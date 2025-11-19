Syrische Jugendaktivistin Bana el-Abed mit Kinderfriedenspreis ausgezeichnet

Bana al-Abed

Die 16-jÃ¤hrige Syrerin Bana al-Abed ist am Mittwoch mit dem internationalen Kinderfriedenspreis ausgezeichnet worden. Die junge Aktivistin war 2016 als siebenjÃ¤hriges MÃ¤dchen durch ihre Internet-Botschaften aus dem umkÃ¤mpften Aleppo international bekannt geworden.

Die 16-jÃ¤hrige Syrerin Bana al-Abed ist mit dem internationalen Kinderfriedenspreis ausgezeichnet worden. Die junge Aktivistin erhalte den Preis fÃ¼r ihren Einsatz, "Familien zusammenzufÃ¼hren, Schulen wieder zu Ã¶ffnen und Kindern in Konfliktgebieten Hoffnung zu geben", erklÃ¤rte am Mittwoch die niederlÃ¤ndische Kinderrechtsorganisation KidsRight, die den Preis seit 2005 vergibt. Al-Abed war 2016 als siebenjÃ¤hriges MÃ¤dchen durch ihre Internet-Botschaften aus dem umkÃ¤mpften Aleppo international bekannt geworden.



Monatelang hatten Bana und ihre Mutter Fatemah al-Abed im Onlinedienst Twitter (heute X) Ã¼ber den Kriegsalltag in Aleppo berichtet, hunderttausende Menschen folgten ihnen. Im Dezember 2016 holte eine tÃ¼rkische Hilfsorganisation die Familie aus Aleppo und brachte sie in die TÃ¼rkei. Seitdem besuchte al-Abed internationale Konferenzen, warb weltweit fÃ¼r Kinderrechte, schrieb zwei BÃ¼cher und wird von Politikern wie Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron geschÃ¤tzt.Â



Im Interview mit der Nachrichtenagentur AFP vor der Preisverleihung unterstrich die PreistrÃ¤gerin die Bedeutung von Bildung fÃ¼r Kinder in Kriegs- und Krisenregionen: "Wenn sie Bildung erhalten, bekommen sie Hoffnung und die MÃ¶glichkeit zu wachsen." Kindern mÃ¼sse erlaubt sein, sich auch wie Kinder zu fÃ¼hlen. Im Krieg jedoch wÃ¼rden sie "dazu gedrÃ¤ngt, viel schneller erwachsen zu werden und ihre Umgebung zu verstehen, als sie sollten", betonte al-Abed.



Der Kinderfriedenspreis ist mit 100.000 Euro dotiert. Das Geld wird in Projekte investiert, die den Anliegen der PreistrÃ¤ger zugute kommen. FrÃ¼here PreistrÃ¤gerinnen sind unter anderem die schwedische Aktivistin Greta Thunberg und die FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Malala Yousafzai.