Deutschland sagt eine Milliarde Euro fÃ¼r Waldfonds TFFF zu

Amazonas-Regenwald in Brasilien

Die Bundesregierung hat bei der UN-Klimakonferenz in Brasilien eine Milliarde Euro fÃ¼r den globalen Waldschutzfonds TFFF zugesagt. Deutschland wird sich in den kommenden zehn Jahren demnach mit dieser Summe beteiligen.

Wichtiges Signal in einer entscheidenden Phase der Verhandlungen: Die Bundesregierung hat bei der UN-Klimakonferenz in Brasilien eine Milliarde Euro fÃ¼r den globalen Waldschutzfonds TFFF zugesagt. Deutschland werde sich in den kommenden zehn Jahren mit dieser Summe beteiligen, teilten Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan und Bundesumweltminister Carsten Schneider (beide SPD) am Mittwochabend (Ortszeit) in BelÃ©m mit. Die Zusage sei "zum richtigen Zeitpunkt" gekommen, hieÃŸ es von Umweltorganisationen mit Blick auf die Klimaverhandlungen.



Der Schutzfonds Tropical Forest Forever Facility (TFFF) belohnt LÃ¤nder finanziell, die ihre RegenwÃ¤lder erhalten. Brasiliens Staatschef Luiz InÃ¡cio Lula da Silva hatte den Startschuss dafÃ¼r bei einem Klimagipfel im Vorfeld der UN-Klimakonferenz in BelÃ©m (COP30) gegeben.



Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte in seiner Rede bei dem Gipfel einen "namhaften" Betrag fÃ¼r den Fonds zugesagt, aber keine konkrete Summe genannt. Bei Umweltorganisationen und anderen Teilnehmern der Weltklimakonferenz war dies auf EnttÃ¤uschung gestoÃŸen. In der Folge hatte ein BÃ¼ndnis aus deutschen Umwelt- und EntwicklungsverbÃ¤nden den Kanzler aufgefordert, 2,5 Milliarden Dollar (umgerechnet 2,16 Milliarden Euro) fÃ¼r den geplanten Tropenwald-Fonds TFFF zur VerfÃ¼gung zu stellen.



Nach der nun erfolgten Zusage von einer Milliarde Euro kam aber Lob von UmweltverbÃ¤nden. "Das politische Signal durch die deutsche UnterstÃ¼tzung fÃ¼r den TFFF kann helfen, die COP30 in Brasilien zum Erfolg zu bringen", erklÃ¤rte Martin Kaiser, Vorstand von Greenpeace Deutschland. "Die AnkÃ¼ndigung kommt zum richtigen Zeitpunkt", erklÃ¤rte Ute Sudmann von Germanwatch. Damit werde eine "Dynamik" fÃ¼r den weiteren Aufbau des Fonds geschaffen.



Beide Organisationen drangen darauf, dass Deutschland klare Bedingungen fÃ¼r die weitere Ausgestaltung stelle. Dies sei wichtig, "um ihn zu einem glaubwÃ¼rdigen Instrument fÃ¼r den Waldschutz zu machen", erklÃ¤rte Kaiser.



Unmittelbar nach dem Startschuss fÃ¼r den TFFF waren zunÃ¤chst rund 5,5 Milliarden Dollar zusammengekommen. Neben Brasilien sagte auch Indonesien, das ebenfalls Ã¼ber groÃŸe TropenwÃ¤lder verfÃ¼gt, eine Milliarde Dollar zu. Norwegen kÃ¼ndigte an, wenn sich genÃ¼gend andere Investoren beteiligten, werde es in den kommenden Jahren bis zu 30 Milliarden norwegische Kronen (2,56 Milliarden Euro) in das neuartige Klimaschutz-Instrument stecken. Auch Frankreich und Portugal machten Zusagen.



Nach brasilianischen Angaben werden zunÃ¤chst zehn Milliarden Dollar fÃ¼r den Fonds benÃ¶tigt. SpÃ¤ter soll er insbesondere dank privatwirtschaftlicher Investoren auf einen Umfang von 125 Milliarden Dollar anwachsen.



Die brasilianische Umweltministerin Marina Silva reagierte erfreut auf die AnkÃ¼ndigung. Deutschlands Zusage zeige, dass es sich beim TFFF um ein "sehr gut konzipiertes, sehr gut strukturiertes Instrument" fÃ¼r den Klimaschutz handele, sagte sie in BelÃ©m.



Bei der UN-Klimakonferenz sind die Verhandlungen in eine entscheidende Phase gegangen. Zu den Knackpunkten gehÃ¶ren die Klimafinanzierung und der Vorschlag, einen Fahrplan fÃ¼r die Abkehr von fossilen EnergietrÃ¤gern zu beschlieÃŸen. Entgegen der Erwartungen wurde am Mittwoch jedoch kein neuer Entwurf fÃ¼r einen Beschlusstext verÃ¶ffentlicht.