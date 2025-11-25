282 Menschen sind im September dieses Jahres im StraÃŸenverkehr gestorben. Das waren 14 mehr als im September 2024, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Rund 35.100 Menschen wurden bei VerkehrsunfÃ¤llen verletzt, das waren 100 weniger als im Vorjahresmonat. Insgesamt wurden im September 216.500 VerkehrsunfÃ¤lle registriert, also ein Prozent mehr als im Vorjahresmonat.Â
Im Zeitraum von Januar bis September sank die Zahl der UnfÃ¤lle leicht um ein Prozent auf 1,84 Millionen. In 224.000 FÃ¤llen kamen Menschen zu Schaden, das war etwa ein Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Verkehrstoten von Januar bis September lag bei 2148 und damit laut Statistikamt etwa auf dem gleichen Niveau wie in den ersten neun Monaten des Jahres 2024.Â
Brennpunkte
Statistik: Zahl der Verkehrstoten im September leicht gestiegen
- AFP - 25. November 2025, 08:52 Uhr
