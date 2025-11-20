Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutschlands oberster Heeressoldat, Generalleutnant Christian Freuding, mahnt zur Eile bei der VerstÃ¤rkung der StreitkrÃ¤fte und lÃ¤sst neben Zuversicht auch das Bewusstsein anhaltender MÃ¤ngel erkennen.
Der Inspekteur des Heeres sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", die Truppe sei bereit fÃ¼r den "Fight tonight", also "den unmittelbaren Kampf". Aber man wisse auch, "dass wir im gesamten Heer noch Defizite haben, personelle und materielle". Die Bundeswehr mÃ¼sse "die Einsatzbereitschaft des Heeres auf dem Weg zur KriegstÃ¼chtigkeit weiter erhÃ¶hen. Jeder Tag zÃ¤hlt, und wir haben wenig Zeit. Der Feind wartet nicht auf unsere Fertigmeldung." Man brauche die FÃ¤higkeit, im Gefecht "nicht nur zu bestehen", sondern sich "auch durchzusetzen, zu gewinnen". Da habe man "noch eine Strecke zu gehen".
In Bezug auf die 10. Panzerdivision, die der Nato unlÃ¤ngst als einsatzbereit gemeldet wurde, gab der General "Defizite im Bereich Flugabwehr" zu. Er blicke da "durchaus auch kritisch" auf die Zulieferzahlen und -zeiten. "Ich halte das persÃ¶nlich nicht fÃ¼r ausreichend".
Zur FÃ¤higkeit Deutschlands, im Falle eines russischen Angriffes groÃŸe DrohnenschwÃ¤rme abzuwehren, sagte Freuding: "Wir kÃ¶nnten das". Er fÃ¼gte allerdings hinzu, die Frage sei, ob man das gegenwÃ¤rtig "auch effizient" erreichen kÃ¶nnte "oder ob wir Mittel einsetzen mÃ¼ssten, die auf lange Dauer unsere DurchhaltefÃ¤higkeit vor Herausforderungen stellen wÃ¼rden".
Zur russischen Aggression gegen die Ukraine stellte der Inspekteur des Heeres fest, der Krieg dort sei "vom Grundcharakter her zum Abnutzungskrieg geworden". FÃ¼r einen Sieg der Ukraine werde "die DurchhaltefÃ¤higkeit" am Ende "eine entscheidende Rolle spielen". Diese wiederum hÃ¤nge "ganz wesentlich von den weiteren Ukrainehilfen sowie militÃ¤rischen UnterstÃ¼tzungsleistungen Deutschlands und von den anderen Partnern ab".
Brennpunkte
Heeresinspekteur zeigt sich bereit fÃ¼r "Fight tonight"
- dts - 20. November 2025, 07:00 Uhr
.
