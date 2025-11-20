Gegen Ampel gefahren: Jugendliche bauen in Hagen Unfall mit elterlichem Auto

Blaulicht

Drei Jungen im Alter von 15 und 16 Jahren haben im nordrhein-westfÃ¤lischen Hagen einen Autounfall verursacht. Der 16-JÃ¤hrige steuerte den Wagen und fuhr damit gegen eine Ampel, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zeugen sahen demnach den Unfall und einen Menschen, der von der Unfallstelle weglief.



Der 16-JÃ¤hrige habe spÃ¤ter zugegeben, dass er am Steuer saÃŸ. Er habe beim Abbiegen die Kontrolle Ã¼ber das Auto verloren. Mit im Auto saÃŸen der Polizei zufolge zwei 15-JÃ¤hrige. Einer von ihnen habe heimlich die AutoschlÃ¼ssel seiner Mutter genommen, so dass die drei mit dem Wagen fahren konnten.



Noch sei unklar, ob auch die beiden 15-JÃ¤hrigen zwischendurch am Steuer saÃŸen. Gegen den 16-JÃ¤hrigen gab es eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und auÃŸerdem eine Anzeige wegen des unbefugten Gebrauchs des Autos.



Da dieses nicht mehr versichert war, sei eine weitere Strafanzeige gefertigt worden, teilte die Polizei weiter mit. Das Auto wurde beschlagnahmt, um den Unfallhergang klÃ¤ren zu kÃ¶nnen.