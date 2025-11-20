Verfassungsklage gegen Durchsuchung zur Abschiebung erfolgreich

Bundesverfassungsgericht (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesverfassungsgericht hat einer Verfassungsbeschwerde stattgegeben, die sich gegen eine polizeiliche MaÃŸnahme in einer Berliner Gemeinschaftsunterkunft richtete. Die MaÃŸnahme, bei der die TÃ¼r eines Zimmers ohne richterliche Anordnung aufgebrochen wurde, um den BeschwerdefÃ¼hrer zum Zwecke der Abschiebung zu ergreifen, sei als Durchsuchung einzustufen, teilten die Karlsruher Richter am Donnerstag mit.



Der BeschwerdefÃ¼hrer, dessen Abschiebung angeordnet worden war, bewohnte im Jahr 2019 einen Raum in der Gemeinschaftsunterkunft. Trotz mehrfachen Klopfens hatte niemand die TÃ¼r geÃ¶ffnet, woraufhin die Polizei diese mit einer Ramme aufbrach. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte zuvor entschieden, dass es sich nicht um eine Durchsuchung handelte, da keine Suchhandlung stattgefunden habe. Das Bundesverwaltungsgericht wies den Antrag auf Revision zurÃ¼ck.



Das Bundesverfassungsgericht hob das Urteil des Oberverwaltungsgerichts auf und verwies die Sache zurÃ¼ck. Es stellte fest, dass eine richterliche Anordnung erforderlich gewesen wÃ¤re, da der Aufenthaltsort des BeschwerdefÃ¼hrers nicht sicher bekannt war. Der Schutz des Grundrechts aus Art. 13 GG sei verletzt worden, da der prÃ¤ventive Grundrechtsschutz nicht gewÃ¤hrleistet gewesen sei (Beschluss vom 19. September 2025 - 2 BvR 460/25).

