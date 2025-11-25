Stagnation der Wirtschaft im dritten Quartal bestÃ¤tigt

Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland hat sich im dritten Quartal 2025 gegenÃ¼ber dem Vorquartal nicht verÃ¤ndert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte, bestÃ¤tigte sich damit das Ergebnis der ersten SchÃ¤tzung von Ende Oktober. "Die Konjunktur wurde im dritten Quartal von schwachen Exporten gebremst, wÃ¤hrend die Investitionen leicht zulegten", sagte Ruth Brand, PrÃ¤sidentin des Statistischen Bundesamtes.



Nach dem RÃ¼ckgang im Vorquartal nahmen die preis-, saison- und kalenderbereinigten Bruttoanlageinvestitionen im dritten Quartal 2025 wieder zu (+0,3 Prozent). In AusrÃ¼stungen - also vor allem in Maschinen, GerÃ¤te und Fahrzeuge - wurde dabei 1,1 Prozent mehr investiert als im Vorquartal. Dies spiegelt sich auch in einer positiven Entwicklung der gewerblichen Pkw-Neuzulassungen wider. Die Bauinvestitionen sanken dagegen um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorquartal.



Der Konsum insgesamt stagnierte im dritten Quartal 2025 gegenÃ¼ber dem zweiten Quartal 2025 (0,0 Prozent). Dabei entwickelten sich private und staatliche Ausgaben unterschiedlich. Der private Konsum ging zum ersten Mal seit dem vierten Quartal 2023 zurÃ¼ck, um 0,3 Prozent. Dies lag unter anderem daran, dass die Haushalte weniger fÃ¼r Gastronomie- und Beherbergungsdienstleistungen ausgaben. Die Konsumausgaben des Staates stiegen dagegen erneut an, um 0,8 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorquartal.



Vom AuÃŸenhandel blieben positive Impulse aus: Exportiert wurden im dritten Quartal 2025 preis-, saison- und kalenderbereinigt insgesamt 0,7 Prozent weniger Waren und Dienstleistungen als im zweiten Quartal 2025. WÃ¤hrend die Ausfuhr von Waren mit -0,1 Prozent kaum zurÃ¼ckging, sanken die Dienstleistungsexporte, etwa GebÃ¼hren fÃ¼r die Nutzung von geistigem Eigentum, zum Beispiel LizenzgebÃ¼hren fÃ¼r den Vertrieb von Software oder FranchisegebÃ¼hren sowie Instandhaltungs- und Reparaturdienstleistungen, deutlich um 2,6 Prozent. Die Einfuhr von Waren und Dienstleistungen lag auf dem Niveau des Vorquartals (0,0 Prozent), wobei 0,9 Prozent mehr Waren und 1,9 Prozent weniger Dienstleistungen importiert wurden.



Die preis-, saison- und kalenderbereinigte BruttowertschÃ¶pfung war mit +0,1 Prozent im dritten Quartal 2025 insgesamt leicht hÃ¶her als im zweiten Quartal 2025. Dabei zeigte sich ein gemischtes Bild der Wirtschaftsbereiche. Den deutlichsten RÃ¼ckgang verzeichnete das Verarbeitende Gewerbe mit -0,9 Prozent, wo die wirtschaftliche Leistung im Vorquartalsvergleich in vielen Unterbereichen zurÃ¼ckging.



Die Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen sowie von elektrischen AusrÃ¼stungen konnte gegenÃ¼ber dem Vorquartal dagegen leicht gesteigert werden. Im Baugewerbe ging die Produktion im dritten Quartal 2025 erneut zurÃ¼ck (-0,6 Prozent). Die Dienstleistungsbereiche konnten dagegen ihre BruttowertschÃ¶pfung im dritten Quartal 2025 steigern, mit Ausnahme der Unternehmensdienstleister (-0,1 Prozent) und der sonstigen Dienstleister (0,0 Prozent). Am deutlichsten war der Zuwachs gegenÃ¼ber dem Vorquartal in den Bereichen Information und Kommunikation (+0,8 Prozent) sowie Handel, Verkehr, Gastgewerbe (+0,7 Prozent).



Wie bereits in den Vorquartalen nahmen die preisbereinigten Konsumausgaben auch im dritten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahresquartal zu. Sie stiegen um 1,1 Prozent. Darunter entwickelten sich sowohl die privaten als auch die staatlichen Konsumausgaben positiv. Der private Konsum nahm vor allem wegen hÃ¶herer Ausgaben fÃ¼r Kraftfahrzeuge zu (+0,8 Prozent). Der Staatskonsum wuchs um 1,7 Prozent, unter anderem, weil mehr soziale Sachleistungen zur VerfÃ¼gung gestellt wurden.



Dagegen sanken die preisbereinigten Investitionen in AusrÃ¼stungen um 1,0 Prozent im Vergleich mit dem dritten Quartal 2024. Auch in Bauten wurde weniger investiert als im Vorjahresquartal (-0,7 Prozent). Grund hierfÃ¼r waren vor allem weiter sinkende Wohnbauinvestitionen. In Nichtwohnbauten, zum Beispiel Fabriken oder BÃ¼rogebÃ¤ude, wurde dagegen mehr investiert als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt stieg die inlÃ¤ndische Verwendung um 1,6 Prozent zum Vorjahr.



Der Handel mit dem Ausland zeigte im dritten Quartal 2025 ein Ã¤hnliches Bild wie in den Vorquartalen: Sinkenden Exporten standen steigende Importe entgegen, so das Bundesamt. Die preisbereinigten Exporte sanken leicht um 0,1 Prozent zum Vorjahresquartal. WÃ¤hrend die Warenexporte zurÃ¼ckgingen (-0,2 Prozent), lagen die Dienstleistungsexporte (+0,3 Prozent) hÃ¶her als im Vorjahreszeitraum. Die Importe von Waren und Dienstleistungen legten mit +3,4 Prozent weiterhin krÃ¤ftig zu. Dabei wurden deutlich mehr Waren (+5,4 Prozent) eingefÃ¼hrt als noch ein Jahr zuvor.



UrsÃ¤chlich waren vor allem gestiegene Einfuhren von pharmazeutischen Erzeugnissen, Metallerzeugnissen und elektrischen AusrÃ¼stungen. Die Dienstleistungsimporte sanken dagegen um 1,0 Prozent, was unter anderem auf niedrigere Ausgaben fÃ¼r Fertigungsentgelte, Instandhaltungs- und Reparaturdienstleistungen sowie Transportleistungen aus dem Ausland zurÃ¼ckzufÃ¼hren war.



Insgesamt lag die preisbereinigte BruttowertschÃ¶pfung im dritten Quartal 2025 um 0,3 Prozent Ã¼ber dem Niveau des dritten Quartals 2024. Dabei stieg die Wirtschaftsleistung im Dienstleistungsbereich um 0,6 Prozent an. Insbesondere in den zusammengefassten Bereichen Ã¶ffentliche Dienstleister, Erziehung und Gesundheit (+1,9 Prozent) sowie Handel, Verkehr, Gastgewerbe (+0,9 Prozent) erhÃ¶hte sich die preisbereinigte BruttowertschÃ¶pfung im dritten Quartal 2025. Auch im Bereich Information und Kommunikation stieg die Wirtschaftsleistung mit +1,0 Prozent zum Vorjahresquartal an. Einen RÃ¼ckgang im Vorjahresvergleich mussten dagegen die Finanz- und Versicherungsdienstleister (-3,0 Prozent), die sonstigen Dienstleister (-0,7 Prozent) sowie die Unternehmensdienstleister (-0,6 Prozent) hinnehmen.



Im Verarbeitenden Gewerbe und im Baugewerbe setzte sich der AbwÃ¤rtstrend weiter fort: Mit einem RÃ¼ckgang der preisbereinigten BruttowertschÃ¶pfung von 3,0 Prozent unterschritt das Baugewerbe das Vorjahresniveau erneut deutlich. WÃ¤hrend die Produktion im Hochbau und im Ausbaugewerbe weiter sank, konnte der Tiefbau im dritten Quartal 2025 wieder ProduktionszuwÃ¤chse im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Auch im Verarbeitenden Gewerbe sank die BruttowertschÃ¶pfung im Vorjahresvergleich abermals. Der RÃ¼ckgang um 0,3 Prozent war jedoch deutlich weniger stark als in den vergangenen Quartalen. WÃ¤hrend besonders die Herstellung von chemischen Erzeugnissen sowie von Kraftwagen und Kraftwagenteilen im dritten Quartal 2025 unter dem Vorjahresniveau lag, wurden mehr elektrische AusrÃ¼stungen produziert.



Die Wirtschaftsleistung wurde im dritten Quartal 2025 von rund 46,0 Millionen ErwerbstÃ¤tigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren 23.000 Personen (0,0 Prozent) weniger als im dritten Quartal 2024. Dabei konnten die RÃ¼ckgÃ¤nge im Verarbeitenden Gewerbe und im Baugewerbe nicht von dem Anstieg der ErwerbstÃ¤tigkeit im Dienstleistungsbereich kompensiert werden.



Im Durchschnitt wurden je ErwerbstÃ¤tigen in etwa so viele Arbeitsstunden geleistet wie im dritten Quartal 2024 (0,0 Prozent). Das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen - also das Produkt aus der ErwerbstÃ¤tigenzahl und den geleisteten Stunden je erwerbstÃ¤tiger Person - Ã¤nderte sich ebenfalls kaum (0,0 Prozent). Das ergaben vorlÃ¤ufige Berechnungen des Instituts fÃ¼r Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur fÃ¼r Arbeit.



Die gesamtwirtschaftliche ArbeitsproduktivitÃ¤t - gemessen als preisbereinigtes BIP je ErwerbstÃ¤tigenstunde - nahm nach vorlÃ¤ufigen Berechnungen gegenÃ¼ber dem dritten Quartal 2024 um 0,3 Prozent zu. Je ErwerbstÃ¤tigen gerechnet war sie um 0,4 Prozent hÃ¶her als vor einem Jahr.



In jeweiligen Preisen war das BIP im dritten Quartal 2025 um 3,4 Prozent und das Bruttonationaleinkommen um 3,5 Prozent hÃ¶her als ein Jahr zuvor. Das Volkseinkommen war um 3,7 Prozent hÃ¶her als im dritten Quartal 2024. Dabei stieg nach vorlÃ¤ufigen Berechnungen das Arbeitnehmerentgelt insgesamt um 5,4 Prozent. Die Unternehmens- und VermÃ¶genseinkommen sanken hingegen um 0,7 Prozent. Je Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer stiegen die durchschnittlichen BruttolÃ¶hne und -gehÃ¤lter im dritten Quartal 2025 um 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Netto erhÃ¶hten sich die Durchschnittsverdienste mit +4,7 Prozent aufgrund deutlich gestiegener SozialbeitrÃ¤ge der Arbeitnehmer weniger deutlich.



Da der Konsum der privaten Haushalte im Vorjahresvergleich stÃ¤rker zulegte (+3,4 Prozent) als ihr gesamtwirtschaftliches Einkommen (+2,6 Prozent), reduzierte sich die Sparquote leicht auf 9,6 Prozent. Im 3. Quartal 2024 hatte sie bei 10,4 Prozent gelegen.

