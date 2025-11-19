Deutsche Bank: Investoren-Interesse an Deutschland "ungebrochen"

Deutsche Bank-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, sieht nach wir vor eine groÃŸe Bereitschaft auslÃ¤ndischer Investoren, in den Standort Deutschland zu investieren. "NatÃ¼rlich mÃ¼ssen wir noch mehr tun in Sachen Reformen, aber ich sehe einfach, wie viel Interesse es von auÃŸen fÃ¼r Deutschland gibt", sagte Sewing dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe). "Das ist ungebrochen."



Die Deutsche Bank sei gerade dabei, mit einem Investor von auÃŸerhalb Europas Ã¼ber ein groÃŸes Programm zu sprechen, ergÃ¤nzte Sewing. "Er will Ã¼ber eine Milliarde Euro mit uns in einen Fonds investieren, um Projekte in Deutschland mitzufinanzieren."



Es sei auffÃ¤llig, dass "auslÃ¤ndische Investoren und Firmen positiver auf das blicken, was sich in Deutschland bewegt, als wir das selbst tun", fÃ¼hrte Sewing weiter aus. "Deswegen sehe ich immer noch die Chance, dass wir ab 2026 ein deutlich hÃ¶heres Wachstum erreichen."



Beim Streitthema Rente sei es entscheidend, "dass wir spÃ¤testens fÃ¼r die Jahre nach 2031 eine LÃ¶sung finden, die die richtige Balance von finanzieller TragfÃ¤higkeit und Generationengerechtigkeit sichert", sagte der Deutsche-Bank-Chef. "Die Weichen dafÃ¼r mÃ¼ssen spÃ¤testens nÃ¤chstes Jahr gestellt werden." Die Argumente junger Unionsabgeordneter gegen das geplante Rentenpaket bezeichnete Sewing als "inhaltlich nicht falsch".

