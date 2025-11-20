Auf Wunsch von bin Salman: Trump will sich fÃ¼r Ende der Gewalt im Sudan einsetzen

Donald Trump (links) mit Mohammed bin Salman

US-PrÃ¤sident Donald Trump will sich fÃ¼r ein Ende des Krieges im Sudan einsetzen - auf Wunsch des saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. "Seine MajestÃ¤t mÃ¶chte, dass ich etwas sehr Wirkungsvolles im Zusammenhang mit dem Sudan unternehme", sagte Trump am Mittwoch auf einem Wirtschaftsforum in Washington, an dem auch sein Gast aus Saudi-Arabien teilnahm. Er rÃ¤umte ein, dass der BÃ¼rgerkrieg vor bin Salmans AnstoÃŸ "nicht auf meiner Agenda" gestanden habe.



Trump hatte den einflussreichen saudiarabischen De-Facto-Herrscher am Dienstag pompÃ¶s im WeiÃŸen Haus empfangen. Trump lobte den Kronprinzen als "extrem respektierten Mann" und "guten Freund". Zudem sei er "unglaublich in Bezug auf Menschenrechte und alles andere", sagte Trump am Dienstag.



Hinsichtlich des Sudan sagte er nun in Washington: "Es war nicht geplant, mich darin zu engagieren." An bin Salman gewandt fÃ¼gte er hinzu: "Aber ich sehe, wie wichtig Ihnen und vielen Ihrer Freunde hier im Raum der Sudan ist. Und wir werden uns nun mit dem Sudan befassen."



Kurz darauf verurteilte Trump die Gewalt im Sudan auch auf seiner Onlineplattform Truth Social. Er werde den "Einfluss des PrÃ¤sidentenamtes nutzen, um den Krieg sofort zu beenden", schrieb er. Im Sudan fÃ¤nden "ungeheuerliche GrÃ¤ueltaten" statt. Das Land sei "zum gewalttÃ¤tigsten Ort der Welt und gleichzeitig zur grÃ¶ÃŸten humanitÃ¤ren Krise geworden". Er werde nun gemeinsam mit RegionalmÃ¤chten, insbesondere den Vereinigten Arabischen Emiraten, an einer Stabilisierung in dem Konflikt arbeiten.



Saudi-Arabien unterstÃ¼tzt die dem MilitÃ¤r nahestehende sudanesische Regierung. Den Vereinigten Arabischen Emiraten dagegen wird regelmÃ¤ÃŸig vorgeworfen, die RSF-Miliz zu unterstÃ¼tzen, die fÃ¼r GrÃ¤ueltaten im Sudan verantwortlich gemacht wird. Die Vereinigten Arabischen Emirate weisen die VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck.



Der von MilitÃ¤rherrscher Fattah al-Burhan gefÃ¼hrte SouverÃ¤ne Rat im Sudan erklÃ¤rte sich bereit zur Zusammenarbeit mit den USA und Saudi-Arabien, um Frieden zu erreichen. In einer ErklÃ¤rung dankte er beiden LÃ¤ndern fÃ¼r ihre "BemÃ¼hungen, das BlutvergieÃŸen im Sudan zu beenden" und bekundete seine Bereitschaft, "ernsthaft mit ihnen zuzusammenzuarbeiten", um Frieden zu erreichen.



Im Sudan, dem drittgrÃ¶ÃŸten Land Afrikas, liefern sich seit April 2023 die Armee von MilitÃ¤rherrscher al-Burhan und die paramilitÃ¤rische Gruppe der Rapid Support Forces (RSF) einen blutigen Machtkampf. Nach 18-monatiger Belagerung Ã¼bernahm die RSF Ende Oktober die Kontrolle Ã¼ber die Stadt Al-Faschir - die letzte groÃŸe Stadt in der Region Darfur, die noch nicht von der Miliz kontrolliert wurde. Berichten zufolge kam es in der Stadt zu zahlreichen GrÃ¤ueltaten, etwa Massenhinrichtungen von Zivilisten.