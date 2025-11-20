Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesverfassungsgericht hat einer Verfassungsbeschwerde stattgegeben, die sich gegen eine polizeiliche MaÃŸnahme in einer Berliner Gemeinschaftsunterkunft richtete. Die MaÃŸnahme, bei der die TÃ¼r eines Zimmers ohne richterliche Anordnung aufgebrochen wurde, um den BeschwerdefÃ¼hrer zum Zwecke der Abschiebung zu ergreifen, sei als Durchsuchung einzustufen, teilten die Karlsruher Richter am Donnerstag mit.
Der BeschwerdefÃ¼hrer, dessen Abschiebung angeordnet worden war, bewohnte im Jahr 2019 einen Raum in der Gemeinschaftsunterkunft. Trotz mehrfachen Klopfens hatte niemand die TÃ¼r geÃ¶ffnet, woraufhin die Polizei diese mit einer Ramme aufbrach. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte zuvor entschieden, dass es sich nicht um eine Durchsuchung handelte, da keine Suchhandlung stattgefunden habe. Das Bundesverwaltungsgericht wies den Antrag auf Revision zurÃ¼ck.
Das Bundesverfassungsgericht hob das Urteil des Oberverwaltungsgerichts auf und verwies die Sache zurÃ¼ck. Es stellte fest, dass eine richterliche Anordnung erforderlich gewesen wÃ¤re, da der Aufenthaltsort des BeschwerdefÃ¼hrers nicht sicher bekannt war. Der Schutz des Grundrechts aus Art. 13 GG sei verletzt worden, da der prÃ¤ventive Grundrechtsschutz nicht gewÃ¤hrleistet gewesen sei (Beschluss vom 19. September 2025 - 2 BvR 460/25).
Brennpunkte
Verfassungsklage gegen Durchsuchung zur Abschiebung erfolgreich
- dts - 20. November 2025, 10:02 Uhr
.
Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesverfassungsgericht hat einer Verfassungsbeschwerde stattgegeben, die sich gegen eine polizeiliche MaÃŸnahme in einer Berliner Gemeinschaftsunterkunft richtete. Die MaÃŸnahme, bei der die TÃ¼r eines Zimmers ohne richterliche Anordnung aufgebrochen wurde, um den BeschwerdefÃ¼hrer zum Zwecke der Abschiebung zu ergreifen, sei als Durchsuchung einzustufen, teilten die Karlsruher Richter am Donnerstag mit.
Weitere Meldungen
Ein Mann aus dem westafrikanischen Guinea ist vor dem Bundesverfassungsgericht erfolgreich gegen die Durchsuchung seines Zimmers in einer Gemeinschaftsunterkunft vorgegangen. DerMehr
Wegen eines mutmaÃŸlich antisemitischen und islamistischen Messerangriffs auf einen spanischen Touristen am Holocaustmahnmal im Berlin vor neun Monaten muss sich seit DonnerstagMehr
Nach dem russischen Angriff auf ein WohngebÃ¤ude in der westukrainischen Stadt Ternopil mit 26 Toten werden 22 Menschen nach Angaben des ukrainischen PrÃ¤sidenten WolodymyrMehr
Top Meldungen
Die krisengeplagte deutsche Autoindustrie hat binnen eines Jahres fast 50.000 Stellen abgebaut. Zum Ende des dritten Quartals arbeiteten gut 48.700 Menschen weniger in der BrancheMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - In der deutschen Industrie sind zuletzt viele Stellen abgebaut worden. Besonders betroffen ist die Automobilindustrie: Zum Ende des drittenMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Das Gastgewerbe in Deutschland hat im September 2025 nach vorlÃ¤ufigen Ergebnissen kalender- und saisonbereinigt real 1,3 Prozent und nominalMehr