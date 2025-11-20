Kiew: US-Vorschlag fÃ¼r Kriegsende enthÃ¤lt Gebietsverzicht und Armee-Verkleinerung

Bei russischem Angriff beschÃ¤digtes Wohnhaus in Ternopil

Die USA haben der Ukraine einen neuen Vorschlag zur Beendigung des russischen Angriffskrieges Ã¼bermittelt, der Maximalforderungen Russlands zu enthalten scheint. Wie ein ranghoher ukrainischer Vertreter am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP sagte, sieht der Plan vor, dass die Ukraine die Krim und weitere von Russland kontrollierte Gebiete abtritt sowie ihre Armee deutlich verkleinert. Bei einem noch weitergehenden Gebietsverzicht wÃ¤re US-PrÃ¤sident Donald Trump laut dem Portal "Axios" zu Sicherheitsgarantien fÃ¼r Europa bereit. Derweil wurden bei einem russischen Angriff im Westen der Ukraine mehr als zwei Dutzend Menschen getÃ¶tet.



Nach AFP-Informationen ist in dem US-Plan von der "Anerkennung der Krim und anderer von Russland besetzter Gebiete" die Rede. Zudem solle Kiew seine Armee auf 400.000 Soldaten verkleinern.Â Der Plan sieht auÃŸerdem vor, dass die Ukraine alle Langstreckenwaffen abgibt.



Der Plan scheint somit Russlands Maximalforderungen zu enthalten. Kiew hatte immer wieder darauf verwiesen, dass Moskaus Forderungen hinsichtlich der Gebietsabtretungen inakzeptabel seien und einer Kapitulation gleichkÃ¤men.



Das Portal "Axios" berichtete zudem unter Berufung auf einen US-Beamten, Trump sei zu US-Sicherheitsgarantie fÃ¼r die Ukraine und Europa gegen zukÃ¼nftige russische Aggressionen bereit. Voraussetzung sei allerdings, dass Russland auch Teile der Ostukraine zugeschlagen bekomme, die es bisher nicht kontrolliere. Axios und andere US-Medien hatten zuvor Ã¼ber GeheimgesprÃ¤che zwischen Moskau und Washington und einen 28-Punkte-Plan fÃ¼r Frieden in der Ukraine berichtet.



Der ukrainische Vertreter lieÃŸ Zweifel an dem Plan erkennen: Es sei "unklar", was Russland im Gegenzug fÃ¼r die ZugestÃ¤ndnisse tun solle. Zudem wisse die Regierung in Kiew nicht, ob der Vorschlag wirklich von Trump stamme oder von seinem Umfeld.



Das WeiÃŸe Haus Ã¤uÃŸerte sich zunÃ¤chst nicht zu dem Plan. Auch Kreml-Sprecher Dmitri Peskow lehnte einen Kommentar ab. "Es gibt nichts Neues, worÃ¼ber wir Sie informieren kÃ¶nnen", antwortete er auf eine Journalistenfrage zu dem "Axios"-Bericht.



BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) zufolge wurde Deutschland von den USA bisher "nicht gebrieft". Er verwies mit Blick auf den russischen Staatschef Wladimir Putin auf die "laufenden Anstrengungen aller internationalen Partner, endlich dafÃ¼r zu sorgen, dass PrÃ¤sident Putin an den Verhandlungstisch kommt".



Die russischen StreitkrÃ¤fte kontrollieren derzeit etwa ein FÃ¼nftel des ukrainischen Territoriums. Moskau hatte die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel Krim bereits 2014 annektiert. Im September 2022 erklÃ¤rte Russland Donezk und Luhansk sowie die Regionen Cherson und Saporischschja fÃ¼r annektiert. GroÃŸe Teile dieser Regionen werden von Russland kontrolliert.



Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj hielt sich am Mittwoch zu GesprÃ¤chen in der TÃ¼rkei auf. Vertreter der USA oder Russlands waren bei dem Treffen zwischen Selenskyj und dem tÃ¼rkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan nicht anwesend.



Von ukrainischer Seite hatte es zunÃ¤chst geheiÃŸen, dass Selenskyj auch den US-Sondergesandten Steve Witkoff treffen wÃ¼rde. Am Mittwoch kam jedoch ein Dementi aus dem US-AuÃŸenministerium.



Derweil reiste der hochrangige Pentagon-Vertreter Daniel Driscoll nach Kiew, um mit ukrainischen Regierungsvertretern Ã¼ber eine Beilegung des Krieges zu sprechen, wie der US-Sender CBS News unter Berufung auf das US-MilitÃ¤r berichtete. Der ukrainische Armeechef Oleksandr Syrskyj bezeichnete das Treffen mit der US-Delegation als "produktiv".



Im PrÃ¤sidentschaftswahlkampf hatte US-PrÃ¤sident Donald Trump behauptet, er kÃ¶nne den Ukraine-Krieg "in 24 Stunden" beenden. Seitdem liefen jedoch mehrere seiner Initiativen ins Leere. Kritiker werfen dem 79-JÃ¤hrigen einen Schlingerkurs zwischen Moskau und Kiew vor.



Die russische Armee setzte ihre Angriffe auf ukrainische StÃ¤dte derweil mit unverminderter HÃ¤rte fort, darunter Charkiw, Lwiw, Iwano-Frankiwsk, Ternopil. Der staatliche ukrainische Rettungsdienst erklÃ¤rte, in Ternopil seien 26 Menschen getÃ¶tet worden, darunter drei Kinder. Weitere 92 Menschen seien verletzt worden, darunter 18 Kinder. UN-Menschenrechtskommissar Volker TÃ¼rk zeigte sich "entsetzt" Ã¼ber die Zahl der zivilen Opfer.