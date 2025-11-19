Vorbereitung auf den Ernstfall: EU plant "Schengen des MilitÃ¤rs"

Panzertransport via Schiene in den Niederlanden

Vor dem Hintergrund der russischen Bedrohung plant die EU eine Art Schengenraum fÃ¼r das MilitÃ¤r, um im Notfall schnell Soldaten und GerÃ¤t Ã¼ber EU-Grenzen hinweg verlegen zu kÃ¶nnen. Das Projekt soll es ermÃ¶glichen, "schneller, sicherer und besser koordiniert" Truppen und militÃ¤rische AusrÃ¼stung durch Europa zu bewegen, wie die EU-Kommission am Mittwoch bei der Vorstellung eines MaÃŸnahmenpakets zur Verteidigung in BrÃ¼ssel erklÃ¤rte. Demnach soll dieser militÃ¤rische MobilitÃ¤tsraum bis 2027 geschaffen werden.



Der Kommission zufolge gehÃ¶rt zu den MaÃŸnahmen die EinfÃ¼hrung einheitlicher Regeln zur militÃ¤rischen MobilitÃ¤t und die Festlegung klarer Verfahren fÃ¼r grenzÃ¼berschreitende militÃ¤rische Bewegungen. FÃ¼r diese soll eine maximale Bearbeitungszeit von drei Tagen gelten. FÃ¼r NotfÃ¤lle soll ein Schnellverfahren eingefÃ¼hrt werden, das unter anderem bei EinsÃ¤tzen im Kontext von Nato oder EU den vorrangigen Zugang des MilitÃ¤rs zu Infrastruktur beinhaltet. Deutschland gilt im Ernstfall eines Konflikts mit Russland als ein Haupt-Drehkreuz fÃ¼r Truppen- und Materialtransporte Richtung Osteuropa.



Einem EU-Vertreter zufolge sollen die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, zusammen mit der Kommission Routen fÃ¼r die Verlegung militÃ¤rischer AusrÃ¼stung und Truppen zu erarbeiten und zu prÃ¼fen, inwiefern StraÃŸen, Schienen, Tunnel oder BrÃ¼cken die dafÃ¼r notwendigen Voraussetzungen erfÃ¼llen. Anhand dieser Routen kÃ¶nnten dann grenzÃ¼bergreifende Korridore fÃ¼r MilitÃ¤rtransporte festgelegt werden.



Zu den KommissionsplÃ¤nen gehÃ¶rt auch der Schutz strategischer Infrastruktur sowie Investitionen in Cyber- und Energiesicherheit. Zudem soll mithilfe eines Fahrplans zum Umbau der Verteidigungsindustrie in der EU die Verteidigungsbereitschaft verbessert werden. So sollen etwa mit einem eine Milliarde schweren Fonds Investitionen in Verteidigungsunternehmen unterstÃ¼tzt und die Entwicklung neuer Technologien beschleunigt werden.Â



Der Kommission zufolge sind fÃ¼r die Jahre 2028 bis 2034 rund 18 Milliarden Euro fÃ¼r militÃ¤rische MobilitÃ¤t eingeplant. Damit sollen unter anderem NadelÃ¶hre entlang der Transportkorridore beseitigt werden.Â



Die militÃ¤rische MobilitÃ¤t und die Verteidigungsindustrie waren beide Teil des WeiÃŸpapiers fÃ¼r die VerteidigungsfÃ¤higkeit der EU, das die Kommission im MÃ¤rz vorgestellt hatte. Es sieht FinanzierungsmÃ¶glichkeiten fÃ¼r die EU-LÃ¤nder vor, um Investitionen in den Verteidigungssektor zu erhÃ¶hen.Â