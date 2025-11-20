BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die VizeprÃ¤sidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley, hat den Doppelsitz der Institution in BrÃ¼ssel und StraÃŸburg kritisiert. Die Abgeordneten hÃ¤tten "keine Freude dran", sagte die SPD-Politikerin dem Podcast "Meine schwerste Entscheidung" der "Funke-Mediengruppe" (Donnerstag).
Die meisten hÃ¤tten eine Wohnung in BrÃ¼ssel, und nach StraÃŸburg kÃ¶nnten sie nur einen Mitarbeiter mitnehmen. Von den Parlamentariern pendele niemand mit besonderer Freude - "auÃŸer vielleicht den franzÃ¶sischen Abgeordneten und denen, die ganz nah da dran in Baden-WÃ¼rttemberg wohnen", sagte die SPD-Politikerin.
Abhilfe hÃ¤lt Barley allerdings fÃ¼r unwahrscheinlich. "Das wird wahrscheinlich noch sehr lange so weitergehen, weil es in den VertrÃ¤gen verankert ist", sagte die VizeprÃ¤sidentin. Eine Ã„nderung der europÃ¤ischen VertrÃ¤ge gehÃ¶re zu den Entscheidungen, die nur einstimmig gefÃ¤llt werden kÃ¶nnten. "Und Frankreich wird dem nicht zustimmen, ganz einfach."
Barley kritisiert Doppelsitz des EU-Parlaments
- dts - 20. November 2025, 06:00 Uhr
