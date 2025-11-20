Brennpunkte

Merz spricht mit Tusk Ã¼ber Sabotageakt auf polnische Bahntrassen

  • dts - 20. November 2025, 11:12 Uhr
Bild vergrößern: Merz spricht mit Tusk Ã¼ber Sabotageakt auf polnische Bahntrassen
Friedrich Merz am 19.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Mittwochabend mit dem polnischen MinisterprÃ¤sidenten Donald Tusk telefoniert.

Tusk habe den Bundeskanzler dabei Ã¼ber die Erkenntnisse zu dem jÃ¼ngsten Sabotageakt auf polnische Bahntrassen informiert, teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Donnerstag mit. Der Kanzler habe diesen Anschlag auf das SchÃ¤rfste verurteilt und die deutsche SolidaritÃ¤t mit Polen bekrÃ¤ftigt.

Weitere Themen des Telefonats waren laut Kornelius die fortgesetzte UnterstÃ¼tzung der Ukraine im Abwehrkampf gegen die russische Aggression sowie die Vorbereitung der anstehenden deutsch-polnischen Regierungskonsultationen am 1. Dezember 2025.

Bei dem Vorfall in Polen hatten Unbekannte SprengstoffanschlÃ¤ge auf eine strategisch wichtige Bahnlinie verÃ¼bt, die in die Ukraine fÃ¼hrt. Die polnischen BehÃ¶rden gehen davon aus, dass russische Geheimdienste hinter dem Vorfall stecken.

