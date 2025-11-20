Politik

WeiÃŸes Haus verteidigt Trumps Verbalattacken gegen Journalistinnen

  • AFP - 20. November 2025, 07:52 Uhr
Bild vergrößern: WeiÃŸes Haus verteidigt Trumps Verbalattacken gegen Journalistinnen
Trump an Bord der PrÃ¤sidentenmaschine Air Force One
Bild: AFP

Das WeiÃŸe Haus hat Verbalattacken von US-PrÃ¤sident Donald Trump gegen zwei Journalistinnen verteidigt. Der US-Sender ABC News sei ein 'Imagebetrieb der Demokraten, der sich als Rundfunkanstalt ausgibt'.

Das WeiÃŸe Haus hat Verbalattacken von US-PrÃ¤sident Donald Trump gegen zwei Journalistinnen verteidigt. Der US-Sender ABC News sei ein "Imagebetrieb der Demokraten, der sich als Rundfunkanstalt ausgibt", erklÃ¤rte das WeiÃŸe Haus am Mittwoch. Am Dienstag hatte Trump die ABC-Journalistin Mary Bruce als "schreckliche Reporterin" bezeichnet, nachdem diese wÃ¤hrend des Besuchs des saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im WeiÃŸen Haus den Mord an dem regierungskritischen saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi angesprochen hatte.

Ein Vertreter des WeiÃŸen Hauses verteidigte auÃŸerdem Trumps AussagenÂ vom vergangenen Freitag gegenÃ¼ber der Journalistin Catherine Lucey von der Nachrichtenagentur Bloomberg. Trump hatte Lucey an Bord der PrÃ¤sidentenmaschine Air Force One heftig angegangen. Auf die Frage, warum er die Akten in der AffÃ¤re um den SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein nicht freigeben wolle, antwortete der US-PrÃ¤sident: "Sei still. Sei still, Schweinchen" und deutete mit dem Finger auf Lucey. Ein Vertreter des WeiÃŸen Hauses sagte dazu nun: "Wer austeilen kann, muss auch einstecken kÃ¶nnen."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Trump kÃ¼ndigt Treffen mit designiertem New Yorker BÃ¼rgermeister Mamdani an
    Trump kÃ¼ndigt Treffen mit designiertem New Yorker BÃ¼rgermeister Mamdani an

    US-PrÃ¤sident Donald Trump hat ein Treffen mit dem neugewÃ¤hlten New Yorker BÃ¼rgermeister Zohran Mamdani angekÃ¼ndigt. Das von Mamdani angefragte Treffen werde am Freitag im Oval

    Mehr
    EU-AuÃŸenminister diskutieren Ã¼ber Vorgehen gegen russische
    EU-AuÃŸenminister diskutieren Ã¼ber Vorgehen gegen russische "Schattenflotte"

    Die EU-AuÃŸenminister treffen sich am Donnerstag in BrÃ¼ssel, um unter anderem Ã¼ber ihr weiteres Vorgehen gegen die sogenannte russische Schattenflotte zu beraten (ab 08.30 Uhr).

    Mehr
    EU richtet Geberkonferenz fÃ¼r PalÃ¤stinenser aus
    EU richtet Geberkonferenz fÃ¼r PalÃ¤stinenser aus

    Die EU richtet am Donnerstag eine Geberkonferenz fÃ¼r die palÃ¤stinensischen Gebiete aus (ab 9.00 Uhr). Bei dem Treffen von rund 60 Delegationen, unter anderem arabischer Staaten,

    Mehr
    Nvidia steigert Gewinn im dritten Quartal deutlich - HÃ¤ndler erleichtert
    Nvidia steigert Gewinn im dritten Quartal deutlich - HÃ¤ndler erleichtert
    Klingbeil dringt nach China-Besuch auf fairen Wettbewerb und Zugang zu Seltenen Erden
    Klingbeil dringt nach China-Besuch auf fairen Wettbewerb und Zugang zu Seltenen Erden
    ElektromobilitÃ¤t: Bundesregierung beschlieÃŸt
    ElektromobilitÃ¤t: Bundesregierung beschlieÃŸt "Masterplan" fÃ¼r Ladenetz
    Abholzungsgesetz: Mehrheit der EU-LÃ¤nder fÃ¼r Aufschub um ein weiteres Jahr
    Abholzungsgesetz: Mehrheit der EU-LÃ¤nder fÃ¼r Aufschub um ein weiteres Jahr
    BeschÃ¤ftigtenzahl in Autoindustrie sinkt auf Tiefstand
    BeschÃ¤ftigtenzahl in Autoindustrie sinkt auf Tiefstand
    Gastgewerbe macht weniger Umsatz
    Gastgewerbe macht weniger Umsatz
    Erzeugerpreise sinken zum achten Mal in Folge
    Erzeugerpreise sinken zum achten Mal in Folge
    Kiew: US-Vorschlag fÃ¼r Kriegsende enthÃ¤lt Gebietsverzicht und Armee-Verkleinerung
    Kiew: US-Vorschlag fÃ¼r Kriegsende enthÃ¤lt Gebietsverzicht und Armee-Verkleinerung
    Heeresinspekteur zeigt sich bereit fÃ¼r
    Heeresinspekteur zeigt sich bereit fÃ¼r "Fight tonight"
    Siemens will weniger Regulierung bei KI
    Siemens will weniger Regulierung bei KI

    Top Meldungen

    Deutsche Bank: Investoren-Interesse an Deutschland
    Deutsche Bank: Investoren-Interesse an Deutschland "ungebrochen"

    Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, sieht nach wir vor eine groÃŸe Bereitschaft auslÃ¤ndischer Investoren, in den

    Mehr
    Deutsche Bank plant mit weniger Krediten fÃ¼r privaten Wohnungsbau
    Deutsche Bank plant mit weniger Krediten fÃ¼r privaten Wohnungsbau

    Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bank plant KÃ¼rzungen bei der Konsumenten- und Baufinanzierung sowie in der Handelsfinanzierung, um profitabler zu werden. "Es

    Mehr
    Ã–zdemir kritisiert neue VerzÃ¶gerungen bei Stuttgart 21
    Ã–zdemir kritisiert neue VerzÃ¶gerungen bei Stuttgart 21

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenkandidat der GrÃ¼nen fÃ¼r die Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg, Cem Ã–zdemir, hat die neuerlichen VerzÃ¶gerungen beim Bahnprojekt

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts