Nvidia steigert Gewinn im dritten Quartal deutlich - HÃ¤ndler erleichtert

Nvidia mit besseren Quartalszahlen als erwartet

Erleichterung bei BÃ¶rsenhÃ¤ndlern: Der US-Technologieriese Nvidia hat bessere Quartalsergebnisse erzielt als erwartet und Unsicherheit Ã¼ber die RentabilitÃ¤t KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) vorerst gemindert. Nvidia meldete am Mittwoch fÃ¼r das dritte Quartal einen um 65 Prozent gestiegenen Nettogewinn von 31,9 Milliarden Dollar. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal auf den Rekordwert von 57 Milliarden Dollar (gut 49 Milliarden Euro). Â



"Die Blackwell-VerkÃ¤ufe sind durch die Decke gegangen und Cloud-GPUs sind ausverkauft", erklÃ¤rte Nvidia-Chef Jensen Huang. Der Konzern mit Hauptsitz im kalifornischen Santa Clara ist mit Abstand der grÃ¶ÃŸte Hersteller sogenannter GPU-Chips, die als unverzichtbar fÃ¼r die Entwicklung generativer KÃ¼nstlicher Intelligenz gelten.Â



Im nachbÃ¶rslichen Handel in New York legte die Nvidia-Aktie nach der Gewinnmitteilung um rund vier Prozent zu. Der technologielastige Nasdaq und die anderen Indizes an der Wall Street hatten zuvor leicht im Plus geschlossen.



in Asien und Europa hatte zunehmende Vorsicht der Anleger die AktienmÃ¤rkte hingegen ins Minus gedrÃ¼ckt. Auch der Kurs der KryptowÃ¤hrung Bitcoin gab deutlich nach und rutschte zeitweilig unter die Marke von 90.000 Dollar.Â



Hintergrund der risikoscheuen Stimmung vieler Anleger ist unter anderem die diesjÃ¤hrige BÃ¶rsenrallye im KI-Bereich. Sie wirft bei Investoren die Frage auf, in welchem AusmaÃŸ sich die Milliardeninvestitionen in dem Bereich tatsÃ¤chlich auszahlen.