US-PrÃ¤sident Donald Trump hat ein Treffen mit dem neugewÃ¤hlten New Yorker BÃ¼rgermeister Zohran Mamdani angekÃ¼ndigt. Das von Mamdani angefragte Treffen werde am Freitag im Oval Office stattfinden, erklÃ¤rte Trump am Mittwoch (Ortszeit) in seinem Onlinenetzwerk Truth Social. Mamdanis Sprecherin bestÃ¤tigte das Treffen. Der Republikaner Trump hatte den linksgerichteten Demokraten Mamdani wÃ¤hrend des Wahlkampfs in New York heftig verbal angegriffen.
Mamdani hatte die BÃ¼rgermeisterwahl in New York am 4. November fÃ¼r sich entschieden.
Trump hatte dem selbst ernannten "Sozialisten" Mamdani immer wieder vorgeworfen, New York mit seinen VorschlÃ¤gen zugrunde zu richten. Der neue BÃ¼rgermeister verspricht eine Mietpreisbremse, kostenlose Busse und Kinderbetreuung. Finanzieren will er dies Ã¼ber hÃ¶here Steuern fÃ¼r Reiche und Unternehmen. Trump drohte der OstkÃ¼stenmetropole zudem mit dem Entzug von Bundesmitteln.
Politik
Trump kÃ¼ndigt Treffen mit designiertem New Yorker BÃ¼rgermeister Mamdani an
- AFP - 20. November 2025, 05:45 Uhr
US-PrÃ¤sident Donald Trump hat ein Treffen mit dem neugewÃ¤hlten New Yorker BÃ¼rgermeister Zohran Mamdani angekÃ¼ndigt. Das von Mamdani angefragte Treffen werde am Freitag im Oval Office stattfinden, erklÃ¤rte Trump.
