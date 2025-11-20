16-JÃ¤hriger flieht in Niedersachsen mit Tempo 170 vor Polizei

Blaulicht

In der NÃ¤he von OsnabrÃ¼ck ist ein 16 Jahre alter Autofahrer mit teilweise bis zu 170 Stundenkilometern vor der Polizei geflohen. Eine Polizeistreife habe das mit insgesamt vier Menschen besetzte Auto auf der Autobahn 30 kontrollieren wollen, teilte die Polizei in der niedersÃ¤chsischen Stadt am Donnerstag mit. Trotz der Anhaltesignale habe der Fahrer stark beschleunigt und sei geflohen.



Bei seiner Flucht sei der Fahrer durch die Gemeinde Gesmold gerast und habe mehrere Kreuzungen passiert, ohne auf die Vorfahrt zu achten. Am Ende habe der Fahrer eigenstÃ¤ndig gestoppt. Bei der Kontrolle stellte die Polizei neben dem jugendlichen Alter des Fahrers fest, dass am Auto Kennzeichen waren, die zu einem abgemeldeten anderen Wagen gehÃ¶rten. Auf den Schildern seien Plaketten angebracht worden, die von zuvor gestohlenen Kennzeichen stammten. Der minderjÃ¤hrige Fahrer sei seinen Eltern Ã¼bergeben worden, gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.