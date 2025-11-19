Brennpunkte

Vorbereitung auf den Ernstfall: EU plant "Schengen des MilitÃ¤rs"

  • AFP - 19. November 2025, 13:40 Uhr
Bild vergrößern: Vorbereitung auf den Ernstfall: EU plant Schengen des MilitÃ¤rs
Panzertransport via Schiene in den Niederlanden
Bild: AFP

Vor dem Hintergrund der russischen Bedrohung plant die EU eine Art Schengenraum fÃ¼r das MilitÃ¤r, um im Notfall schnell Soldaten und GerÃ¤t Ã¼ber EU-Grenzen hinweg verlegen zu kÃ¶nnen.

Vor dem Hintergrund der russischen Bedrohung plant die EU eine Art Schengenraum fÃ¼r das MilitÃ¤r, um im Notfall schnell Soldaten und GerÃ¤t Ã¼ber EU-Grenzen hinweg verlegen zu kÃ¶nnen. Das Projekt soll es ermÃ¶glichen, "schneller, sicherer und besser koordiniert" Truppen und militÃ¤rische AusrÃ¼stung durch Europa zu bewegen, wie die EU-Kommission am Mittwoch bei der Vorstellung eines MaÃŸnahmenpakets zur Verteidigung in BrÃ¼ssel erklÃ¤rte. Demnach soll dieser militÃ¤rische MobilitÃ¤tsraum bis 2027 geschaffen werden.

Der Kommission zufolge gehÃ¶rt zu den MaÃŸnahmen die EinfÃ¼hrung einheitlicher Regeln zur militÃ¤rischen MobilitÃ¤t und die Festlegung klarer Verfahren fÃ¼r grenzÃ¼berschreitende militÃ¤rische Bewegungen. FÃ¼r diese soll eine maximale Bearbeitungszeit von drei Tagen gelten. FÃ¼r NotfÃ¤lle soll ein Schnellverfahren eingefÃ¼hrt werden, das unter anderem bei EinsÃ¤tzen im Kontext von Nato oder EU den vorrangigen Zugang des MilitÃ¤rs zu Infrastruktur beinhaltet. Deutschland gilt im Ernstfall eines Konflikts mit Russland als ein Haupt-Drehkreuz fÃ¼r Truppen- und Materialtransporte Richtung Osteuropa.

Einem EU-Vertreter zufolge sollen die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, zusammen mit der Kommission Routen fÃ¼r die Verlegung militÃ¤rischer AusrÃ¼stung und Truppen zu erarbeiten und zu prÃ¼fen, inwiefern StraÃŸen, Schienen, Tunnel oder BrÃ¼cken die dafÃ¼r notwendigen Voraussetzungen erfÃ¼llen. Anhand dieser Routen kÃ¶nnten dann grenzÃ¼bergreifende Korridore fÃ¼r MilitÃ¤rtransporte festgelegt werden.

Zu den KommissionsplÃ¤nen gehÃ¶rt auch der Schutz strategischer Infrastruktur sowie Investitionen in Cyber- und Energiesicherheit. Zudem soll mithilfe eines Fahrplans zum Umbau der Verteidigungsindustrie in der EU die Verteidigungsbereitschaft verbessert werden. So sollen etwa mit einem eine Milliarde schweren Fonds Investitionen in Verteidigungsunternehmen unterstÃ¼tzt und die Entwicklung neuer Technologien beschleunigt werden.Â 

Der Kommission zufolge sind fÃ¼r die Jahre 2028 bis 2034 rund 18 Milliarden Euro fÃ¼r militÃ¤rische MobilitÃ¤t eingeplant. Damit sollen unter anderem NadelÃ¶hre entlang der Transportkorridore beseitigt werden.Â 

Die militÃ¤rische MobilitÃ¤t und die Verteidigungsindustrie waren beide Teil des WeiÃŸpapiers fÃ¼r die VerteidigungsfÃ¤higkeit der EU, das die Kommission im MÃ¤rz vorgestellt hatte. Es sieht FinanzierungsmÃ¶glichkeiten fÃ¼r die EU-LÃ¤nder vor, um Investitionen in den Verteidigungssektor zu erhÃ¶hen.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Deutsche Kampfflugzeuge entdecken Drohne im rumÃ¤nischen Luftraum
    Deutsche Kampfflugzeuge entdecken Drohne im rumÃ¤nischen Luftraum

    Nach russischen Angriffen auf ukrainisches Gebiet nahe der Grenze zu RumÃ¤nien haben deutsche Kampfflugzeuge das Eindringen einer Drohne in den Luftraum des Nato-Landes

    Mehr
    Prozess um Disko-Brandkatastrophe mit 63 Toten in Nordmazedonien begonnen
    Prozess um Disko-Brandkatastrophe mit 63 Toten in Nordmazedonien begonnen

    Acht Monate nach der tÃ¶dlichen Brandkatastrophe bei einem Hip-Hop-Konzert in Nordmazedonien hat der Prozess gegen die mutmaÃŸlichen Verantwortlichen begonnen. Bei dem

    Mehr
    Ein Toter und 170 beschÃ¤digte GebÃ¤ude durch GroÃŸbrand in Japan
    Ein Toter und 170 beschÃ¤digte GebÃ¤ude durch GroÃŸbrand in Japan

    Durch einen GroÃŸbrand in einem vor allem aus HolzhÃ¤usern bestehenden Wohnviertel der Stadt Oita in Japan sind nach BehÃ¶rdenangaben ein Mensch getÃ¶tet und 170 HÃ¤user

    Mehr
    Ende fÃ¼r Cookie-Banner und KI-Gesetz-Aufschub: BrÃ¼ssel will Digitalregeln Ã¤ndern
    Ende fÃ¼r Cookie-Banner und KI-Gesetz-Aufschub: BrÃ¼ssel will Digitalregeln Ã¤ndern
    Autonomes Fahren: Deutsche Autobauer laut Studie gut aufgestellt - doch China holt auf
    Autonomes Fahren: Deutsche Autobauer laut Studie gut aufgestellt - doch China holt auf
    Medienbericht: Geplante ErÃ¶ffnung von Stuttgart 21 wird erneut verschoben
    Medienbericht: Geplante ErÃ¶ffnung von Stuttgart 21 wird erneut verschoben
    Niederlande setzen staatliche Kontrolle Ã¼ber Chip-Hersteller Nexperia aus
    Niederlande setzen staatliche Kontrolle Ã¼ber Chip-Hersteller Nexperia aus
    Reiche verteidigt mÃ¶glichen Covestro-Deal
    Reiche verteidigt mÃ¶glichen Covestro-Deal
    EU-Kommission will Anzahl von Cookie-Bannern im Netz reduzieren
    EU-Kommission will Anzahl von Cookie-Bannern im Netz reduzieren
    Autor Pirincci in Bonn von Volksverhetzungsvorwurf freigesprochen
    Autor Pirincci in Bonn von Volksverhetzungsvorwurf freigesprochen
    Banken verschÃ¤rfen Kurs gegen digitalen Euro
    Banken verschÃ¤rfen Kurs gegen digitalen Euro
    Rechtskreiswechsel verursacht deutliche Mehrausgaben
    Rechtskreiswechsel verursacht deutliche Mehrausgaben
    Pro Bahn nennt erneute Stuttgart-21-Verschiebung
    Pro Bahn nennt erneute Stuttgart-21-Verschiebung "Riesenblamage"

    Top Meldungen

    Bericht: Renten werden bis 2039 um 45 Prozent steigen
    Bericht: Renten werden bis 2039 um 45 Prozent steigen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Renten in Deutschland dÃ¼rften bis zum Jahr 2039 insgesamt um gut 45 Prozent steigen. Das geht aus dem Rentenversicherungsbericht 2025

    Mehr
    Super E10 und Diesel wieder etwas gÃ¼nstiger
    Super E10 und Diesel wieder etwas gÃ¼nstiger

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken. Nach einer aktuellen Auswertung des ADAC kostete ein Liter

    Mehr
    Bahn verschiebt ErÃ¶ffnung von Stuttgart 21 erneut
    Bahn verschiebt ErÃ¶ffnung von Stuttgart 21 erneut

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das GroÃŸprojekt Stuttgart 21 soll nicht wie geplant im Dezember 2026 erÃ¶ffnet werden. Das habe Bahn-Chefin Evelyn Palla am Mittwoch dem

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts