahtzieher der AnschlÃ¤ge auf die Nord-Stream-Pipelines darf von Italien an Deutschland ausgeliefert werden. Das entschied am Mittwoch Italiens oberstes Gericht.
Der TatverdÃ¤chtige war am 21. August in Rimini aufgrund eines europÃ¤ischen Haftbefehls verhaftet worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er soll den Ermittlern zufolge des gemeinschaftlichen HerbeifÃ¼hrens einer Sprengstoffexplosion, der verfassungsfeindlichen Sabotage sowie der ZerstÃ¶rung von Bauwerken dringend verdÃ¤chtig sein. Verfahrensfehler hatten zunÃ¤chst dazu gefÃ¼hrt, dass die Auslieferung gestoppt und erneut geprÃ¼ft wurde.
Die Bundesanwaltschaft wirf ihm vor, zu einer Gruppe von Personen gehÃ¶rt zu haben, die im September 2022 nahe der Insel Bornholm SprengsÃ¤tze an den Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 platzierte. FÃ¼r den Transport sollen er und seine MittÃ¤ter eine Segelyacht genutzt haben, die von Rostock aus gestartet sei, hieÃŸ es. Die Yacht sei zuvor mithilfe gefÃ¤lschter Ausweispapiere Ã¼ber MittelsmÃ¤nner bei einem deutschen Unternehmen angemietet worden.
Die SprengsÃ¤tze detonierten am 26. September 2022. Durch die Explosionen wurden beide Pipelines schwer beschÃ¤digt.
