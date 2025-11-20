Erstochene Ehefrau in Rheinland-Pfalz: VerdÃ¤chtiger fiel zuvor wegen Gewalt auf

Polizeifahrzeug

Der verdÃ¤chtige Ehemann im Fall einer vor mehr als zwei Wochen erstochenen 37-JÃ¤hrigen in Rheinland-Pfalz ist bereits zuvor mit Gewalt gegen sie polizeilich aufgefallen. 2023 zeigte die Frau ihn an, wie die Polizei in Ludwigshafen am Donnerstag mitteilte. Grund dafÃ¼r war, dass er ihr mit einer Holzbox auf den Kopf geschlagen haben soll.



Eine GefÃ¤hrdungseinschÃ¤tzung der Polizei habe damals ein niedriges Risiko ergeben. Der 39-JÃ¤hrige sei fÃ¼r zehn Tage aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen worden. Zudem seien ein Kontakt- und NÃ¤herungsverbot angeordnet sowie eine GefÃ¤hrderansprache gehalten worden. Im Verfahren habe die Frau schlieÃŸlich ausgesagt, dass sie kein Interesse mehr an einer strafrechtlichen Verfolgung habe.



Das Strafverfahren sei anschlieÃŸend eingestellt worden. Seitdem sei den Beamten kein weiterer Fall hÃ¤uslicher Gewalt bei dem Paar bekannt geworden.



Den Ermittlungen zufolge soll der 39-JÃ¤hrige seine Ehefrau am 2. November im Wohnzimmer der gemeinsamen Wohnung in Ludwigshafen mit einem Messer angegriffen und mit mehreren Stichen getÃ¶tet haben. Sie erlag ihren Verletzungen noch vor Ort.



Ob dem Angriff ein Streit vorausging, war unklar. Einen Tag spÃ¤ter erlieÃŸ ein Haftrichter Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Totschlags. Die beiden gemeinsamen Kinder des Paars wurden dem Jugendamt Ã¼bergeben.