Kabinett beschlieÃŸt Gesetzentwurf zur elektronischen FuÃŸfessel

Bundesministerium der Justiz und fÃ¼r Verbraucherschutz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf beschlossen, der den Schutz vor hÃ¤uslicher Gewalt verbessern soll. Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass Familiengerichte GewalttÃ¤ter zum Tragen elektronischer FuÃŸfesseln verpflichten kÃ¶nnen, teilte das Bundesjustizministerium am Mittwoch mit. Zudem sollen sie die Teilnahme an sozialen Trainingskursen, wie Anti-Gewalt-Trainings, anordnen kÃ¶nnen.



Bundesjustizministerin Stefanie Hubig sagte, dass hÃ¤usliche Gewalt "kein Schicksal" sei und der Rechtsstaat mehr tun mÃ¼sse, um insbesondere Frauen besser zu schÃ¼tzen. "Ich bin Ã¼berzeugt: Diese MaÃŸnahmen machen im Kampf gegen hÃ¤usliche Gewalt einen echten Unterschied." Das Beispiel Spanien zeige, dass die elektronische FuÃŸfessel Leben retten kÃ¶nne. "Auch Anti-Gewalt-Trainings kÃ¶nnen Ãœbergriffe verhindern."



Der Entwurf sieht auch vor, dass VerstÃ¶ÃŸe gegen Gewaltschutzanordnungen schÃ¤rfer geahndet werden. Das HÃ¶chstmaÃŸ der Freiheitsstrafe soll von zwei auf drei Jahre angehoben werden. Zudem sollen Familiengerichte kÃ¼nftig AuskÃ¼nfte aus dem Waffenregister einholen dÃ¼rfen, um die GefÃ¤hrdungsanalyse in Gewaltschutz- und Kindschaftssachen zu verbessern.

