Wirtschaft

Rainer Dulger als ArbeitgeberprÃ¤sident wiedergewÃ¤hlt

  • AFP - 24. November 2025, 17:22 Uhr
Bild vergrößern: Rainer Dulger als ArbeitgeberprÃ¤sident wiedergewÃ¤hlt
Rainer Dulger
Bild: AFP

Rainer Dulger ist als PrÃ¤sident der Bundesvereinigung der Deutschen ArbeitgeberverbÃ¤nde (BDA) wiedergewÃ¤hlt worden. Die Mitgliederversammlung der BDA sprach ihm in Berlin 'in geheimer Wahl fÃ¼r eine weitere zweijÃ¤hrige Amtszeit das Vertrauen aus'.

Rainer Dulger ist als PrÃ¤sident der Bundesvereinigung der Deutschen ArbeitgeberverbÃ¤nde (BDA) wiedergewÃ¤hlt worden. Die Mitgliederversammlung der BDA habe ihm in Berlin "in geheimer Wahl fÃ¼r eine weitere zweijÃ¤hrige Amtszeit das Vertrauen" ausgesprochen, erklÃ¤rte der Verband am Montag. Dulger ist seit November 2020 ArbeitgeberprÃ¤sident.

"Deutschland steht wirtschaftlich und gesellschaftlich an einem Scheideweg", erklÃ¤rte Dulger nach seiner Wiederwahl. "Nach Jahren der KrisenbewÃ¤ltigung und des wirtschaftlichen Stillstands mÃ¼ssen wir wieder den Blick nach vorn richten." Von der Politik forderte er "weniger BÃ¼rokratie, mehr Investitionsfreude und eine Politik, die Arbeit und Leistung wieder belohnt".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Autozulieferer Continental will Stellen in seiner Contitech-Sparte streichen
    Autozulieferer Continental will Stellen in seiner Contitech-Sparte streichen

    Der AutozuliefererÂ Continental will weltweit jÃ¤hrlich 150 Millionen Euro in der Sparte Contitech einsparen und dafÃ¼r ab 2026 vor allem in Hannover Stellen streichen. Die

    Mehr
    Black Friday: Verbraucher planen mehr Ausgaben
    Black Friday: Verbraucher planen mehr Ausgaben

    Verbraucher in Deutschland wollen einer Umfrage zufolge in diesem Jahr rund um den Black Friday mehr Geld ausgeben. Wie aus der am Montag verÃ¶ffentlichten Befragung des

    Mehr
    USA machen Ã„nderung der EU-Digitalregeln zur Bedingung fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle
    USA machen Ã„nderung der EU-Digitalregeln zur Bedingung fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle

    Die USA haben eine Ã„nderung der EU-Digitalregeln zur Bedingung fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle gemacht. US-Handelsminister Howard Lutnick rief seine Amtskollegen aus den 27

    Mehr
    USA fordern Ã„nderung der EU-Digitalregeln im Gegenzug fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle
    USA fordern Ã„nderung der EU-Digitalregeln im Gegenzug fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle
    Verivox warnt vor RatenkÃ¤ufen im Internet - Ratenkredite meist deutlich gÃ¼nstiger
    Verivox warnt vor RatenkÃ¤ufen im Internet - Ratenkredite meist deutlich gÃ¼nstiger
    DreitÃ¤giger Streik in Belgien: Zug- und Flugverkehr betroffen
    DreitÃ¤giger Streik in Belgien: Zug- und Flugverkehr betroffen
    US-Vertreter Lutnick und Greer zu GesprÃ¤chen mit EU-Handelsministern in BrÃ¼ssel
    US-Vertreter Lutnick und Greer zu GesprÃ¤chen mit EU-Handelsministern in BrÃ¼ssel
    Warschau bestellt nach Ã„uÃŸerungen von Holocaust-GedenkstÃ¤tte israelischen Botschafter ein
    Warschau bestellt nach Ã„uÃŸerungen von Holocaust-GedenkstÃ¤tte israelischen Botschafter ein
    Umstrittene GHF-Stiftung beendet Hilfsmission im Gazastreifen
    Umstrittene GHF-Stiftung beendet Hilfsmission im Gazastreifen
    TÃ¶dlicher Raserunfall: Drei Jahre Haft in neuem Prozess gegen 26-JÃ¤hrigen in Landau
    TÃ¶dlicher Raserunfall: Drei Jahre Haft in neuem Prozess gegen 26-JÃ¤hrigen in Landau
    Bei israelischem Angriff getÃ¶teter Hisbollah-MilitÃ¤rchef in Beirut beigesetzt
    Bei israelischem Angriff getÃ¶teter Hisbollah-MilitÃ¤rchef in Beirut beigesetzt
    Eine Million Euro: Stadtmitarbeiter in Bayern soll MÃ¼nzen aus Parkautomaten gestohlen haben
    Eine Million Euro: Stadtmitarbeiter in Bayern soll MÃ¼nzen aus Parkautomaten gestohlen haben
    63-JÃ¤hrige in SchwÃ¤bisch GmÃ¼nd offenbar von 15 Jahre jÃ¼ngerem Partner getÃ¶tet
    63-JÃ¤hrige in SchwÃ¤bisch GmÃ¼nd offenbar von 15 Jahre jÃ¼ngerem Partner getÃ¶tet

    Top Meldungen

    Mercedes-Chef vor zweitem Jahr als oberster Autolobbyist
    Mercedes-Chef vor zweitem Jahr als oberster Autolobbyist

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Benz-Chef Ola KÃ¤llenius steht vor einer zweiten Amtszeit als PrÃ¤sident des europÃ¤ischen Auto-Lobbyverbands Acea. Das berichtet das

    Mehr
    Umfrage: Deutsche wollen mehr am
    Umfrage: Deutsche wollen mehr am "Black Friday" ausgeben

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum sogenannten "Black Friday" gehen Millionen Menschen in Deutschland auf SchnÃ¤ppchenjagd. Wie eine am Montag verÃ¶ffentlichte Umfrage des

    Mehr
    Stimmung in den Unternehmen verschlechtert sich wieder leicht
    Stimmung in den Unternehmen verschlechtert sich wieder leicht

    Die Stimmung in den Unternehmen in Deutschland hat sich im November wieder leicht verschlechtert. Angesichts von pessimistischeren Erwartungen fÃ¼r die kommenden Monate sank der

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts