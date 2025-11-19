Brennpunkte

Kabinett beschlieÃŸt Gesetzentwurf zur elektronischen FuÃŸfessel

  • dts - 19. November 2025, 11:59 Uhr
Bild vergrößern: Kabinett beschlieÃŸt Gesetzentwurf zur elektronischen FuÃŸfessel
Bundesministerium der Justiz und fÃ¼r Verbraucherschutz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf beschlossen, der den Schutz vor hÃ¤uslicher Gewalt verbessern soll. Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass Familiengerichte GewalttÃ¤ter zum Tragen elektronischer FuÃŸfesseln verpflichten kÃ¶nnen, teilte das Bundesjustizministerium am Mittwoch mit. Zudem sollen sie die Teilnahme an sozialen Trainingskursen, wie Anti-Gewalt-Trainings, anordnen kÃ¶nnen.

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig sagte, dass hÃ¤usliche Gewalt "kein Schicksal" sei und der Rechtsstaat mehr tun mÃ¼sse, um insbesondere Frauen besser zu schÃ¼tzen. "Ich bin Ã¼berzeugt: Diese MaÃŸnahmen machen im Kampf gegen hÃ¤usliche Gewalt einen echten Unterschied." Das Beispiel Spanien zeige, dass die elektronische FuÃŸfessel Leben retten kÃ¶nne. "Auch Anti-Gewalt-Trainings kÃ¶nnen Ãœbergriffe verhindern."

Der Entwurf sieht auch vor, dass VerstÃ¶ÃŸe gegen Gewaltschutzanordnungen schÃ¤rfer geahndet werden. Das HÃ¶chstmaÃŸ der Freiheitsstrafe soll von zwei auf drei Jahre angehoben werden. Zudem sollen Familiengerichte kÃ¼nftig AuskÃ¼nfte aus dem Waffenregister einholen dÃ¼rfen, um die GefÃ¤hrdungsanalyse in Gewaltschutz- und Kindschaftssachen zu verbessern.

    Erfurt und Halle bewerben sich als Bahn-Hauptsitz ab 2034
    Erfurt und Halle bewerben sich als Bahn-Hauptsitz ab 2034

    Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) - Die StÃ¤dte Halle (Saale) und Erfurt haben ihre Bewerbung um den Konzernsitz der Deutschen Bahn konkretisiert. Man rege gemeinsam an, den

    Mehr
    Klingbeil will Produkte aus China unattraktiver machen
    Klingbeil will Produkte aus China unattraktiver machen

    Shanghai (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will Druck auf China machen, damit Waren deutsche QualitÃ¤ts- und Sicherheitsanforderungen erfÃ¼llen.

    Mehr
    Von 2021 bis 2023: Mehr als 50.000 Jobs ins Ausland verlagert
    Von 2021 bis 2023: Mehr als 50.000 Jobs ins Ausland verlagert

    Ob aus KostengrÃ¼nden oder wegen fehlender FachkrÃ¤fte: Unternehmen in Deutschland haben in den Jahren 2021 bis 2023 rund 50.800 Stellen ins Ausland verlagert, wie das

    Mehr

