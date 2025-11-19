Seit April nach Deutschland gekommene Ukrainer sollen BÃ¼rgergeldanspruch verlieren

Ukrainische Flagge in Berlin

Ukrainerinnen und Ukrainer, die nach dem 1. April 2025 nach Deutschland gekommen sind, sollen keinen Anspruch auf BÃ¼rgergeld mehr haben. Das beschloss am Mittwoch das Bundeskabinett.

Ukrainerinnen und Ukrainer, die nach dem 1. April 2025 nach Deutschland gekommen sind, sollen keinen Anspruch auf BÃ¼rgergeld mehr haben. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch in Berlin den Gesetzentwurf dazu des Bundesarbeitsministeriums. Die Ã„nderung soll demnach rÃ¼ckwirkend ab April gelten, bereits bewilligte BÃ¼rgergeldbescheide gelten aber zunÃ¤chst noch weiter.



Die betroffenen Menschen aus der Ukraine sollen kÃ¼nftig dem Gesetzentwurf zufolge Anspruch auf die niedrigeren Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten - so wie GeflÃ¼chtete aus anderen LÃ¤ndern auch. FÃ¼r Ukrainerinnen und Ukrainer, die vor dem Stichtag 1. April nach Deutschland gekommen sind, bleibt der Anspruch auf BÃ¼rgergeld aber bestehen.



FÃ¼r die von der Ã„nderung Betroffenen steigt mit der Neuregelung der Druck, eine Arbeit anzunehmen. "ArbeitsfÃ¤hige, nicht erwerbstÃ¤tige GeflÃ¼chtete werden mit dem Gesetz verpflichtet, sich umgehend um eine ErwerbstÃ¤tigkeit zu bemÃ¼hen", erklÃ¤rte das Bundesarbeitsministerium. "Zeigen die GeflÃ¼chteten keine EigenbemÃ¼hungen, soll ihnen eine Arbeitsgelegenheit zugewiesen werden". Auch eine Verpflichtung zum Besuch eines Integrationskurses ist mÃ¶glich.



Ziel der Bundesregierung bleibe es, "die schnelle und nachhaltige Integration in Arbeit und Gesellschaft zu ermÃ¶glichen", betonte das Ministerium weiter. Auch wenn fÃ¼r die staatlichen Leistungen fÃ¼r die GeflÃ¼chteten nun kÃ¼nftig statt der Jobcenter die SozialÃ¤mter zustÃ¤ndig sind, sollen diese weiterhin bei der Arbeitssuche durch die Bundesagenturen fÃ¼r Arbeit unterstÃ¼tzt werden.



Den mit der Neuregelung verbundenen Einsparungen beim BÃ¼rgergeld stehen den Prognosen der Bundesregierung zufolge allerdings trotz der niedrigeren Auszahlungen sogar etwas hÃ¶here staatliche Kosten bei den Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gegenÃ¼ber. Als Grund wird ein hÃ¶herer Verwaltungsaufwand genannt.



Zudem verschieben sich Kosten fÃ¼r die Leistungen an die betroffenen Menschen aus der Ukraine vom Bund auf LÃ¤nder und Kommunen. Die Bundesregierung will dies durch pauschalisierte Kompensationen ausgleichen. Details sind aber noch offen. Der Gesetzentwurf bedarf auch der Zustimmung des Bundesrats.