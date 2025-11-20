Prozess gegen 19-JÃ¤hrigen nach Messerangriff an Holocaustmahnmal in Berlin

Holocaustmahnmal in Berlin

Wegen eines mutmaÃŸlich antisemitischen und islamistischen Messerangriffs auf einen spanischen Touristen am Holocaustmahnmal im Berlin vor neun Monaten muss sich ein 19-JÃ¤hriger vor dem Berliner Kammergericht verantworten.

Wegen eines mutmaÃŸlich antisemitischen und islamistischen Messerangriffs auf einen spanischen Touristen am Holocaustmahnmal im Berlin vor neun Monaten muss sich seit Donnerstag ein 19-JÃ¤hriger vor dem Berliner Kammergericht verantworten. Der Syrer habe den damals 30-JÃ¤hrigen von hinten gepackt und ihm einen Kehlenschnitt zugefÃ¼gt, hieÃŸ es in der zu Beginn der Verhandlung verlesenen Anklage der Bundesanwaltschaft. Er habe als AnhÃ¤nger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gehandelt. Seine Verteidigung kÃ¼ndigte an, dass er sich vor Gericht vorerst nicht Ã¤uÃŸern werde.



Das Opfer hatte das Mahnmal am 21. Februar 2025 gemeinsam mit zwei Freunden als Tourist besucht. Inmitten des Stelenfelds wurde er von dem 19-JÃ¤hrigen angegriffen und erlitt eineÂ 14 Zentimeter lange klaffende Wunde. Der Angegriffene konnte noch aus dem Stelenfeld fliehen und verlor dann das Bewusstsein. Laut Bundesanwaltschaft Ã¼berlebte er nur dank einer sofortigen notÃ¤rztlichen Versorgung.Â



Der Angeklagte sei eigens fÃ¼r die Tat von seinem Wohnort Leipzig nach Berlin gereist, hieÃŸ es in der Anklage weiter.Â Angetrieben durch die Eskalation im Nahostkonflikt habe er gehofft, am Holocaustmahnmal mit groÃŸer Wahrscheinlichkeit ein Opfer jÃ¼dischen Glaubens zu treffen.



Kurz vor der Tat nahm er Ã¼ber einen Messengerdienst Kontakt zu IS-AngehÃ¶rigen auf und diente sich als Mitglied an. Die Anklage wirft ihm daher nicht nur versuchten Mord und gefÃ¤hrliche KÃ¶rperverletzung, sondern auch die versuchte Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vor.