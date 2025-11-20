Erzeugerpreise sinken zum achten Mal in Folge

Papierfabrik in Fulda (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte in Deutschland sind im Oktober 2025 um 1,8 Prozent niedriger gewesen als im Vorjahresmonat. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mitteilte, war dies der achte RÃ¼ckgang gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat in Folge. GegenÃ¼ber dem Vormonat stiegen die Erzeugerpreise im Oktober um 0,1 Prozent.



HauptursÃ¤chlich fÃ¼r den RÃ¼ckgang der Erzeugerpreise gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat waren auch im Oktober 2025 die niedrigeren Energiepreise. Ebenfalls gÃ¼nstiger als vor einem Jahr waren VorleistungsgÃ¼ter. Teurer als vor einem Jahr waren hingegen InvestitionsgÃ¼ter sowie Verbrauchs- und GebrauchsgÃ¼ter. Ohne BerÃ¼cksichtigung von Energie stiegen die Erzeugerpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,8 Prozent, gegenÃ¼ber September 2025 sanken sie um 0,1 Prozent.



Energie war im Oktober 2025 um 7,5 Prozent billiger als im Vorjahresmonat. GegenÃ¼ber September stiegen die Energiepreise um 0,4 Prozent. Den hÃ¶chsten Einfluss auf die VerÃ¤nderungsrate gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat bei Energie hatten die PreisrÃ¼ckgÃ¤nge bei Erdgas in der Verteilung. Ãœber alle Abnehmergruppen betrachtet fielen die Erdgaspreise gegenÃ¼ber Oktober 2024 um 12,1 Prozent. Auch elektrischer Strom kostete deutlich weniger (-8,3 Prozent) als im Oktober 2024, FernwÃ¤rme war nur leicht gÃ¼nstiger (-0,6 Prozent) als im Vorjahresmonat.



Die Preise fÃ¼r MineralÃ¶lerzeugnisse fielen gegenÃ¼ber Oktober 2024 um 4,3 Prozent. Darunter kostete leichtes HeizÃ¶l 2,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Dagegen lagen die Preise fÃ¼r Kraftstoffe 0,3 Prozent hÃ¶her als im Vorjahresmonat.



Die Preise fÃ¼r InvestitionsgÃ¼ter waren im Oktober 2025 um 1,9 Prozent hÃ¶her als im Vorjahresmonat (+0,2 Prozent gegenÃ¼ber September 2025). Maschinen kosteten 1,7 Prozent mehr als im Oktober 2024. Die Preise fÃ¼r Kraftwagen und Kraftwagenteile stiegen um 1,1 Prozent.



Die in Deutschland produzierten und verkauften VerbrauchsgÃ¼ter kosteten 2,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat (-0,7 Prozent gegenÃ¼ber September). Darunter stiegen die Preise fÃ¼r Nahrungsmittel ebenfalls um 2,3 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahr, fielen aber gegenÃ¼ber September um 1,2 Prozent. Deutlich teurer im Vergleich zum Vorjahresmonat waren Rindfleisch (+34,3 Prozent) und Kaffee (+24,7 Prozent). Dagegen waren Butter (-21,8 Prozent), Zucker (-18,3 Prozent) und Schweinefleisch (-9,2 Prozent) deutlich billiger als ein Jahr zuvor. Die Butterpreise fielen im Vormonatsvergleich um 12,2 Prozent.



GebrauchsgÃ¼ter waren im Oktober 2025 um 1,7 Prozent teurer als im Vorjahresmonat (+0,1 Prozent gegenÃ¼ber September).



Die Preise fÃ¼r VorleistungsgÃ¼ter waren im Oktober 2025 um 0,5 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat (+0,1 Prozent gegenÃ¼ber September).



FÃ¼r den RÃ¼ckgang gegenÃ¼ber dem Vorjahr sorgten insbesondere die niedrigeren Preise von chemischen Grundstoffen (-2,1 Prozent) und Papier, Pappe und Waren daraus (-1,5 Prozent), so das Bundesamt. Aber auch Futtermittel fÃ¼r Nutztiere (-6,3 Prozent) und Getreidemehl (-3,1 Prozent) kosteten deutlich weniger als im Oktober 2024.



Preisanstiege gegenÃ¼ber Oktober 2024 gab es hingegen vor allem bei den Metallen (+1,1 Prozent). Insbesondere die Preise fÃ¼r die Edelmetalle Gold (+43,0 Prozent), Platin (+35,4 Prozent) und Silber (+37,7 Prozent) stiegen gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat deutlich. GegenÃ¼ber September stieg der Goldpreis um 13,9 Prozent, der Platinpreis um 9,0 Prozent und der Silberpreis um 17,6 Prozent. Auch fÃ¼r Kupfer und Halbzeug daraus (+3,5 Prozent) musste mehr bezahlt werden als im Vorjahr. Billiger als im Vorjahr waren dagegen Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen (-5,1 Prozent), darunter auch Betonstahl (-2,0 Prozent).



Holz sowie Holz- und Korkwaren (+5,4 Prozent) waren ebenfalls teurer als im Vorjahresmonat, darunter Nadelschnittholz mit +13,8 Prozent und Laubschnittholz mit +2,0 Prozent. Erhebliche Preisanstiege gab es bei Pellets, Briketts und Scheiten mit +29,8 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat (+11,0 Prozent gegenÃ¼ber September).



Glas und Glaswaren (+2,6 Prozent) wurden ebenfalls teurer als im Vorjahresmonat. Darunter stiegen die Preise fÃ¼r veredeltes und bearbeitetes Flachglas (+4,2 Prozent) wohingegen die Preise fÃ¼r Hohlglas (-4,5 Prozent) gegenÃ¼ber Oktober 2024 sanken.

