Wirtschaft

Stimmung in den Unternehmen verschlechtert sich wieder leicht

  • AFP - 24. November 2025, 10:39 Uhr
Bild vergrößern: Stimmung in den Unternehmen verschlechtert sich wieder leicht
Weihnachtsmarkt vor Kaufhaus in Magdeburg
Bild: AFP

Die Stimmung in den Unternehmen hat sich im November wieder leicht verschlechtert. Angesichts pessimistischerer Erwartungen fÃ¼r die kommenden Monate sank der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex auf nunmehr 88,1 Punkte, wie das MÃ¼nchner Institut mitteilte.

Der Index fiel laut Ifo-Institut im Verarbeitenden Gewerbe und im Bauhauptgewerbe. In beiden Bereichen verschlechterten sich die GeschÃ¤ftserwartungen der Unternehmen. Mit den laufenden GeschÃ¤ften zeigten sich die Firmen im Verarbeitenden Gewerbe "etwas zufriedener", bei den Unternehmen im Bauhauptgewerbe verzeichnete das Institut einen "klaren AufwÃ¤rtstrend" bei der aktuellen Lage.Â 

Bei den Dienstleistern hellte sich die Stimmung erneut auf - allerdings trÃ¼bten sich die Aussichten leicht ein. Im Handel gab das GeschÃ¤ftsklima nach, wie das Institut weiter mitteilte. "Insbesondere der Einzelhandel zeigte sich zu Beginn des WeihnachtsgeschÃ¤fts enttÃ¤uscht", erklÃ¤rten die Forschenden.

Der Index des Instituts basiert auf etwa 9000 monatlichen Meldungen von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes, des Dienstleistungssektors, des Handels und des Bauhauptgewerbes. Die Unternehmen werden dafÃ¼r gebeten, ihre gegenwÃ¤rtige GeschÃ¤ftslage zu beurteilen und ihre Erwartungen fÃ¼r die nÃ¤chsten sechs Monate mitzuteilen.

