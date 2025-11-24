Rainer Dulger als ArbeitgeberprÃ¤sident wiedergewÃ¤hlt

Rainer Dulger

Rainer Dulger ist als PrÃ¤sident der Bundesvereinigung der Deutschen ArbeitgeberverbÃ¤nde (BDA) wiedergewÃ¤hlt worden. Die Mitgliederversammlung der BDA habe ihm in Berlin "in geheimer Wahl fÃ¼r eine weitere zweijÃ¤hrige Amtszeit das Vertrauen" ausgesprochen, erklÃ¤rte der Verband am Montag. Dulger ist seit November 2020 ArbeitgeberprÃ¤sident.



"Deutschland steht wirtschaftlich und gesellschaftlich an einem Scheideweg", erklÃ¤rte Dulger nach seiner Wiederwahl. "Nach Jahren der KrisenbewÃ¤ltigung und des wirtschaftlichen Stillstands mÃ¼ssen wir wieder den Blick nach vorn richten." Von der Politik forderte er "weniger BÃ¼rokratie, mehr Investitionsfreude und eine Politik, die Arbeit und Leistung wieder belohnt".