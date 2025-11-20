Brennpunkte

Bundesverfassungsgerichts-Urteil zur Erbschaftssteuer verzÃ¶gert sich

  • dts - 20. November 2025, 06:00 Uhr
Bild vergrößern: Bundesverfassungsgerichts-Urteil zur Erbschaftssteuer verzÃ¶gert sich
Bundesverfassungsgericht (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Die fÃ¼r diesen Herbst erwartete Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVG) zur VerfassungsmÃ¤ÃŸigkeit der Erbschaftsteuer verzÃ¶gert sich. Das bestÃ¤tigte ein Sprecher des Gerichts auf Anfrage der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (Donnerstagausgabe).

Im laufenden Jahr werde es keine Entscheidung mehr geben; es sei offen, wie lange das Verfahren noch dauern werde. Geklagt hatte ein Erbe, der sich gegenÃ¼ber den derzeitigen BegÃ¼nstigungen fÃ¼r BetriebsvermÃ¶gen bei Erbschaften benachteiligt sieht.

Julia Jirmann vom Netzwerk Steuergerechtigkeit pochte darauf, Ausnahmeregelungen abzuschaffen. "UnabhÃ¤ngig davon, wie die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes ausfÃ¤llt, brauchen wir eine Debatte, ob wir die Erbengesellschaft immer weiter vorantreiben oder eine Leistungsgesellschaft sein wollen", sagte sie der Zeitung.

"FÃ¼r superreiche Unternehmenserben gibt es immer noch SchlupflÃ¶cher und AusnahmetatbestÃ¤nde. Eine Reform, die diese Privilegien abschafft und dafÃ¼r sorgt, dass alle VermÃ¶gen entsprechend ihrer GrÃ¶ÃŸe und LeistungsfÃ¤higkeit angemessen besteuert werden, wÃ¼rde fÃ¼r mehr Steuergerechtigkeit sorgen", sagte Jirmann.

Sie sei sich "relativ sicher, dass das Erbschaftssteuerrecht, so wie es aktuell ausgestaltet ist, nicht mit der Verfassung vereinbar ist". Wenn in sozialen Bereichen KÃ¼rzungen drohten, wÃ¤re es wohl nur gerecht, wenn der Staat seine indirekten Subventionen Ã¼ber die Erbschaftssteuer fÃ¼r besonders Reiche zurÃ¼ckfahren wÃ¼rde.

JÃ¼ngst hatte sich auch der SachverstÃ¤ndigenrat der Deutschen Wirtschaft in seinem Jahresgutachten dafÃ¼r ausgesprochen, die Erbschaft- und Schenkungsteuer mit dem Ziel einer gleichmÃ¤ÃŸigeren Besteuerung aller VermÃ¶gensarten zu reformieren. Arbeitgebervertreter lehnen das ab.

