Die EU-AuÃŸenminister treffen sich am Donnerstag in BrÃ¼ssel, um unter anderem Ã¼ber ihr weiteres Vorgehen gegen die sogenannte russische Schattenflotte zu beraten (ab 08.30 Uhr). Weitere Themen werden die kÃ¼nftige UnterstÃ¼tzung der Ukraine, der US-Friedensplan fÃ¼r den Gaza-Krieg und Sanktionen gegen die RSF-Miliz im Sudan sein. FÃ¼r Deutschland nimmt AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) an dem Treffen teil.
Als Schattenflotte werden die oft veralteten und unter fremder Flagge fahrenden Schiffe bezeichnet, mit denen Russland Sanktionen umgeht, insbesondere das Ã–l-Embargo. Seit Februar hat die EU bereits mehr als 400 dieser Schiffe auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Im Sudan hatte es zuletzt Massenmorde durch KÃ¤mpfer der Rapid Support Forces (RSF) gegeben, die seit mehr als zwei Jahren Krieg gegen die Armee fÃ¼hren.
Politik
EU-AuÃŸenminister diskutieren Ã¼ber Vorgehen gegen russische "Schattenflotte"
- AFP - 20. November 2025, 04:05 Uhr
