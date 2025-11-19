Politik

Syrische Jugendaktivistin Bana el-Abed mit Kinderfriedenspreis ausgezeichnet

  • AFP - 19. November 2025, 22:31 Uhr
Bild vergrößern: Syrische Jugendaktivistin Bana el-Abed mit Kinderfriedenspreis ausgezeichnet
Bana al-Abed
Bild: AFP

Die 16-jÃ¤hrige Syrerin Bana al-Abed ist am Mittwoch mit dem internationalen Kinderfriedenspreis ausgezeichnet worden. Die junge Aktivistin war 2016 als siebenjÃ¤hriges MÃ¤dchen durch ihre Internet-Botschaften aus dem umkÃ¤mpften Aleppo international bekannt geworden.

Die 16-jÃ¤hrige Syrerin Bana al-Abed ist mit dem internationalen Kinderfriedenspreis ausgezeichnet worden. Die junge Aktivistin erhalte den Preis fÃ¼r ihren Einsatz, "Familien zusammenzufÃ¼hren, Schulen wieder zu Ã¶ffnen und Kindern in Konfliktgebieten Hoffnung zu geben", erklÃ¤rte am Mittwoch die niederlÃ¤ndische Kinderrechtsorganisation KidsRight, die den Preis seit 2005 vergibt. Al-Abed war 2016 als siebenjÃ¤hriges MÃ¤dchen durch ihre Internet-Botschaften aus dem umkÃ¤mpften Aleppo international bekannt geworden.

Monatelang hatten Bana und ihre Mutter Fatemah al-Abed im Onlinedienst Twitter (heute X) Ã¼ber den Kriegsalltag in Aleppo berichtet, hunderttausende Menschen folgten ihnen. Im Dezember 2016 holte eine tÃ¼rkische Hilfsorganisation die Familie aus Aleppo und brachte sie in die TÃ¼rkei. Seitdem besuchte al-Abed internationale Konferenzen, warb weltweit fÃ¼r Kinderrechte, schrieb zwei BÃ¼cher und wird von Politikern wie Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron geschÃ¤tzt.Â 

Im Interview mit der Nachrichtenagentur AFP vor der Preisverleihung unterstrich die PreistrÃ¤gerin die Bedeutung von Bildung fÃ¼r Kinder in Kriegs- und Krisenregionen: "Wenn sie Bildung erhalten, bekommen sie Hoffnung und die MÃ¶glichkeit zu wachsen." Kindern mÃ¼sse erlaubt sein, sich auch wie Kinder zu fÃ¼hlen. Im Krieg jedoch wÃ¼rden sie "dazu gedrÃ¤ngt, viel schneller erwachsen zu werden und ihre Umgebung zu verstehen, als sie sollten", betonte al-Abed.

Der Kinderfriedenspreis ist mit 100.000 Euro dotiert. Das Geld wird in Projekte investiert, die den Anliegen der PreistrÃ¤ger zugute kommen. FrÃ¼here PreistrÃ¤gerinnen sind unter anderem die schwedische Aktivistin Greta Thunberg und die FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Malala Yousafzai.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    COP30 in BelÃ©m: Schneider Ã¤uÃŸert sich optimistisch zu Klima-Verhandlungen
    COP30 in BelÃ©m: Schneider Ã¤uÃŸert sich optimistisch zu Klima-Verhandlungen

    Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat sich optimistisch Ã¼ber den Fortgang der Verhandlungen bei der UN-Klimakonferenz in BelÃ©m geÃ¤uÃŸert. Brasilien zeige "eine

    Mehr
    Nach Merz-Ã„uÃŸerungen Ã¼ber BelÃ©m: Schneider macht bei Lula gut Wetter
    Nach Merz-Ã„uÃŸerungen Ã¼ber BelÃ©m: Schneider macht bei Lula gut Wetter

    Nach Irritationen Ã¼ber Ã„uÃŸerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) sich bei Brasiliens PrÃ¤sident Luiz InÃ¡cio Lula da

    Mehr
    Weimer weist VorwÃ¼rfe der KÃ¤uflichkeit zurÃ¼ck und kÃ¼ndigt rechtliche Schritte an
    Weimer weist VorwÃ¼rfe der KÃ¤uflichkeit zurÃ¼ck und kÃ¼ndigt rechtliche Schritte an

    Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) hat VorwÃ¼rfe einer Einflussnahme auf politische EntscheidungstrÃ¤ger durch die Weimer Media Group zurÃ¼ckgewiesen. Hintergrund

    Mehr
    Klingbeil dringt nach China-Besuch auf fairen Wettbewerb und Zugang zu Seltenen Erden
    Klingbeil dringt nach China-Besuch auf fairen Wettbewerb und Zugang zu Seltenen Erden
    ElektromobilitÃ¤t: Bundesregierung beschlieÃŸt
    ElektromobilitÃ¤t: Bundesregierung beschlieÃŸt "Masterplan" fÃ¼r Ladenetz
    Abholzungsgesetz: Mehrheit der EU-LÃ¤nder fÃ¼r Aufschub um ein weiteres Jahr
    Abholzungsgesetz: Mehrheit der EU-LÃ¤nder fÃ¼r Aufschub um ein weiteres Jahr
    BrÃ¼ssel schlÃ¤gt ZugestÃ¤ndnisse an KI-Firmen vor - Entsetzen bei DatenschÃ¼tzern
    BrÃ¼ssel schlÃ¤gt ZugestÃ¤ndnisse an KI-Firmen vor - Entsetzen bei DatenschÃ¼tzern
    Deutsche Bank: Investoren-Interesse an Deutschland
    Deutsche Bank: Investoren-Interesse an Deutschland "ungebrochen"
    Kiew: Neuer US-Vorschlag enthÃ¤lt Gebietsverzicht und Verkleinerung der Armee
    Kiew: Neuer US-Vorschlag enthÃ¤lt Gebietsverzicht und Verkleinerung der Armee
    Gericht in Italien genehmigt Auslieferung von Nord-Stream-VerdÃ¤chtigem an Deutschland
    Gericht in Italien genehmigt Auslieferung von Nord-Stream-VerdÃ¤chtigem an Deutschland
    Italien: Gericht erlaubt Auslieferung von Nord-Stream-VerdÃ¤chtigem
    Italien: Gericht erlaubt Auslieferung von Nord-Stream-VerdÃ¤chtigem
    Deutsche Bank plant mit weniger Krediten fÃ¼r privaten Wohnungsbau
    Deutsche Bank plant mit weniger Krediten fÃ¼r privaten Wohnungsbau
    Wadephul: Deutschland nicht zu angeblichen GeheimgesprÃ¤chen Ã¼ber Ukraine-Friedensplan
    Wadephul: Deutschland nicht zu angeblichen GeheimgesprÃ¤chen Ã¼ber Ukraine-Friedensplan "gebrieft"

    Top Meldungen

    Ã–zdemir kritisiert neue VerzÃ¶gerungen bei Stuttgart 21
    Ã–zdemir kritisiert neue VerzÃ¶gerungen bei Stuttgart 21

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenkandidat der GrÃ¼nen fÃ¼r die Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg, Cem Ã–zdemir, hat die neuerlichen VerzÃ¶gerungen beim Bahnprojekt

    Mehr
    Zulassung von Unkrautvernichtern darf nicht automatisch befristet verlÃ¤ngert werden
    Zulassung von Unkrautvernichtern darf nicht automatisch befristet verlÃ¤ngert werden

    Die EuropÃ¤ische Union darf die Zulassung von Unkrautvernichtern oder anderen Pflanzenschutzmitteln nicht automatisch befristet verlÃ¤ngern. Das entschied das EU-Gericht in

    Mehr
    Reiche verteidigt mÃ¶glichen Covestro-Deal
    Reiche verteidigt mÃ¶glichen Covestro-Deal

    Abu Dhabi (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat in Abu Dhabi den geplanten Einstieg des Staatsfonds ADQ beim Chemiekonzern Covestro

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts