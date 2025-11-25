Brennpunkte

Statistik: Zahl der Verkehrstoten im September leicht gestiegen

  • AFP - 25. November 2025, 08:52 Uhr
Bild vergrößern: Statistik: Zahl der Verkehrstoten im September leicht gestiegen
Polizeifahrzeug
Bild: AFP

282 Menschen sind im September dieses Jahres im StraÃŸenverkehr gestorben. Das waren 14 mehr als im September 2024, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

282 Menschen sind im September dieses Jahres im StraÃŸenverkehr gestorben. Das waren 14 mehr als im September 2024, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Rund 35.100 Menschen wurden bei VerkehrsunfÃ¤llen verletzt, das waren 100 weniger als im Vorjahresmonat. Insgesamt wurden im September 216.500 VerkehrsunfÃ¤lle registriert, also ein Prozent mehr als im Vorjahresmonat.Â 

Im Zeitraum von Januar bis September sank die Zahl der UnfÃ¤lle leicht um ein Prozent auf 1,84 Millionen. In 224.000 FÃ¤llen kamen Menschen zu Schaden, das war etwa ein Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Verkehrstoten von Januar bis September lag bei 2148 und damit laut Statistikamt etwa auf dem gleichen Niveau wie in den ersten neun Monaten des Jahres 2024.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Urteil: Polen muss in Deutschland geschlossene gleichgeschlechtliche Ehe anerkennen
    Urteil: Polen muss in Deutschland geschlossene gleichgeschlechtliche Ehe anerkennen

    Ein EU-Land muss eine Ehe anerkennen, die rechtmÃ¤ÃŸig in einem anderen Mitgliedsstaat geschlossen wurde - auch wenn es sich bei den Eheleuten um zwei MÃ¤nner oder zwei Frauen

    Mehr
    MehrjÃ¤hrige Haftstrafen wegen Millionenbetrugs mit staatlichen Coronahilfen
    MehrjÃ¤hrige Haftstrafen wegen Millionenbetrugs mit staatlichen Coronahilfen

    Wegen Millionenbetrugs mit staatlichen Coronahilfen fÃ¼r Unternehmen sind drei Angeklagte in Frankfurt am Main zu mehrjÃ¤hrigen Haftstrafen verurteilt worden. Das Landgericht

    Mehr
    Gewalt gegen Frauen: Familienministerin Prien will sich fÃ¼r PrÃ¤vention einsetzen
    Gewalt gegen Frauen: Familienministerin Prien will sich fÃ¼r PrÃ¤vention einsetzen

    AnlÃ¤sslich des Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen hat Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) angekÃ¼ndigt, sich fÃ¼r eine bessere PrÃ¤vention stark

    Mehr
    Deutlicher Anstieg der AuftrÃ¤ge im Bauhauptgewerbe im September
    Deutlicher Anstieg der AuftrÃ¤ge im Bauhauptgewerbe im September
    Neuwagenmarkt: Neuzulassungen in der EU im Oktober erneut gestiegen
    Neuwagenmarkt: Neuzulassungen in der EU im Oktober erneut gestiegen
    Deutsche E-Mail-Dienste sehen Anstieg von Spam-Mails vor Black Friday
    Deutsche E-Mail-Dienste sehen Anstieg von Spam-Mails vor Black Friday
    Rainer Dulger als ArbeitgeberprÃ¤sident wiedergewÃ¤hlt
    Rainer Dulger als ArbeitgeberprÃ¤sident wiedergewÃ¤hlt
    Bundestag beginnt abschlieÃŸende Beratungen Ã¼ber Haushalt 2026
    Bundestag beginnt abschlieÃŸende Beratungen Ã¼ber Haushalt 2026
    Erste SchÃ¤tzung bestÃ¤tigt: Deutsche Wirtschaft stagnierte im dritten Quartal
    Erste SchÃ¤tzung bestÃ¤tigt: Deutsche Wirtschaft stagnierte im dritten Quartal
    Importe von FeuerwerkskÃ¶rpern stark gestiegen
    Importe von FeuerwerkskÃ¶rpern stark gestiegen
    Bauhauptgewerbe verzeichnet mehr AuftrÃ¤ge
    Bauhauptgewerbe verzeichnet mehr AuftrÃ¤ge
    Mehr Verkehrstote im September
    Mehr Verkehrstote im September
    Stagnation der Wirtschaft im dritten Quartal bestÃ¤tigt
    Stagnation der Wirtschaft im dritten Quartal bestÃ¤tigt

    Top Meldungen

    Weiterer DÃ¤mpfer fÃ¼r Stimmung in deutscher Exportwirtschaft
    Weiterer DÃ¤mpfer fÃ¼r Stimmung in deutscher Exportwirtschaft

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft hat einen weiteren DÃ¤mpfer erhalten. Die Ifo-Exporterwartungen sanken im November auf -3,4

    Mehr
    Lange erwartet Zustimmung Frankreichs zu Mercosur-Abkommen
    Lange erwartet Zustimmung Frankreichs zu Mercosur-Abkommen

    StraÃŸburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Verabschiedung eines Sicherheitsnetzes fÃ¼r die Landwirte in Europa rechnet der Vorsitzende des Handelsausschusses im

    Mehr
    Juso-Chef strikt gegen ErhÃ¶hung des Renteneintrittsalters
    Juso-Chef strikt gegen ErhÃ¶hung des Renteneintrittsalters

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Juso-Chef Philipp TÃ¼rmer lehnt eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters entschieden ab. "Wenn wir gerade Menschen mit kÃ¶rperlich

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts