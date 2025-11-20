Barley kritisiert "SpaÃŸparteien" bei Europawahlen

Wahllokal zur Europawahl (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die VizeprÃ¤sidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley, hat den Einfluss von "SpaÃŸparteien" auf die europÃ¤ische Politik beklagt und die EinfÃ¼hrung einer FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde bei Europawahlen gefordert. "Was mich auch Ã¤rgert, sind so diese sogenannten SpaÃŸparteien, also da habe ich Ã¼berhaupt kein VerstÃ¤ndnis fÃ¼r", sagte die SPD-Politikerin dem Podcast "Meine schwerste Entscheidung" der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben).



Zwar habe selbst das Bundesverfassungsgericht gesagt, "so ein paar, deswegen brauchen wir keine FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde, so ein paar, das ist nicht so schlimm", fÃ¼hrte sie aus. Aber LÃ¤nder wie Malta oder Luxemburg hÃ¤tten nur sechs Abgeordnete fÃ¼r das ganze Land. Dann kÃ¶nnten die Deutschen nicht drei schicken, die "nur ein bisschen Krawall machen wollen". Als Beispiel nannte sie "Die Partei" des Satirikers Martin Sonneborn, der einige Zeit abwechselnd mit Ja und Nein gestimmt hatte.



Es sei "wichtig, dass ein EuropÃ¤isches Parlament genauso ernst genommen wird wie ein Deutscher Bundestag", erklÃ¤rte Barley. "Und wenn man sagt, im Deutschen Bundestag haben Parteien, die nicht eine MindestunterstÃ¼tzung in der BevÃ¶lkerung haben, nichts zu suchen, dann sollte man das auch fÃ¼r das EuropÃ¤ische Parlament anwenden."



Bei der vergangenen Europawahl galt keine Sperrklausel. Bei Bundestagswahlen gibt es die FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde.

