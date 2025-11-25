Airbnb weist Einfluss auf steigende Mieten zurÃ¼ck

Anti-Airbnb-Sticker (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutschlandchefin der Vermietungsplattform Airbnb, Kathrin Anselm, hat einen Einfluss des Unternehmens auf Wohnungsmangel und steigende Mieten in Deutschland zurÃ¼ckgewiesen.



"Davon zu sprechen, Airbnb lieÃŸe die Mieten ansteigen, ist schlicht abenteuerlich", sagte Anselm den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagsausgaben) und verwies auf Barcelona, wo zwischen 2018 und 2024 das Angebot an Airbnb-Wohnungen um ein Viertel gesunken, die Mietpreise allerdings um 40 Prozent gestiegen seien.



Eine Studie des Deutschen Instituts fÃ¼r Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin aus dem Jahr 2021, die eine direkte Auswirkung von Airbnb-Angeboten auf die Wohnungsmieten nachgewiesen hatte, wies Anselm mit Verweis auf die Methodik und eine angebliche Nutzung fehlerhafter Daten ebenfalls zurÃ¼ck.



Der Managerin zufolge, die neben dem deutschen Markt fÃ¼r 24 weitere LÃ¤nder in Europa zustÃ¤ndig ist, sei der Anteil von Airbnb an der Wohnraumsituation in Deutschland gering bis gar nicht vorhanden. "Wohnraum wird nicht geschaffen, indem man Kurzzeitvermietung verbietet", sagte Anselm. Es mÃ¼sse mehr gebaut werden. Regulierung von Kurzzeitvermietungen kÃ¶nne zwar sinnvoll sein, mÃ¼sse dann aber evidenzbasiert erfolgen. Derzeit arbeitet eine vom Bundesjustizministerium eingesetzte Expertenkommission zu VorschlÃ¤gen zum Mietrecht. Dabei soll auch die Kurzzeitvermietung in den Blick genommen werden.



Dass Airbnb immer wieder ins Visier der Politik gerÃ¤t, erklÃ¤rt Anselm damit, dass Airbnb ein disruptives GeschÃ¤ftsmodell geschaffen habe und daher automatisch Gegenwind bekÃ¤me. "Meine persÃ¶nliche EinschÃ¤tzung ist, dass es schwieriger ist, sich mit den Themen Wohnraumschaffung, Sanierung und LeerstandsbekÃ¤mpfung zu beschÃ¤ftigen." Entsprechend einfacher sei es, sich um das Regulieren von Kurzzeitvermietungen zu kÃ¼mmern. "Aber da sollte man schon die Frage der VerhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸigkeit stellen."



Airbnb halte sich an alle Regularien und Gesetze. In Berlin etwa kÃ¶nne man ohne Registrierungsnummer oder Kontaktinformationen kein Inserat schalten. Die BezirksÃ¤mter kÃ¶nnten sehr genau kontrollieren, wer die Wohnungen auf Airbnb inseriere. Auf Nachfrage, ob angesichts der angespannten Personalsituation auf den Ã„mtern wirklich kontrolliert werde, antwortete Anselm: "Wenn jemand vom jeweiligen Bezirksamt eine Genehmigung bekommen hat, ist es nicht an Airbnb, zu beurteilen, ob das angemessen ist."



Vermieter von Airbnb-UnterkÃ¼nften wÃ¼rden der Managerin zufolge durchschnittlich rund 4.000 Euro brutto pro Jahr verdienen. "Gastgeben ist harte Arbeit. 40 Prozent der Menschen, die auf Airbnb inserieren, tun das, um ihre Lebenshaltungskosten zu subventionieren", sagte sie.

