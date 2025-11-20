Politik

Lula: LÃ¤nder sollen entsprechend ihrer "MÃ¶glichkeiten" aus fossilen Energien aussteigen

  • AFP - 20. November 2025, 01:47 Uhr
Bild vergrößern: Lula: LÃ¤nder sollen entsprechend ihrer MÃ¶glichkeiten aus fossilen Energien aussteigen
Brasiliens PrÃ¤sident Luiz InÃ¡cio Lula da Silva
Bild: AFP

Brasiliens PrÃ¤sident Luiz InÃ¡cio Lula da Silva hat sich dafÃ¼r ausgesprochen, dass LÃ¤nder entsprechend ihrer MÃ¶glichkeiten aus den fossilen Energien aussteigen.

Brasiliens PrÃ¤sident Luiz InÃ¡cio Lula da Silva hat sich dafÃ¼r ausgesprochen, dass LÃ¤nder entsprechend ihrer MÃ¶glichkeiten aus den fossilen Energien aussteigen. Es mÃ¼sse der Wille zur Abkehr von Kohle, Ã–l und Gas demonstriert werden, sagte Lula am Mittwochabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz bei der Weltklimakonferenz in BelÃ©m. Dieser Wandel mÃ¼sse jedes Land aber entsprechend "seiner MÃ¶glichkeiten" vollziehen.

Der Ausstieg aus den klimaschÃ¤dlichen fossilen EnergietrÃ¤gern solle erfolgen, "ohne irgendjemandem etwas vorzuschreiben, ohne eine Frist festzulegen, damit jedes Land Dinge entscheiden kann, die es in seinem Rhythmus machen kann". "Alles muss sich auf Konsens grÃ¼nden", fÃ¼hrte Lula aus. "Wir wollen nur sagen, dass es mÃ¶glich ist. Es ist mÃ¶glich, lasst es uns versuchen."

Der brasilianische PrÃ¤sident war am Mittwoch nach BelÃ©m gereist, um zu einem schnellen Durchbruch der Verhandlungen bei der UN-Klimakonferenz (COP30) beizutragen. Zum Stand der Verhandlungen Ã¤uÃŸerte er sich bei seiner Pressekonferenz allerdings nicht. Vielmehr sagte er wiederholt, dass er "sehr glÃ¼cklich" Ã¼ber diese COP sei, so als sei sie bereits zu Ende.

Zu den Knackpunkten der Verhandlungen, die laut offizieller Planung am Freitagabend zu Ende gehen sollen, gehÃ¶rt eine Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf die bislang vÃ¶llig unzureichenden MaÃŸnahmen zur Verringerung der Treibhausgas-Emissionen. Ein Ausstieg aus den fossilen EnergietrÃ¤gern steht nicht auf der offiziellen Konferenzagenda.

Kurz vor der COP30 hatte Lula bei dem vorangehenden Klimagipfel in BelÃ©m dann aber mit dem Aufruf Ã¼berrascht, einen Fahrplan fÃ¼r eine schrittweise Abkehr von den Fossilen zu entwerfen. Auf der COP30 haben sich mittlerweile mehr als 80 LÃ¤nder, darunter auch Deutschland, zu diesem Vorhaben bekannt. GroÃŸe Ã–lfÃ¶rderlÃ¤nder stellen sich einem solchen Beschluss jedoch entgegen.

Lulas Umweltministerin Marina Silva sagte dazu bei der Pressekonferenz, es habe "gute Reaktionen" auf den Plan gegeben. Die Verhandler hÃ¤tten aber "noch einen langen Weg vor sich, um einen Konsens zu erzielen".

