Gastgewerbe macht weniger Umsatz

Hotelzimmer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Das Gastgewerbe in Deutschland hat im September 2025 nach vorlÃ¤ufigen Ergebnissen kalender- und saisonbereinigt real 1,3 Prozent und nominal 0,4 Prozent weniger umgesetzt als im August.



Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 4,9 Prozent und nominal um 1,4 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit. Im August verzeichnete das Gastgewerbe gegenÃ¼ber Juli nach Revision der vorlÃ¤ufigen Ergebnisse einen RÃ¼ckgang von real 1,6 Prozent (vorlÃ¤ufiger Wert: -1,4 Prozent) und nominal 1,4 Prozent (vorlÃ¤ufiger Wert: -1,2 Prozent).



Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im September 2025 gegenÃ¼ber August ein Umsatzminus von real 3,1 Prozent und nominal 0,9 Prozent. GegenÃ¼ber September 2024 sank der Umsatz real um 6,1 Prozent und nominal um 2,3 Prozent.



In der Gastronomie ging der Umsatz im September 2025 gegenÃ¼ber August real um 1,8 Prozent und nominal um 1,6 Prozent zurÃ¼ck. Im Vergleich zum September 2024 sank der Umsatz real um 3,6 Prozent und nominal um 0,4 Prozent.

