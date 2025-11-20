In der US-Hauptstadt Washington findet am Donnerstag die Trauerfeier fÃ¼r den frÃ¼heren VizeprÃ¤sidenten Dick Cheney statt (ab 17.00 Uhr MEZ). Der ehemalige US-PrÃ¤sident George W. Bush will in einer Rede an Cheney erinnern. Nach der Zeremonie in der Nationalen Kathedrale ist die Beisetzung geplant.
Cheney war am 4. November im Alter von 84 Jahren gestorben. Er war von 2001 bis 2009 Stellvertreter von PrÃ¤sident George W. Bush. Nach den AnschlÃ¤gen vom 11. September 2001 galt er als treibende Kraft hinter dem "Krieg gegen den Terror" und dem MilitÃ¤reinsatz in Afghanistan. Auch beim US-Einmarsch in den Irak 2003 spielte Cheney eine entscheidende Rolle. Seine Behauptung, der irakische Machthaber Saddam Hussein verfÃ¼ge Ã¼ber Massenvernichtungswaffen, gilt heute als widerlegt.
Politik
Trauerfeier fÃ¼r frÃ¼heren US-VizeprÃ¤sidenten Dick Cheney
20. November 2025
In der US-Hauptstadt Washington findet am Donnerstag die Trauerfeier fÃ¼r den frÃ¼heren VizeprÃ¤sidenten Dick Cheney statt (ab 17.00 Uhr MEZ). Der ehemalige US-PrÃ¤sident George W. Bush will in einer Rede an Cheney erinnern. Nach der Zeremonie in der Nationalen Kathedrale ist die Beisetzung geplant.
