Ohne Trump: USA erinnern an frÃ¼heren VizeprÃ¤sidenten Cheney

Die Trauerfeier fÃ¼r Ex-VizeprÃ¤sident Dick Cheney

Mit einer Trauerfeier in Washington haben zahlreiche US-Vertreter Abschied von dem frÃ¼heren VizeprÃ¤sidenten Dick Cheney genommen. Der ehemalige US-PrÃ¤sident George W. Bush sagte am Donnerstag vor mehr als tausend GÃ¤sten in der Nationalen Kathedrale, Cheney habe als sein Stellvertreter alles geleistet, was ein PrÃ¤sident erwarten kÃ¶nne. PrÃ¤sident Donald Trump war nach Angaben des WeiÃŸen Hauses nicht eingeladen.



Bush betonte, Cheney sei "so fokussiert und so fÃ¤hig" gewesen und habe dadurch die Standards der Menschen um ihn herum gehoben. An der Zeremonie nahmen Vertreter der regierenden Republikaner wie auch der oppositionellen Demokraten teil - so etwa Trumps VorgÃ¤nger Joe Biden, der am Donnerstag seinen 83. Geburtstag feierte. Unter den TrauergÃ¤sten waren zudem vier frÃ¼here VizeprÃ¤sidenten, darunter Kamala Harris und Mike Pence. Nach der Zeremonie war die Beisetzung geplant.Â



Cheney war am 4. November im Alter von 84 Jahren gestorben. Er war von 2001 bis 2009 Stellvertreter Bushs. Der Republikaner Cheney hatte Trump einmal als "Bedrohung fÃ¼r die Republik" bezeichnet und rief im vergangenen Jahr zur Wahl der Demokratin Harris auf. Trump kondolierte der Familie von Cheney nach dessen Tod anders als Ã¼blich nicht.



Trump hatte Cheney in der Vergangenheit als "KÃ¶nig endloser, sinnloser Kriege" kritisiert. Nach den AnschlÃ¤gen vom 11. September 2001 galt der VizeprÃ¤sident als treibende Kraft hinter dem "Krieg gegen den Terror" und dem MilitÃ¤reinsatz in Afghanistan. Auch beim US-Einmarsch in den Irak 2003 spielte der "Falke" Cheney eine entscheidende Rolle. Seine Behauptung, der irakische Machthaber Saddam Hussein verfÃ¼ge Ã¼ber Massenvernichtungswaffen, gilt heute als widerlegt.