Technologie

Nvidia steigert Gewinn im dritten Quartal deutlich - HÃ¤ndler erleichtert

  • AFP - 19. November 2025, 23:24 Uhr
Bild vergrößern: Nvidia steigert Gewinn im dritten Quartal deutlich - HÃ¤ndler erleichtert
Nvidia mit besseren Quartalszahlen als erwartet
Bild: AFP

Erleichterung bei BÃ¶rsenhÃ¤ndlern: Der US-Technologieriese Nvidia hat bessere Quartalsergebnisse erzielt als erwartet und Unsicherheit Ã¼ber die RentabilitÃ¤t KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) vorerst gemindert.

Erleichterung bei BÃ¶rsenhÃ¤ndlern: Der US-Technologieriese Nvidia hat bessere Quartalsergebnisse erzielt als erwartet und Unsicherheit Ã¼ber die RentabilitÃ¤t KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) vorerst gemindert. Nvidia meldete am Mittwoch fÃ¼r das dritte Quartal einen um 65 Prozent gestiegenen Nettogewinn von 31,9 Milliarden Dollar. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal auf den Rekordwert von 57 Milliarden Dollar (gut 49 Milliarden Euro). Â 

"Die Blackwell-VerkÃ¤ufe sind durch die Decke gegangen und Cloud-GPUs sind ausverkauft", erklÃ¤rte Nvidia-Chef Jensen Huang. Der Konzern mit Hauptsitz im kalifornischen Santa Clara ist mit Abstand der grÃ¶ÃŸte Hersteller sogenannter GPU-Chips, die als unverzichtbar fÃ¼r die Entwicklung generativer KÃ¼nstlicher Intelligenz gelten.Â 

Im nachbÃ¶rslichen Handel in New York legte die Nvidia-Aktie nach der Gewinnmitteilung um rund vier Prozent zu. Der technologielastige Nasdaq und die anderen Indizes an der Wall Street hatten zuvor leicht im Plus geschlossen.

in Asien und Europa hatte zunehmende Vorsicht der Anleger die AktienmÃ¤rkte hingegen ins Minus gedrÃ¼ckt. Auch der Kurs der KryptowÃ¤hrung Bitcoin gab deutlich nach und rutschte zeitweilig unter die Marke von 90.000 Dollar.Â 

Hintergrund der risikoscheuen Stimmung vieler Anleger ist unter anderem die diesjÃ¤hrige BÃ¶rsenrallye im KI-Bereich. Sie wirft bei Investoren die Frage auf, in welchem AusmaÃŸ sich die Milliardeninvestitionen in dem Bereich tatsÃ¤chlich auszahlen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Klingbeil dringt nach China-Besuch auf fairen Wettbewerb und Zugang zu Seltenen Erden
    Klingbeil dringt nach China-Besuch auf fairen Wettbewerb und Zugang zu Seltenen Erden

    Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat zum Abschluss seiner China-Reise die gute Zusammenarbeit mit dem Land im Bereich der Innovation gelobt und zugleich erneut einen

    Mehr
    BrÃ¼ssel schlÃ¤gt ZugestÃ¤ndnisse an KI-Firmen vor - Entsetzen bei DatenschÃ¼tzern
    BrÃ¼ssel schlÃ¤gt ZugestÃ¤ndnisse an KI-Firmen vor - Entsetzen bei DatenschÃ¼tzern

    Entwickler KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) sollen nach den PlÃ¤nen der EU-Kommission leichter Zugang zu Daten bekommen - DatenschÃ¼tzer sind entsetzt. Sie sprachen am Mittwoch vom

    Mehr
    Autonomes Fahren: Deutsche Autobauer laut Studie gut aufgestellt - doch China holt auf
    Autonomes Fahren: Deutsche Autobauer laut Studie gut aufgestellt - doch China holt auf

    Deutsche Autobauer sind einer Studie zufolge bei autonomen Fahrfunktionen im internationalen Vergleich gut aufgestellt - schon bald kÃ¶nnten allerdings Hersteller aus China auf

    Mehr
    ElektromobilitÃ¤t: Bundesregierung beschlieÃŸt
    ElektromobilitÃ¤t: Bundesregierung beschlieÃŸt "Masterplan" fÃ¼r Ladenetz
    Abholzungsgesetz: Mehrheit der EU-LÃ¤nder fÃ¼r Aufschub um ein weiteres Jahr
    Abholzungsgesetz: Mehrheit der EU-LÃ¤nder fÃ¼r Aufschub um ein weiteres Jahr
    ErÃ¶ffnung von Stuttgart 21 wird erneut verschoben
    ErÃ¶ffnung von Stuttgart 21 wird erneut verschoben
    Niederlande setzen staatliche Kontrolle Ã¼ber Chip-Hersteller Nexperia aus
    Niederlande setzen staatliche Kontrolle Ã¼ber Chip-Hersteller Nexperia aus
    Auf Wunsch von bin Salman: Trump will sich fÃ¼r Ende der Gewalt im Sudan einsetzen
    Auf Wunsch von bin Salman: Trump will sich fÃ¼r Ende der Gewalt im Sudan einsetzen
    Nach langem Streit: Australien mit TÃ¼rkei als Ort der UN-Klimakonferenz 2026 einverstanden
    Nach langem Streit: Australien mit TÃ¼rkei als Ort der UN-Klimakonferenz 2026 einverstanden
    Deutsche Bank: Investoren-Interesse an Deutschland
    Deutsche Bank: Investoren-Interesse an Deutschland "ungebrochen"
    Syrische Jugendaktivistin Bana el-Abed mit Kinderfriedenspreis ausgezeichnet
    Syrische Jugendaktivistin Bana el-Abed mit Kinderfriedenspreis ausgezeichnet
    Kiew: Neuer US-Vorschlag enthÃ¤lt Gebietsverzicht und Verkleinerung der Armee
    Kiew: Neuer US-Vorschlag enthÃ¤lt Gebietsverzicht und Verkleinerung der Armee
    Gericht in Italien genehmigt Auslieferung von Nord-Stream-VerdÃ¤chtigem an Deutschland
    Gericht in Italien genehmigt Auslieferung von Nord-Stream-VerdÃ¤chtigem an Deutschland

    Top Meldungen

    Deutsche Bank plant mit weniger Krediten fÃ¼r privaten Wohnungsbau
    Deutsche Bank plant mit weniger Krediten fÃ¼r privaten Wohnungsbau

    Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bank plant KÃ¼rzungen bei der Konsumenten- und Baufinanzierung sowie in der Handelsfinanzierung, um profitabler zu werden. "Es

    Mehr
    Ã–zdemir kritisiert neue VerzÃ¶gerungen bei Stuttgart 21
    Ã–zdemir kritisiert neue VerzÃ¶gerungen bei Stuttgart 21

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenkandidat der GrÃ¼nen fÃ¼r die Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg, Cem Ã–zdemir, hat die neuerlichen VerzÃ¶gerungen beim Bahnprojekt

    Mehr
    Zulassung von Unkrautvernichtern darf nicht automatisch befristet verlÃ¤ngert werden
    Zulassung von Unkrautvernichtern darf nicht automatisch befristet verlÃ¤ngert werden

    Die EuropÃ¤ische Union darf die Zulassung von Unkrautvernichtern oder anderen Pflanzenschutzmitteln nicht automatisch befristet verlÃ¤ngern. Das entschied das EU-Gericht in

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts