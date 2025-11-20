WeiÃŸes Haus verteidigt Trumps Verbalattacken gegen Journalistinnen

Trump an Bord der PrÃ¤sidentenmaschine Air Force One

Das WeiÃŸe Haus hat Verbalattacken von US-PrÃ¤sident Donald Trump gegen zwei Journalistinnen verteidigt. Der US-Sender ABC News sei ein "Imagebetrieb der Demokraten, der sich als Rundfunkanstalt ausgibt", erklÃ¤rte das WeiÃŸe Haus am Mittwoch. Am Dienstag hatte Trump die ABC-Journalistin Mary Bruce als "schreckliche Reporterin" bezeichnet, nachdem diese wÃ¤hrend des Besuchs des saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im WeiÃŸen Haus den Mord an dem regierungskritischen saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi angesprochen hatte.



Ein Vertreter des WeiÃŸen Hauses verteidigte auÃŸerdem Trumps AussagenÂ vom vergangenen Freitag gegenÃ¼ber der Journalistin Catherine Lucey von der Nachrichtenagentur Bloomberg. Trump hatte Lucey an Bord der PrÃ¤sidentenmaschine Air Force One heftig angegangen. Auf die Frage, warum er die Akten in der AffÃ¤re um den SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein nicht freigeben wolle, antwortete der US-PrÃ¤sident: "Sei still. Sei still, Schweinchen" und deutete mit dem Finger auf Lucey. Ein Vertreter des WeiÃŸen Hauses sagte dazu nun: "Wer austeilen kann, muss auch einstecken kÃ¶nnen."