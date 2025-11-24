Verivox warnt vor RatenkÃ¤ufen im Internet - Ratenkredite meist deutlich gÃ¼nstiger

Nutzer am Laptop und Handy

Das Vergleichsportal Verivox hat die Angebote von RatenkÃ¤ufen bei groÃŸen OnlinehÃ¤ndlern verglichen und rÃ¤t im Ergebnis davon ab. Besonders teuer ist demnach der Kauf auf Rate beim VersandhÃ¤ndler Otto.

Das Vergleichsportal Verivox hat die Angebote fÃ¼r RatenkÃ¤ufe bei groÃŸen OnlinehÃ¤ndlern verglichen und rÃ¤t im Ergebnis davon ab. "Beim Kauf auf Pump Ã¼ber beliebte OnlinehÃ¤ndler liegen die Zinskosten in der Spitze fast drei Mal so hoch wie bei einem hÃ¤ndlerunabhÃ¤ngigen Ratenkredit", erklÃ¤rte Verivox am Montag zum Start der sogenannten Black Week. Besonders teuer ist demnach der Kauf auf Rate beim VersandhÃ¤ndler Otto.



Otto verlangt bei einem Warenkorb im Wert von 2500 Euro und einer Laufzeit von drei Jahren stolze 18,92 Prozent Zinsen, wie Verivox weiter mitteilte. Insgesamt werden also 729 Euro Zinskosten werden fÃ¤llig. Die Finanzierungskosten bei Amazon sowie MMS E-Commerce, der die Online-Shops von Mediamarkt und Saturn betreibt, lÃ¤gen im selben Szenario mit 10,01 und 10,90 Euro deutlich darunter.



Ein klassischer Ratenkredit Ã¼ber dieselbe Summe wÃ¤re mit im Schnitt 6,62 Euro beim Abschluss Ã¼ber Verivox noch deutlich gÃ¼nstiger, erklÃ¤rte das Vergleichsportal. "Bei diesen Konditionen fallen fÃ¼r die untersuchte Musterfinanzierung nur 255 Euro Zinsen an."



"RatenkÃ¤ufe sind bequem, weil sie direkt im Bezahlvorgang angeboten werden. Doch dieser Komfort hat seinen Preis", erklÃ¤rte Oliver Maier von Verivox. "Wer sich zur Black Week KonsumwÃ¼nsche erfÃ¼llen mÃ¶chte, sollte die Konditionen vergleichen."



VerbraucherschÃ¼tzer und auch etwa die Bankenaufsicht Bafin warnen vor zunehmender Ãœberschuldung wegen RatenkÃ¤ufen und sogenannten Buy-Now-Pay-Later-Finanzierungen (BNPL). Verivox betont, dass klassische Bankkredite mit einem festen Tilgungsplan und gleichbleibenden Raten weitere Vorteile biete. Wer "mehrere BNPL-Finanzierungen oder RatenkÃ¤ufe gleichzeitig abbezahlt, verliert oftmals leicht die Ãœbersicht".