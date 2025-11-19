Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der am Mittwoch vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachte sogenannte Rechtskreiswechsel fÃ¼r einen Teil der ukrainischen FlÃ¼chtlinge in Deutschland verursacht unterm Strich deutliche Mehrausgaben.
Im Kalenderjahr 2026 entstÃ¼nden im BÃ¼rgergeld und in der Sozialhilfe zusammen Minderausgaben von 831 Millionen Euro durch diesen Rechtskreiswechsel, sagte eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums am Mittwoch in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. Im zukÃ¼nftig zustÃ¤ndigen Asylbewerberleistungsgesetz entstehen demnach aber im gleichen Zeitraum Mehrausgaben von 862 Millionen Euro. "Die Differenz, die da entsteht, ist auf den hÃ¶heren Verwaltungsaufwand im Asylbewerberleistungsgesetz zurÃ¼ckzufÃ¼hren", so die Sprecherin.
Die steigenden Kosten dÃ¼rften vor allem auf LÃ¤nder und Kommunen zukommen. Auf die Nachfrage, ob sie mit der Zustimmung im Bundesrat rechne, sagte die Sprecherin, dass man "zufrieden" sei, dass man das Gesetz "wirklich mÃ¶glichst bÃ¼rokratiearm" jetzt auf den Weg gebracht habe. "Das Weitere mÃ¼ssen wir dann wirklich dem Verfahren Ã¼berlassen."
Dem Gesetz zufolge sollen kÃ¼nftig alle Ukrainer, die nach dem 1. April 2025 nach Deutschland gekommen sind, wie Asylbewerber behandelt werden. Bisher erhalten die Ukrainer BÃ¼rgergeld. Mit dem Wechsel wird ein Versprechen des Koalitionsvertrags umgesetzt.
Brennpunkte
Rechtskreiswechsel verursacht deutliche Mehrausgaben
- dts - 19. November 2025, 13:39 Uhr
