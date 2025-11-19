Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bank plant KÃ¼rzungen bei der Konsumenten- und Baufinanzierung sowie in der Handelsfinanzierung, um profitabler zu werden. "Es gibt Unterbereiche, in denen wir im VerhÃ¤ltnis zur WertschÃ¶pfung zu groÃŸ dimensioniert sind", sagte Vorstandschef Christian Sewing dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe). Dort wolle die Bank ihren Kapitaleinsatz zugunsten rentablerer AktivitÃ¤ten reduzieren.
"Das gilt etwa fÃ¼r die Konsumentenfinanzierung und auch fÃ¼r Teile der privaten Baufinanzierung in Deutschland - beides wird es weiterhin geben, aber in geringerem Umfang", sagte Sewing. "Ein anderes Feld, auf dem wir optimieren wollen, ist die Handelsfinanzierung", ergÃ¤nzte der Vorstandschef des grÃ¶ÃŸten deutschen Kreditinstituts. Handelsfinanzierung bleibe zwar "absoluter Kernbestandteil des Angebots" der Bank. Sein Volumen sei "gemessen an anderen globalen Banken aber sehr hoch".
Die VergÃ¼tung innerhalb der Bank soll sich nach Vorstellung Sewings kÃ¼nftig stÃ¤rker am Mehrwert fÃ¼r AktionÃ¤re, dem Shareholder Value Added, orientieren. "Wir wollen den Mehrwert fÃ¼r AktionÃ¤re steigern, auch um unsere AusschÃ¼ttungsquote wie angekÃ¼ndigt von 50 auf 60 Prozent zu erhÃ¶hen", sagte Sewing. Das solle sich auch in den VergÃ¼tungszielen widerspiegeln. "Bislang haben wir den AktionÃ¤rsmehrwert dort nicht abgebildet, kÃ¼nftig wollen wir ihn dort verankern."
Finanzen
Deutsche Bank plant mit weniger Krediten fÃ¼r privaten Wohnungsbau
- dts - 19. November 2025, 19:41 Uhr
