Bericht: VerdÃ¤chtiger in Terror-Plot hatte Hamas-Vergangenheit

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ein Anfang November in London festgenommener Mann ist offenbar der Sohn eines frÃ¼heren Hamas-Ministers. Das berichtet die "Welt" (Freitagausgabe) unter Berufung auf den israelischen Geheimdienst.



Der Festgenommene war demnach im Zusammenhang mit der im Oktober in Berlin aufgedeckten mutmaÃŸlichen Hamas-Zelle ins Visier der Ermittler geraten. Laut der "Welt" soll er in der Vergangenheit bereits eine Rolle im Umfeld der Hamas-FÃ¼hrung gespielt habe und zeitweise LeibwÃ¤chter des 2024 getÃ¶teten damaligen Hamas-Chefs gewesen sein. Zuletzt lebte TatverdÃ¤chtige in GroÃŸbritannien, hieÃŸ es. Dort soll er als IT-Spezialist gearbeitet haben.



Die Generalbundesanwaltschaft wirft dem 39-JÃ¤hrigen vor, Waffen Ã¼bernommen und auÃŸerhalb Deutschlands gelagert zu haben. Ziel der Zelle soll es laut Ermittlern gewesen sein, AnschlÃ¤ge auf israelische oder jÃ¼dische Einrichtungen in Europa vorzubereiten. Die Hamas-FÃ¼hrung bestreitet eine Beteiligung oder Kenntnis des Falls.

