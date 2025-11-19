Redakteur von Radio Dreyeckland mit Beschwerde gegen Wohnungsdurchsuchung erfolgreich

Bundesverfassungsgericht

Die Durchsuchung der Wohnung eines Redakteurs von Radio Dreyeckland hat gegen die Rundfunkfreiheit verstoÃŸen.Â Sie stÃ¶rte die redaktionelle Arbeit und konnte einschÃ¼chternd wirken, wie das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe nach Angaben vom Mittwoch entschied. Die Wohnung des Journalisten war 2023 durchsucht worden. Grund war ein Artikel Ã¼ber die Plattform linksunten.indymedia. (Az. 1 BvR 259/24)



Diese war 2017 vom Bundesinnenministerium verboten und die Gruppe aufgelÃ¶st worden. Das Bundesverwaltungsgericht bestÃ¤tigte das Verbot im Januar 2020, weil sich Zweck und TÃ¤tigkeit der Vereinigung gegen die Verfassung richteten. Der Journalist, der fÃ¼r den Freiburger Radiosender arbeitet, berichtete im Juli 2022 in dem Zusammenhang Ã¼ber die Einstellung von Ermittlungen gegen Beschuldigte wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Er verlinkte auf die Archivwebseite von linksunten.indymedia.



Daraufhin wurde gegen ihn selbst ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ihm wurde vorgeworfen, den verbotenen Verein unterstÃ¼tzt zu haben. Das Amtsgericht Karlsruhe ordnete die Durchsuchung seiner Wohnung an, wobei im Januar 2023 ein Laptop, Handys und DatentrÃ¤ger beschlagnahmt wurden. Der Redakteur wurde schlieÃŸlich im Juni 2024 freigesprochen.



Gegen die Durchsuchungsanordnung legte er zusammen mit der Gesellschaft fÃ¼r Freiheitsrechte (GFF) Beschwerde beim Verfassungsgericht ein und hatte nun Erfolg.Â Das Gericht erklÃ¤rte, dass der Eingriff in die Rundfunkfreiheit nicht gerechtfertigt gewesen sei. Es habe nur vage Anhaltspunkte dafÃ¼r gegeben, dass linksunten.indymedia zu dem Zeitpunkt noch bestand, und keinen tragfÃ¤higen Anfangsverdacht gegen den Redakteur.



"Ein so schwerer Eingriff in die Pressefreiheit kann nicht auf vage Vermutungen gestÃ¼tzt werden", erklÃ¤rte GFF-Verfahrenskoordinator David Werdermann in einer Reaktion auf den Beschluss.