Brennpunkte

Auf Wunsch von bin Salman: Trump will sich fÃ¼r Ende der Gewalt im Sudan einsetzen

  • AFP - 20. November 2025, 00:08 Uhr
Bild vergrößern: Auf Wunsch von bin Salman: Trump will sich fÃ¼r Ende der Gewalt im Sudan einsetzen
Donald Trump (links) mit Mohammed bin Salman
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Donald Trump will sich fÃ¼r ein Ende des Krieges im Sudan einsetzen - auf Wunsch des saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. 'Seine MajestÃ¤t mÃ¶chte, dass ich etwas sehr Wirkungsvolles im Zusammenhang mit dem Sudan unternehme', sagte Trump.

US-PrÃ¤sident Donald Trump will sich fÃ¼r ein Ende des Krieges im Sudan einsetzen - auf Wunsch des saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. "Seine MajestÃ¤t mÃ¶chte, dass ich etwas sehr Wirkungsvolles im Zusammenhang mit dem Sudan unternehme", sagte Trump am Mittwoch auf einem Wirtschaftsforum in Washington, an dem auch sein Gast aus Saudi-Arabien teilnahm. Er rÃ¤umte ein, dass der BÃ¼rgerkrieg vor bin Salmans AnstoÃŸ "nicht auf meiner Agenda" gestanden habe.

Trump hatte den einflussreichen saudiarabischen De-Facto-Herrscher am Dienstag pompÃ¶s im WeiÃŸen Haus empfangen. Trump lobte den Kronprinzen als "extrem respektierten Mann" und "guten Freund". Zudem sei er "unglaublich in Bezug auf Menschenrechte und alles andere", sagte Trump am Dienstag.

Hinsichtlich des Sudan sagte er nun in Washington: "Es war nicht geplant, mich darin zu engagieren." An bin Salman gewandt fÃ¼gte er hinzu: "Aber ich sehe, wie wichtig Ihnen und vielen Ihrer Freunde hier im Raum der Sudan ist. Und wir werden uns nun mit dem Sudan befassen."

Kurz darauf verurteilte Trump die Gewalt im Sudan auch auf seiner Onlineplattform Truth Social. Er werde den "Einfluss des PrÃ¤sidentenamtes nutzen, um den Krieg sofort zu beenden", schrieb er. Im Sudan fÃ¤nden "ungeheuerliche GrÃ¤ueltaten" statt. Das Land sei "zum gewalttÃ¤tigsten Ort der Welt und gleichzeitig zur grÃ¶ÃŸten humanitÃ¤ren Krise geworden". Er werde nun gemeinsam mit RegionalmÃ¤chten, insbesondere den Vereinigten Arabischen Emiraten, an einer Stabilisierung in dem Konflikt arbeiten.

Saudi-Arabien unterstÃ¼tzt die dem MilitÃ¤r nahestehende sudanesische Regierung. Den Vereinigten Arabischen Emiraten dagegen wird regelmÃ¤ÃŸig vorgeworfen, die RSF-Miliz zu unterstÃ¼tzen, die fÃ¼r GrÃ¤ueltaten im Sudan verantwortlich gemacht wird. Die Vereinigten Arabischen Emirate weisen die VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck.

Im Sudan, dem drittgrÃ¶ÃŸten Land Afrikas, liefern sich seit April 2023 die Armee von MilitÃ¤rherrscher Fattah al-Burhan und die paramilitÃ¤rische Gruppe der Rapid Support Forces (RSF) einen blutigen Machtkampf. Nach 18-monatiger Belagerung Ã¼bernahm die RSF Ende Oktober die Kontrolle Ã¼ber die Stadt Al-Faschir - die letzte groÃŸe Stadt in der Region Darfur, die noch nicht von der Miliz kontrolliert wurde. Berichten zufolge kam es in der Stadt zu zahlreichen GrÃ¤ueltaten, etwa Massenhinrichtungen von Zivilisten.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Kiew: Neuer US-Vorschlag enthÃ¤lt Gebietsverzicht und Verkleinerung der Armee
    Kiew: Neuer US-Vorschlag enthÃ¤lt Gebietsverzicht und Verkleinerung der Armee

    Die Ukraine hat von den USA einen neuen Vorschlag zur Beendigung des russischen Angriffskrieges erhalten. Wie ein ranghoher ukrainischer Vertreter am Mittwoch der

    Mehr
    Gericht in Italien genehmigt Auslieferung von Nord-Stream-VerdÃ¤chtigem an Deutschland
    Gericht in Italien genehmigt Auslieferung von Nord-Stream-VerdÃ¤chtigem an Deutschland

    Das italienische Kassationsgericht hat die Auslieferung des mutmaÃŸlichen Drahtziehers der AnschlÃ¤ge auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee verfÃ¼gt. Der tatverdÃ¤chtige

    Mehr
    Italien: Gericht erlaubt Auslieferung von Nord-Stream-VerdÃ¤chtigem
    Italien: Gericht erlaubt Auslieferung von Nord-Stream-VerdÃ¤chtigem

    Rom (dts Nachrichtenagentur) - Der mutmaÃŸliche Drahtzieher der AnschlÃ¤ge auf die Nord-Stream-Pipelines darf von Italien an Deutschland ausgeliefert werden. Das entschied am

    Mehr
    Nvidia steigert Gewinn im dritten Quartal deutlich - HÃ¤ndler erleichtert
    Nvidia steigert Gewinn im dritten Quartal deutlich - HÃ¤ndler erleichtert
    Klingbeil dringt nach China-Besuch auf fairen Wettbewerb und Zugang zu Seltenen Erden
    Klingbeil dringt nach China-Besuch auf fairen Wettbewerb und Zugang zu Seltenen Erden
    ElektromobilitÃ¤t: Bundesregierung beschlieÃŸt
    ElektromobilitÃ¤t: Bundesregierung beschlieÃŸt "Masterplan" fÃ¼r Ladenetz
    Abholzungsgesetz: Mehrheit der EU-LÃ¤nder fÃ¼r Aufschub um ein weiteres Jahr
    Abholzungsgesetz: Mehrheit der EU-LÃ¤nder fÃ¼r Aufschub um ein weiteres Jahr
    Nach langem Streit: Australien mit TÃ¼rkei als Ort der UN-Klimakonferenz 2026 einverstanden
    Nach langem Streit: Australien mit TÃ¼rkei als Ort der UN-Klimakonferenz 2026 einverstanden
    Deutsche Bank: Investoren-Interesse an Deutschland
    Deutsche Bank: Investoren-Interesse an Deutschland "ungebrochen"
    Syrische Jugendaktivistin Bana el-Abed mit Kinderfriedenspreis ausgezeichnet
    Syrische Jugendaktivistin Bana el-Abed mit Kinderfriedenspreis ausgezeichnet
    COP30 in BelÃ©m: Schneider Ã¤uÃŸert sich optimistisch zu Klima-Verhandlungen
    COP30 in BelÃ©m: Schneider Ã¤uÃŸert sich optimistisch zu Klima-Verhandlungen
    Deutsche Bank plant mit weniger Krediten fÃ¼r privaten Wohnungsbau
    Deutsche Bank plant mit weniger Krediten fÃ¼r privaten Wohnungsbau
    Nach Merz-Ã„uÃŸerungen Ã¼ber BelÃ©m: Schneider macht bei Lula gut Wetter
    Nach Merz-Ã„uÃŸerungen Ã¼ber BelÃ©m: Schneider macht bei Lula gut Wetter

    Top Meldungen

    Ã–zdemir kritisiert neue VerzÃ¶gerungen bei Stuttgart 21
    Ã–zdemir kritisiert neue VerzÃ¶gerungen bei Stuttgart 21

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenkandidat der GrÃ¼nen fÃ¼r die Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg, Cem Ã–zdemir, hat die neuerlichen VerzÃ¶gerungen beim Bahnprojekt

    Mehr
    Zulassung von Unkrautvernichtern darf nicht automatisch befristet verlÃ¤ngert werden
    Zulassung von Unkrautvernichtern darf nicht automatisch befristet verlÃ¤ngert werden

    Die EuropÃ¤ische Union darf die Zulassung von Unkrautvernichtern oder anderen Pflanzenschutzmitteln nicht automatisch befristet verlÃ¤ngern. Das entschied das EU-Gericht in

    Mehr
    Reiche verteidigt mÃ¶glichen Covestro-Deal
    Reiche verteidigt mÃ¶glichen Covestro-Deal

    Abu Dhabi (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat in Abu Dhabi den geplanten Einstieg des Staatsfonds ADQ beim Chemiekonzern Covestro

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts