Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, sieht nach wir vor eine groÃŸe Bereitschaft auslÃ¤ndischer Investoren, in den Standort Deutschland zu investieren. "NatÃ¼rlich mÃ¼ssen wir noch mehr tun in Sachen Reformen, aber ich sehe einfach, wie viel Interesse es von auÃŸen fÃ¼r Deutschland gibt", sagte Sewing dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe). "Das ist ungebrochen."
Die Deutsche Bank sei gerade dabei, mit einem Investor von auÃŸerhalb Europas Ã¼ber ein groÃŸes Programm zu sprechen, ergÃ¤nzte Sewing. "Er will Ã¼ber eine Milliarde Euro mit uns in einen Fonds investieren, um Projekte in Deutschland mitzufinanzieren."
Es sei auffÃ¤llig, dass "auslÃ¤ndische Investoren und Firmen positiver auf das blicken, was sich in Deutschland bewegt, als wir das selbst tun", fÃ¼hrte Sewing weiter aus. "Deswegen sehe ich immer noch die Chance, dass wir ab 2026 ein deutlich hÃ¶heres Wachstum erreichen."
Beim Streitthema Rente sei es entscheidend, "dass wir spÃ¤testens fÃ¼r die Jahre nach 2031 eine LÃ¶sung finden, die die richtige Balance von finanzieller TragfÃ¤higkeit und Generationengerechtigkeit sichert", sagte der Deutsche-Bank-Chef. "Die Weichen dafÃ¼r mÃ¼ssen spÃ¤testens nÃ¤chstes Jahr gestellt werden." Die Argumente junger Unionsabgeordneter gegen das geplante Rentenpaket bezeichnete Sewing als "inhaltlich nicht falsch".
Finanzen
Deutsche Bank: Investoren-Interesse an Deutschland "ungebrochen"
- dts - 19. November 2025, 22:33 Uhr
.
Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, sieht nach wir vor eine groÃŸe Bereitschaft auslÃ¤ndischer Investoren, in den Standort Deutschland zu investieren. "NatÃ¼rlich mÃ¼ssen wir noch mehr tun in Sachen Reformen, aber ich sehe einfach, wie viel Interesse es von auÃŸen fÃ¼r Deutschland gibt", sagte Sewing dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe). "Das ist ungebrochen."
Weitere Meldungen
Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bank plant KÃ¼rzungen bei der Konsumenten- und Baufinanzierung sowie in der Handelsfinanzierung, um profitabler zu werden. "EsMehr
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die deutschen GeldhÃ¤user verschÃ¤rfen im Streit mit der EuropÃ¤ischen Zentralbank (EZB) Ã¼ber die EinfÃ¼hrung einer neuenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit Ã¼ber die geplante Rentenreform fordert die Union nun ZugestÃ¤ndnisse bei der Rentenkommission. Andreas Jung, stellvertretenderMehr
Top Meldungen
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenkandidat der GrÃ¼nen fÃ¼r die Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg, Cem Ã–zdemir, hat die neuerlichen VerzÃ¶gerungen beim BahnprojektMehr
Die EuropÃ¤ische Union darf die Zulassung von Unkrautvernichtern oder anderen Pflanzenschutzmitteln nicht automatisch befristet verlÃ¤ngern. Das entschied das EU-Gericht inMehr
Abu Dhabi (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat in Abu Dhabi den geplanten Einstieg des Staatsfonds ADQ beim Chemiekonzern CovestroMehr