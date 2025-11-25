Bauhauptgewerbe verzeichnet mehr AuftrÃ¤ge

Baustelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im September 2025 gegenÃ¼ber August kalender- und saisonbereinigt um 7,7 Prozent gestiegen. Damit erreichte der Index der NeuauftrÃ¤ge den hÃ¶chsten Stand seit MÃ¤rz 2022, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte.



Der Auftragseingang nahm im Vormonatsvergleich im Hochbau um 1,7 Prozent und im Tiefbau um 13,2 Prozent zu. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von Juli 2025 bis September 2025 um 4,0 Prozent hÃ¶her als in den drei Monaten zuvor (Hochbau: +3,5 Prozent; Tiefbau: +4,5 Prozent).



Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2024 stieg der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im September 2025 um 20,7 Prozent. Dieser Anstieg ist unter anderem auf den Einfluss von GroÃŸauftrÃ¤gen zurÃ¼ckzufÃ¼hren sowie darauf, dass der Wert im Vorjahresmonat im Vergleich der letzten drei Jahre relativ niedrig war. Im Hochbau nahm der Auftragseingang im September 2025 um 18,9 Prozent und im Tiefbau um 22,4 Prozent zu. Der nominale (nicht preisbereinigte) Auftragseingang lag 25,8 Prozent Ã¼ber dem Vorjahresniveau.



Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im September 2025 um 5,1 Prozent hÃ¶her als im Vorjahresmonat, so das Bundesamt. Der nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 7,4 Prozent auf 10,9 Milliarden Euro. In den ersten neun Monaten 2025 stiegen die UmsÃ¤tze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum real um 1,5 Prozent, nominal um 4,0 Prozent. Die Zahl der im Bauhauptgewerbe tÃ¤tigen Personen nahm im September 2025 gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat um 1,5 Prozent zu.

