Brennpunkte

Erstochene Ehefrau in Rheinland-Pfalz: VerdÃ¤chtiger fiel zuvor wegen Gewalt auf

  • AFP - 20. November 2025, 11:10 Uhr
Bild vergrößern: Erstochene Ehefrau in Rheinland-Pfalz: VerdÃ¤chtiger fiel zuvor wegen Gewalt auf
Polizeifahrzeug
Bild: AFP

Der verdÃ¤chtige Ehemann im Fall einer vor mehr als zwei Wochen erstochenen 37-JÃ¤hrigen in Rheinland-Pfalz ist bereits zuvor mit Gewalt gegen sie polizeilich aufgefallen. 2023 zeigte sie ihn an, wie die Polizei in Ludwigshafen mitteilte.

Der verdÃ¤chtige Ehemann im Fall einer vor mehr als zwei Wochen erstochenen 37-JÃ¤hrigen in Rheinland-Pfalz ist bereits zuvor mit Gewalt gegen sie polizeilich aufgefallen. 2023 zeigte die Frau ihn an, wie die Polizei in Ludwigshafen am Donnerstag mitteilte. Grund dafÃ¼r war, dass er ihr mit einer Holzbox auf den Kopf geschlagen haben soll.

Eine GefÃ¤hrdungseinschÃ¤tzung der Polizei habe damals ein niedriges Risiko ergeben. Der 39-JÃ¤hrige sei fÃ¼r zehn Tage aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen worden. Zudem seien ein Kontakt- und NÃ¤herungsverbot angeordnet sowie eine GefÃ¤hrderansprache gehalten worden. Im Verfahren habe die Frau schlieÃŸlich ausgesagt, dass sie kein Interesse mehr an einer strafrechtlichen Verfolgung habe.

Das Strafverfahren sei anschlieÃŸend eingestellt worden. Seitdem sei den Beamten kein weiterer Fall hÃ¤uslicher Gewalt bei dem Paar bekannt geworden.

Den Ermittlungen zufolge soll der 39-JÃ¤hrige seine Ehefrau am 2. November im Wohnzimmer der gemeinsamen Wohnung in Ludwigshafen mit einem Messer angegriffen und mit mehreren Stichen getÃ¶tet haben. Sie erlag ihren Verletzungen noch vor Ort.

Ob dem Angriff ein Streit vorausging, war unklar. Einen Tag spÃ¤ter erlieÃŸ ein Haftrichter Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Totschlags. Die beiden gemeinsamen Kinder des Paars wurden dem Jugendamt Ã¼bergeben.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Kiesewetter nennt US-Friedensinitiative
    Kiesewetter nennt US-Friedensinitiative "Kapitulationsplan"

    Lemberg (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter, der sich derzeit in Lemberg aufhÃ¤lt, hat den Friedensplan der USA fÃ¼r die Ukraine scharf

    Mehr
    Mindestens 16 Tote nach Starkregen und Ãœberschwemmungen in Vietnam
    Mindestens 16 Tote nach Starkregen und Ãœberschwemmungen in Vietnam

    Nach tagelangen heftigen RegenfÃ¤llen und Ãœberschwemmungen in Vietnam ist die Zahl der Toten auf mindestens 16 gestiegen. Nach fÃ¼nf Vermissten werde noch gesucht, teilte das

    Mehr
    Merz spricht mit Tusk Ã¼ber Sabotageakt auf polnische Bahntrassen
    Merz spricht mit Tusk Ã¼ber Sabotageakt auf polnische Bahntrassen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Mittwochabend mit dem polnischen MinisterprÃ¤sidenten Donald Tusk telefoniert. Tusk habe den Bundeskanzler

    Mehr
    FranzÃ¶sischer Handel verklagt Shein wegen unlauteren Wettbewerbs
    FranzÃ¶sischer Handel verklagt Shein wegen unlauteren Wettbewerbs
    Flixbus startet Betrieb in Australien - weltweite Expansion geht weiter
    Flixbus startet Betrieb in Australien - weltweite Expansion geht weiter
    Nvidia steigert Gewinn im dritten Quartal deutlich - HÃ¤ndler erleichtert
    Nvidia steigert Gewinn im dritten Quartal deutlich - HÃ¤ndler erleichtert
    Klingbeil dringt nach China-Besuch auf fairen Wettbewerb und Zugang zu Seltenen Erden
    Klingbeil dringt nach China-Besuch auf fairen Wettbewerb und Zugang zu Seltenen Erden
    Studie: Einkommensungleichheit steigt auf HÃ¶chststand
    Studie: Einkommensungleichheit steigt auf HÃ¶chststand
    Eckpunkte fÃ¼r GebÃ¤udetyp E vorgestellt
    Eckpunkte fÃ¼r GebÃ¤udetyp E vorgestellt
    Menschen im Saarland und in Nordrhein-Westfalen bekommen die hÃ¶chsten Renten
    Menschen im Saarland und in Nordrhein-Westfalen bekommen die hÃ¶chsten Renten
    Wadephul: Waffenruhe Voraussetzung fÃ¼r Friedensverhandlungen in der Ukraine
    Wadephul: Waffenruhe Voraussetzung fÃ¼r Friedensverhandlungen in der Ukraine
    Immer mehr Menschen fragen KI-Chatbots zu Symptomen und Gesundheitsthemen
    Immer mehr Menschen fragen KI-Chatbots zu Symptomen und Gesundheitsthemen
    Verdi meldet Tarifeinigung fÃ¼r Eurowings-KabinenbeschÃ¤ftigte
    Verdi meldet Tarifeinigung fÃ¼r Eurowings-KabinenbeschÃ¤ftigte

    Top Meldungen

    Umfrage: Unsicherheit in Handelspolitik hemmt Investitionen
    Umfrage: Unsicherheit in Handelspolitik hemmt Investitionen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Wirtschaftsexperten in Europa erwarten weniger Investitionen und Wachstumsverluste aufgrund anhaltender Unsicherheit in der Handelspolitik. Das

    Mehr
    Krise in der Autoindustrie: Binnen eines Jahres fast 50.000 Stellen abgebaut
    Krise in der Autoindustrie: Binnen eines Jahres fast 50.000 Stellen abgebaut

    Die krisengeplagte deutsche Autoindustrie hat binnen eines Jahres fast 50.000 Stellen abgebaut. Zum Ende des dritten Quartals arbeiteten gut 48.700 Menschen weniger in der Branche

    Mehr
    BeschÃ¤ftigtenzahl in Autoindustrie sinkt auf Tiefstand
    BeschÃ¤ftigtenzahl in Autoindustrie sinkt auf Tiefstand

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - In der deutschen Industrie sind zuletzt viele Stellen abgebaut worden. Besonders betroffen ist die Automobilindustrie: Zum Ende des dritten

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts