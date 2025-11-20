Politik

Nach langem Streit: Australien mit TÃ¼rkei als Ort der UN-Klimakonferenz 2026 einverstanden

  • AFP - 20. November 2025, 00:15 Uhr
Bild vergrößern: Nach langem Streit: Australien mit TÃ¼rkei als Ort der UN-Klimakonferenz 2026 einverstanden
Australiens Stand bei der COP30 in BelÃ©m
Bild: AFP

Im seit Monaten gefÃ¼hrten Streit um den Ausrichtungsort der nÃ¤chsten UN-Klimakonferenz (COP31) hat Australien der TÃ¼rkei den Vortritt gelassen. Australien ist einverstanden, dass die Konferenz im kommenden Jahr in der TÃ¼rkei stattfindet.

Antalya, nicht Adelaide: Im seit Monaten gefÃ¼hrten Streit um den Ausrichtungsort der nÃ¤chsten UN-Klimakonferenz (COP31) hat Australien der TÃ¼rkei den Vortritt gelassen. Australien ist einverstanden, dass die Konferenz im kommenden Jahr in der TÃ¼rkei stattfindet, wie der deutsche Umwelt-StaatssekretÃ¤r Jochen Flasbarth am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP sagte. Diskutiert wird nach Angaben aus Verhandlungskreisen aber noch darÃ¼ber, die COP31-PrÃ¤sidentschaft zwischen den beiden LÃ¤ndern im Vorfeld und wÃ¤hrend der Konferenz aufzuteilen.

Streit um die Ausrichtung der Weltklimakonferenzen hat es schon in der Vergangenheit gegeben, allerdings nie so langwierig wie dieses Mal.

Die UN-Klimakonferenzen werden turnusmÃ¤ÃŸig von fÃ¼nf regionalen BlÃ¶cken organisiert. Diese mÃ¼ssen das Gastgeberland jeweils einstimmig auswÃ¤hlen. TurnusgemÃ¤ÃŸ ist im kommenden Jahr die Gruppe der westeuropÃ¤ischen und anderer westlicher Staaten an der Reihe. Dazu gehÃ¶ren zwei Dutzend LÃ¤nder, die meisten in Europa. Aber auch die TÃ¼rkei, Australien, Kanada und einige weitere Staaten zÃ¤hlen dazu.

Umwelt-StaatssekretÃ¤r Flasbarth, der die Sitzung der Gruppe in BelÃ©m leitete, sagte AFP, es gebe in der Gruppe keine grundsÃ¤tzlichen Bedenken gegen diesen Kompromiss. Es sei "auÃŸergewÃ¶hnlich, dass zwei LÃ¤nder von sehr unterschiedlichen Enden der Erde, die aber in einer Gruppe sind, eine Einigung erzielen", hob er hervor.

Flasbarth sprach von einer "innovativen" LÃ¶sung. Und weil sie so ungewÃ¶hnlich sei, brÃ¤uchten die Mitglieder der Gruppe noch mehr Informationen, was genau sie beinhalte. Wenn diese Informationen schriftlich vorlÃ¤gen, werde er ein weiteres Treffen einberufen - "und dann werden wir sehr schnell entscheiden", fÃ¼gte Flasbarth hinzu.

Der australische Klimaminister Chris Bowen erklÃ¤rte, sein Land habe eine LÃ¶sung erreichen wollen, "die fÃ¼r Australien, den Pazifikraum und auch den multilateralen Prozess funktioniert". "Wir werden sehr bald mehr dazu sagen", fÃ¼gte er hinzu.

Australien hatte bei der Bewerbung fÃ¼r die Ausrichtung der Weltklimakonferenz auch damit argumentiert, dass es auf Folgen des Klimawandels im Pazifik und in den dortigen besonders anfÃ¤lligen kleinen Inselstaaten aufmerksam machen wolle. Aus Verhandlungskreisen verlautete am Mittwochabend, dass dem Kompromiss zufolge die Konferenz zur Vorbereitung der nÃ¤chsten Weltklimakonferenz, die sogenannte Pre-COP, "von den pazifischen Inselstaaten ausgerichtet" werde.

Die Entscheidung Ã¼ber den nÃ¤chsten Ausrichtungsort der COP31 muss bis Freitag gefÃ¤llt sein. Die TÃ¼rkei will die Konferenz mit zehntausenden Teilnehmern im Badeort Antalya abhalten. HÃ¤tten sich die TÃ¼rkei und Australien nicht einigen kÃ¶nnen, hÃ¤tte die COP31 automatisch in Bonn stattgefunden, dem Sitz des UN-Klimasekretariats. Diese LÃ¶sung wegen eines fehlenden Konsenses wÃ¤re ein beispielloser Vorgang gewesen.

Der australische Regierungschef Anthony Albanese hatte am Dienstag erkennen lassen, dass er dies vermeiden will. "Das wird kein gutes Signal senden Ã¼ber die Einigung, die es braucht, damit die Welt beim Klima handelt", sagte er am Dienstag.

Am Tag zuvor hatte er einen tÃ¼rkischen Vorschlag zur gemeinsamen PrÃ¤sidentschaft der COP31 allerdings abgelehnt, da dies im RahmenÃ¼bereinkommen der Vereinten Nationen Ã¼ber KlimaÃ¤nderungen nicht vorgesehen sei. Australien hatte die COP31 in Adelaide im SÃ¼den des Landes ausrichten wollen.

FÃ¼r die COP32 im Jahr 2027 steht die Entscheidung schon fest: Die afrikanischen Staaten einigten sich auf Ã„thiopien als Gastgeberland.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Syrische Jugendaktivistin Bana el-Abed mit Kinderfriedenspreis ausgezeichnet
    Syrische Jugendaktivistin Bana el-Abed mit Kinderfriedenspreis ausgezeichnet

    Die 16-jÃ¤hrige Syrerin Bana al-Abed ist mit dem internationalen Kinderfriedenspreis ausgezeichnet worden. Die junge Aktivistin erhalte den Preis fÃ¼r ihren Einsatz, "Familien

    Mehr
    COP30 in BelÃ©m: Schneider Ã¤uÃŸert sich optimistisch zu Klima-Verhandlungen
    COP30 in BelÃ©m: Schneider Ã¤uÃŸert sich optimistisch zu Klima-Verhandlungen

    Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat sich optimistisch Ã¼ber den Fortgang der Verhandlungen bei der UN-Klimakonferenz in BelÃ©m geÃ¤uÃŸert. Brasilien zeige "eine

    Mehr
    Nach Merz-Ã„uÃŸerungen Ã¼ber BelÃ©m: Schneider macht bei Lula gut Wetter
    Nach Merz-Ã„uÃŸerungen Ã¼ber BelÃ©m: Schneider macht bei Lula gut Wetter

    Nach Irritationen Ã¼ber Ã„uÃŸerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) sich bei Brasiliens PrÃ¤sident Luiz InÃ¡cio Lula da

    Mehr
    Nvidia steigert Gewinn im dritten Quartal deutlich - HÃ¤ndler erleichtert
    Nvidia steigert Gewinn im dritten Quartal deutlich - HÃ¤ndler erleichtert
    Klingbeil dringt nach China-Besuch auf fairen Wettbewerb und Zugang zu Seltenen Erden
    Klingbeil dringt nach China-Besuch auf fairen Wettbewerb und Zugang zu Seltenen Erden
    ElektromobilitÃ¤t: Bundesregierung beschlieÃŸt
    ElektromobilitÃ¤t: Bundesregierung beschlieÃŸt "Masterplan" fÃ¼r Ladenetz
    Abholzungsgesetz: Mehrheit der EU-LÃ¤nder fÃ¼r Aufschub um ein weiteres Jahr
    Abholzungsgesetz: Mehrheit der EU-LÃ¤nder fÃ¼r Aufschub um ein weiteres Jahr
    Auf Wunsch von bin Salman: Trump will sich fÃ¼r Ende der Gewalt im Sudan einsetzen
    Auf Wunsch von bin Salman: Trump will sich fÃ¼r Ende der Gewalt im Sudan einsetzen
    Deutsche Bank: Investoren-Interesse an Deutschland
    Deutsche Bank: Investoren-Interesse an Deutschland "ungebrochen"
    Kiew: Neuer US-Vorschlag enthÃ¤lt Gebietsverzicht und Verkleinerung der Armee
    Kiew: Neuer US-Vorschlag enthÃ¤lt Gebietsverzicht und Verkleinerung der Armee
    Gericht in Italien genehmigt Auslieferung von Nord-Stream-VerdÃ¤chtigem an Deutschland
    Gericht in Italien genehmigt Auslieferung von Nord-Stream-VerdÃ¤chtigem an Deutschland
    Italien: Gericht erlaubt Auslieferung von Nord-Stream-VerdÃ¤chtigem
    Italien: Gericht erlaubt Auslieferung von Nord-Stream-VerdÃ¤chtigem
    Deutsche Bank plant mit weniger Krediten fÃ¼r privaten Wohnungsbau
    Deutsche Bank plant mit weniger Krediten fÃ¼r privaten Wohnungsbau

    Top Meldungen

    Ã–zdemir kritisiert neue VerzÃ¶gerungen bei Stuttgart 21
    Ã–zdemir kritisiert neue VerzÃ¶gerungen bei Stuttgart 21

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenkandidat der GrÃ¼nen fÃ¼r die Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg, Cem Ã–zdemir, hat die neuerlichen VerzÃ¶gerungen beim Bahnprojekt

    Mehr
    Zulassung von Unkrautvernichtern darf nicht automatisch befristet verlÃ¤ngert werden
    Zulassung von Unkrautvernichtern darf nicht automatisch befristet verlÃ¤ngert werden

    Die EuropÃ¤ische Union darf die Zulassung von Unkrautvernichtern oder anderen Pflanzenschutzmitteln nicht automatisch befristet verlÃ¤ngern. Das entschied das EU-Gericht in

    Mehr
    Reiche verteidigt mÃ¶glichen Covestro-Deal
    Reiche verteidigt mÃ¶glichen Covestro-Deal

    Abu Dhabi (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat in Abu Dhabi den geplanten Einstieg des Staatsfonds ADQ beim Chemiekonzern Covestro

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts