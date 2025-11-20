Nach langem Streit: Australien mit TÃ¼rkei als Ort der UN-Klimakonferenz 2026 einverstanden

Antalya, nicht Adelaide: Im seit Monaten gefÃ¼hrten Streit um den Ausrichtungsort der nÃ¤chsten UN-Klimakonferenz (COP31) hat Australien der TÃ¼rkei den Vortritt gelassen. Australien ist einverstanden, dass die Konferenz im kommenden Jahr in der TÃ¼rkei stattfindet, wie der deutsche Umwelt-StaatssekretÃ¤r Jochen Flasbarth am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP sagte. Diskutiert wird nach Angaben aus Verhandlungskreisen aber noch darÃ¼ber, die COP31-PrÃ¤sidentschaft zwischen den beiden LÃ¤ndern im Vorfeld und wÃ¤hrend der Konferenz aufzuteilen.
Streit um die Ausrichtung der Weltklimakonferenzen hat es schon in der Vergangenheit gegeben, allerdings nie so langwierig wie dieses Mal.
Die UN-Klimakonferenzen werden turnusmÃ¤ÃŸig von fÃ¼nf regionalen BlÃ¶cken organisiert. Diese mÃ¼ssen das Gastgeberland jeweils einstimmig auswÃ¤hlen. TurnusgemÃ¤ÃŸ ist im kommenden Jahr die Gruppe der westeuropÃ¤ischen und anderer westlicher Staaten an der Reihe. Dazu gehÃ¶ren zwei Dutzend LÃ¤nder, die meisten in Europa. Aber auch die TÃ¼rkei, Australien, Kanada und einige weitere Staaten zÃ¤hlen dazu.
Umwelt-StaatssekretÃ¤r Flasbarth, der die Sitzung der Gruppe in BelÃ©m leitete, sagte AFP, es gebe in der Gruppe keine grundsÃ¤tzlichen Bedenken gegen diesen Kompromiss. Es sei "auÃŸergewÃ¶hnlich, dass zwei LÃ¤nder von sehr unterschiedlichen Enden der Erde, die aber in einer Gruppe sind, eine Einigung erzielen", hob er hervor.
Flasbarth sprach von einer "innovativen" LÃ¶sung. Und weil sie so ungewÃ¶hnlich sei, brÃ¤uchten die Mitglieder der Gruppe noch mehr Informationen, was genau sie beinhalte. Wenn diese Informationen schriftlich vorlÃ¤gen, werde er ein weiteres Treffen einberufen - "und dann werden wir sehr schnell entscheiden", fÃ¼gte Flasbarth hinzu.
Der australische Klimaminister Chris Bowen erklÃ¤rte, sein Land habe eine LÃ¶sung erreichen wollen, "die fÃ¼r Australien, den Pazifikraum und auch den multilateralen Prozess funktioniert". "Wir werden sehr bald mehr dazu sagen", fÃ¼gte er hinzu.
Australien hatte bei der Bewerbung fÃ¼r die Ausrichtung der Weltklimakonferenz auch damit argumentiert, dass es auf Folgen des Klimawandels im Pazifik und in den dortigen besonders anfÃ¤lligen kleinen Inselstaaten aufmerksam machen wolle. Aus Verhandlungskreisen verlautete am Mittwochabend, dass dem Kompromiss zufolge die Konferenz zur Vorbereitung der nÃ¤chsten Weltklimakonferenz, die sogenannte Pre-COP, "von den pazifischen Inselstaaten ausgerichtet" werde.
Die Entscheidung Ã¼ber den nÃ¤chsten Ausrichtungsort der COP31 muss bis Freitag gefÃ¤llt sein. Die TÃ¼rkei will die Konferenz mit zehntausenden Teilnehmern im Badeort Antalya abhalten. HÃ¤tten sich die TÃ¼rkei und Australien nicht einigen kÃ¶nnen, hÃ¤tte die COP31 automatisch in Bonn stattgefunden, dem Sitz des UN-Klimasekretariats. Diese LÃ¶sung wegen eines fehlenden Konsenses wÃ¤re ein beispielloser Vorgang gewesen.
Der australische Regierungschef Anthony Albanese hatte am Dienstag erkennen lassen, dass er dies vermeiden will. "Das wird kein gutes Signal senden Ã¼ber die Einigung, die es braucht, damit die Welt beim Klima handelt", sagte er am Dienstag.
Am Tag zuvor hatte er einen tÃ¼rkischen Vorschlag zur gemeinsamen PrÃ¤sidentschaft der COP31 allerdings abgelehnt, da dies im RahmenÃ¼bereinkommen der Vereinten Nationen Ã¼ber KlimaÃ¤nderungen nicht vorgesehen sei. Australien hatte die COP31 in Adelaide im SÃ¼den des Landes ausrichten wollen.
FÃ¼r die COP32 im Jahr 2027 steht die Entscheidung schon fest: Die afrikanischen Staaten einigten sich auf Ã„thiopien als Gastgeberland.
Politik
Nach langem Streit: Australien mit TÃ¼rkei als Ort der UN-Klimakonferenz 2026 einverstanden
20. November 2025
