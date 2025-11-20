Trump kÃ¼ndigt Treffen mit designiertem New Yorker BÃ¼rgermeister Mamdani an

Donald Trump (links) und Zohran Mamdani

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat ein Treffen mit dem neugewÃ¤hlten New Yorker BÃ¼rgermeister Zohran Mamdani angekÃ¼ndigt. Das von Mamdani angefragte Treffen werde am Freitag im Oval Office stattfinden, erklÃ¤rte Trump.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat ein Treffen mit dem neugewÃ¤hlten New Yorker BÃ¼rgermeister Zohran Mamdani angekÃ¼ndigt. Das von Mamdani angefragte Treffen werde am Freitag im Oval Office stattfinden, erklÃ¤rte Trump am Mittwoch (Ortszeit) in seinem Onlinenetzwerk Truth Social. Mamdanis Sprecherin bestÃ¤tigte das Treffen. Der Republikaner Trump hatte den linksgerichteten Demokraten Mamdani wÃ¤hrend des Wahlkampfs in New York heftig verbal angegriffen.



Mamdani hatte die BÃ¼rgermeisterwahl in New York am 4. November fÃ¼r sich entschieden.



Trump hatte dem selbst ernannten "Sozialisten" Mamdani immer wieder vorgeworfen, New York mit seinen VorschlÃ¤gen zugrunde zu richten. Der neue BÃ¼rgermeister verspricht eine Mietpreisbremse, kostenlose Busse und Kinderbetreuung. Finanzieren will er dies Ã¼ber hÃ¶here Steuern fÃ¼r Reiche und Unternehmen. Trump drohte der OstkÃ¼stenmetropole zudem mit dem Entzug von Bundesmitteln.