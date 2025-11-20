Politik

EU richtet Geberkonferenz fÃ¼r PalÃ¤stinenser aus

  • AFP - 20. November 2025, 04:06 Uhr
EU richtet Geberkonferenz für Palästinenser aus
Mann mit palÃ¤stinensischer Flagge im Westjordanland
Bild: AFP

Die EU richtet eine Geberkonferenz fÃ¼r die palÃ¤stinensischen Gebiete aus. Dabei soll es unter anderem um die finanzielle StabilitÃ¤t der PalÃ¤stinensischen AutonomiebehÃ¶rde (PA) und deren Fortschritten bei ihren ReformplÃ¤nen gehen.

Die EU richtet am Donnerstag eine Geberkonferenz fÃ¼r die palÃ¤stinensischen Gebiete aus (ab 9.00 Uhr). Bei dem Treffen von rund 60 Delegationen, unter anderem arabischer Staaten, soll es unter anderem um die finanzielle StabilitÃ¤t der PalÃ¤stinensischen AutonomiebehÃ¶rde (PA), deren Fortschritte bei ihren ReformplÃ¤nen und die jÃ¼ngsten Entwicklungen im Gazastreifen gehen. FÃ¼r Deutschland wird Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) teilnehmen.

BrÃ¼ssel ist Hauptfinanzier der PalÃ¤stinensischen AutonomiebehÃ¶rde. Die EU knÃ¼pft jedoch kÃ¼nftige Auszahlungen an Reformen, die sie fÃ¼r notwendig hÃ¤lt, damit diese BehÃ¶rde ihre Rolle im Rahmen der ZweistaatenlÃ¶sung ausfÃ¼llen kann. Zusagen fÃ¼r neue Finanzhilfen fÃ¼r den Gazastreifen werden bei der Konferenz nicht erwartet. Zu diesem Zweck soll es eine internationale Wiederaufbaukonferenz in Ã„gypten geben.

