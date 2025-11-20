Trump unterschreibt Gesetz zur Freigabe der Epstein-Akten

Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat ein Gesetz zur Freigabe von Akten in der sogenannten Epstein-AffÃ¤re unterzeichnet. Es verpflichtet das Justizministerium, alle "nicht als geheim eingestuften" Akten im Zusammenhang mit dem SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein innerhalb von 30 Tagen freizugeben.
Die Gesetzgebung war das Ergebnis eines monatelangen parteiÃ¼bergreifenden VorstoÃŸes im Kongress, der zunÃ¤chst auf Widerstand des PrÃ¤sidenten stieÃŸ und zu scharfen Auseinandersetzungen innerhalb der Republikanischen Partei fÃ¼hrte. Trump hatte erst vor wenigen Tagen angekÃ¼ndigt, ein entsprechendes Gesetz doch unterzeichnen zu wollen, obwohl er die von Demokraten gefÃ¼hrte Initiative zur VerÃ¶ffentlichung der Akten als "Schwindel" bezeichnete.
Manche Akten kÃ¶nnten allerdings trotz Freigabe gesperrt werden. Justizministerin Pam Bondi kann Informationen zurÃ¼ckhalten oder schwÃ¤rzen, die "eine aktive Bundesuntersuchung oder laufende Strafverfolgung gefÃ¤hrden" wÃ¼rden. Damit ist unklar, wie viele der Akten tatsÃ¤chlich fÃ¼r die Ã–ffentlichkeit freigegeben werden.
Jeffrey Epstein war 2019 angeklagt worden, einen Ring zur sexuellen Ausbeutung MinderjÃ¤hriger unterhalten zu haben. Er war gut vernetzt und zÃ¤hlte Prominente und hochrangige Politiker zu seinen Bekannten und Freunden. Ebenfalls 2019 starb er in Untersuchungshaft - nach offiziellen Angaben durch Suizid.
