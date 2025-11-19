Kabinettsbeschluss: FuÃŸfesseln sollen hÃ¤usliche Gewalt verhindern

Plakat auf Demonstration gegen Gewalt gegen Frauen in Rom

Die Bundesregierung will Opfer von hÃ¤uslicher Gewalt besser schÃ¼tzen. So sollen GewalttÃ¤ter kÃ¼nftig verpflichtet werden kÃ¶nnen, elektronische FuÃŸfesseln zu tragen und an Anti-Gewalt-Trainings teilzunehmen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf von Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) beschloss das Kabinett am Mittwoch. Nun ist der Bundestag am Zug, die Zustimmung des Bundesrats ist hingegen nicht notwendig.



Die geplante Ã„nderung des Gewaltschutzgesetzes sieht vor, dass Familiengerichte kÃ¼nftig "in HochrisikofÃ¤llen" GewalttÃ¤ter zum Tragen einer elektronischen FuÃŸfessel verpflichten kÃ¶nnen. Das am Bein angebrachte GerÃ¤t Ã¼berwacht den Aufenthaltsort des TÃ¤ters. Betroffene sollen zudem mit einem zweiten GerÃ¤t feststellen kÃ¶nnen, wenn sich der TÃ¤ter ihnen unerlaubt nÃ¤hert.Â



Ãœber die Anordnung von Anti-Gewalt-Trainings oder einer GewaltprÃ¤ventionsberatung soll ebenfalls das Familiengericht entscheiden. Dieses soll kÃ¼nftig auÃŸerdem AuskÃ¼nfte aus dem Waffenregister anfordern kÃ¶nnen. Weiter geplant sind hÃ¶here Strafen fÃ¼r VerstÃ¶ÃŸe gegen Gewaltschutzanordnungen: Das HÃ¶chstmaÃŸ der mÃ¶glichen Freiheitsstrafe soll von zwei auf drei Jahre angehoben werden.Â



Die Zahl der Opfer hÃ¤uslicher Gewalt in Deutschland hat nach Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) im vergangenen Jahr mit fast 266.000 erfassten Betroffenen einen neuen HÃ¶chststand erreicht.Â Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Plus von rund vier Prozent. HÃ¤usliche Gewalt trifft vor allem Frauen: Fast 80 Prozent der erfassten Opfer von Partnerschaftsgewalt sind weiblich.



Das Justizministerium plant deshalb neben den nun auf den Weg gebrachten MaÃŸnahmen noch weitere Schritte. So soll unter anderem auch das Sorge- und Umgangsrecht geÃ¤ndert werden.