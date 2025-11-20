Trump unterzeichnet Gesetz zur Freigabe von Epstein-Akten

US-PrÃ¤sident Donald Trump

Nach langem Widerstand hat US-PrÃ¤sident Donald Trump ein Gesetz zur Freigabe von Akten in der AffÃ¤re um den SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein unterzeichnet.

Nach langem Widerstand hat US-PrÃ¤sident Donald Trump ein Gesetz zur Freigabe von Akten in der AffÃ¤re um den SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein unterzeichnet. Trump gab die Unterzeichnung am Mittwoch (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social bekannt, nachdem der Druck auf den PrÃ¤sidenten durch ein Votum des Kongresses zuletzt weiter gestiegen war. Das Gesetz sieht vor, dass die Dokumente innerhalb von 30 Tagen verÃ¶ffentlicht werden sollen. Unklar blieb allerdings, in welchem Umfang EnthÃ¼llungen zu erwarten sind.



Der US-Kongress hatte Dienstag grÃ¼nes Licht fÃ¼r die Freigabe von Epstein-Akten gegeben - es fehlte noch Trumps Unterschrift, um das Gesetz in Kraft zu setzen. Trump hatte monatelang versucht, das Votum im Kongress abzuwenden. Erst am Sonntag vollzog er wegen des groÃŸen Drucks jedoch eine Kehrtwende und empfahl seinen Republikanern die Zustimmung. In seinem Truth-Social-Beitrag zur Unterzeichnung des Gesetzes beschuldigte Trump am Mittwoch erneut die oppositionellen Demokraten, die Wahrheit verschleiert zu haben.



Das Epstein-Akten-Transparenzgesetz (Efta) sieht vor, dass Justizministerin Pam Bondi nicht spÃ¤ter als 30 Tage nach Verabschiedung "alle nicht als geheim eingestuften Aufzeichnungen, Dokumente, Mitteilungen und Ermittlungsmaterialien" im Fall Epstein verÃ¶ffentlichen soll. Dies gilt ebenfalls fÃ¼r Unterlagen der Bundespolizei FBI und der StaatsanwÃ¤lte.



Ausnehmen kann Bondi allerdings Material, das "eine aktive Bundesuntersuchung oder laufende Strafverfolgung gefÃ¤hrden wÃ¼rde". Erst vergangenen Freitag hatte Trump in der AffÃ¤re Ermittlungen gegen den frÃ¼heren PrÃ¤sidenten Bill Clinton und dessen ehemaligen Finanzminister Larry Summers veranlasst, letzterer kÃ¼ndigte inzwischen einen RÃ¼ckzug aus dem Ã¶ffentlichen Leben an. Kritiker fÃ¼rchten allerdings, dass die Trump-Regierung mit Verweis auf laufende Untersuchungen auch andere brisante Akten zurÃ¼ckhalten kÃ¶nnte.



Den Ermittlungen zufolge missbrauchte Epstein Ã¼ber Jahre minderjÃ¤hrige MÃ¤dchen und junge Frauen und vermittelte sie an Prominente. 2019 wurde Epstein tot in seiner GefÃ¤ngniszelle in New York gefunden, laut BehÃ¶rden beging er Suizid.



Viele US-BÃ¼rger und rechtsgerichtete Influencer mutmaÃŸen, der frÃ¼here Finanzinvestor sei ermordet worden, um ihn daran zu hindern, gegen prominente MittÃ¤ter auszupacken. Eine groÃŸe Mehrheit der US-BÃ¼rger unterstÃ¼tzt die Freigabe der Epstein-Akten. Trump hatte im Wahlkampf eine VerÃ¶ffentlichung in Aussicht gestellt, lieÃŸ jedoch seit seinem Amtsantritt im Januar nur einige wenig aussagekrÃ¤ftige Dokumente freigeben.



Kritiker werfen Trump vor, er wolle damit eine mÃ¶gliche Verstrickung in die AffÃ¤re vertuschen. Auch aus den eigenen Reihen gab es Druck auf Trump - die Epstein-AffÃ¤re ist eines der wenigen Themen, bei dem sich ein Teil der sonst so loyalen Basis gegen den 79-JÃ¤hrigen stellt.



JÃ¼ngst verÃ¶ffentlichte Dokumente legen eine enge Beziehung zwischen dem heutigen PrÃ¤sidenten und dem SexualstraftÃ¤ter nahe - Trump bestreitet das. In einer Mail schrieb Epstein, Trump habe "von den MÃ¤dchen gewusst". Er habe auÃŸerdem "Stunden" mit einem Missbrauchsopfer verbracht.



Trump hatte in New York und als Nachbar in Palm Beach in Florida ab den 1990er Jahren mit Epstein verkehrt. Videos und Fotos legen eine Freundschaft zwischen den beiden MÃ¤nnern nahe. Bisher konnte dem PrÃ¤sidenten aber kein persÃ¶nliches Fehlverhalten nachgewiesen werden.



Trump bekrÃ¤ftigte kurz vor dem Kongressvotum, er habe "nichts mit Jeffrey Epstein zu tun" gehabt. Der PrÃ¤sident nannte die Epstein-AffÃ¤re in den vergangenen Monaten einen "Schwindel" der Demokratischen Partei, die von seinen eigenen Erfolgen ablenken solle.



Lange versuchte Trump, eine parteiÃ¼bergreifende Initiative im ReprÃ¤sentantenhaus zur Erzwingung der Aktenfreigabe zu verhindern. Nachdem sich immer mehr Abgeordnete seiner Republikaner dem VorstoÃŸ anschlossen, gab Trump am Sonntag schlieÃŸlich seinen Widerstand gegen die VerÃ¶ffentlichung auf. Die Abgeordneten im ReprÃ¤sentantenhaus votierten daraufhin am Dienstag mit nur einer Gegenstimme fÃ¼r das Gesetz zur Freigabe der Akten, wenige Stunden spÃ¤ter gab der Senat dann einstimmig grÃ¼nes Licht.