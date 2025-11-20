Brennpunkte

Selenskyj: Weiterhin 22 Vermisste nach russischen Angriffen auf Westukraine

  • AFP - 20. November 2025, 09:58 Uhr
Bild vergrößern: Selenskyj: Weiterhin 22 Vermisste nach russischen Angriffen auf Westukraine
Das beschÃ¤digte WohngebÃ¤ude in Ternopil
Bild: AFP

Nach dem russischen Angriff auf ein WohngebÃ¤ude in der westukrainischen Stadt Ternopil mit 26 Toten werden 22 Menschen nach Angaben des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj nach wie vor vermisst.

Nach dem russischen Angriff auf ein WohngebÃ¤ude in der westukrainischen Stadt Ternopil mit 26 Toten werden 22 Menschen nach Angaben des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj nach wie vor vermisst. "Die ganze Nacht hindurch waren unsere RettungskrÃ¤fte in Ternopil im Einsatz und die Such- und RettungsmaÃŸnahmen dauern noch an", erklÃ¤rte Selenskyj am Donnerstag in Onlinediensten. Mehr als 200 RettungskrÃ¤fte aus mehreren Regionen seien in der Stadt im Einsatz.

Der ukrainische Rettungsdienst bestÃ¤tigte, dass mehr als 20 Menschen "unerreichbar" seien. "Bis wir das GebÃ¤ude abgerissen und eine vollstÃ¤ndige Untersuchung vorgenommen haben, kann ich keine Informationen verÃ¶ffentlichen", sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP.

Bei dem Angriff waren nach Angaben aus Kiew 92 Menschen verletzt worden, darunter 18 Kinder. Unter den Toten waren demnach drei Kinder.

Am Mittwoch war unterdessen bekannt geworden, dass die USA einen neuen Friedensplan fÃ¼r den seit fast vier Jahren andauernden Krieg erarbeitet haben. Aus Kiew hieÃŸ es dazu, der Plan sehe eine Abtretung der von Russland kontrollierten Gebiete sowie eine deutliche Verkleinerung der ukrainischen Armee vor.

US-Medien hatten zuvor Ã¼ber angebliche GeheimgesprÃ¤che zwischen Moskau und Washington Ã¼ber einen Ukraine-Friedensplan berichtet. Die EU-AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas mahnte die Beteiligung Kiews und BrÃ¼ssels an.

