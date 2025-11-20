MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Siemens-Chef Roland Busch geht hart mit der Bundesregierung ins Gericht. "Man muss der Politik klarmachen, dass alles viel zu langsam geht und zu klein gedacht ist", sagte Busch der "SÃ¼ddeutschen Zeitung". Es reiche nicht, jetzt zu sagen: "Toll, die Wirtschaft wÃ¤chst wieder." Die Prognosen von "0,2 Prozent jetzt und 0,9 im nÃ¤chsten Jahr" seien "viel zu niedrig". Busch wÃ¶rtlich: "Wir mÃ¼ssen sagen, dass wir eine Zwei vor dem Komma brauchen und - das ist die gute Nachricht - auch das Potenzial dazu haben."
Die Regulierung von Daten und KI dÃ¼rfe sich "nicht negativ auf die Innovationsgeschwindigkeit in Deutschland und der EU auswirken", sagte der Siemens-Chef. Diese "Regularien mÃ¼ssen deutlich Ã¼berarbeitet und WidersprÃ¼chliches abgeschafft werden, sodass sie nicht innovationshemmend, sondern beschleunigend wirken".
Busch rechtfertigte KI-Investitionen von einer Milliarde Euro in den USA und China in den kommenden drei Jahren. Dies widerspreche nicht dem SouverÃ¤nitÃ¤ts-Ziel Europas. "SouverÃ¤nitÃ¤t bedeutet nicht, unabhÃ¤ngig zu sein - sondern kritische, einseitige AbhÃ¤ngigkeiten zu reduzieren", so Busch. Man habe sich "fÃ¼r die USA und China entschieden, weil wir dort weniger einschrÃ¤nkende und sich widersprechende Regularien vorfinden".
Technologie
Siemens will weniger Regulierung bei KI
- dts - 20. November 2025, 06:57 Uhr
