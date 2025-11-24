Die Stimmung in den Unternehmen in Deutschland hat sich im November wieder leicht verschlechtert. Angesichts von pessimistischeren Erwartungen fÃ¼r die kommenden Monate sank der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex von 88,4 ZÃ¤hlern im Oktober auf nunmehr 88,1 Punkte, wie das MÃ¼nchner Institut am Montag mitteilte. "Die deutsche Wirtschaft zweifelt an einer baldigen Erholung." Ihre aktuelle Lage bewerteten die Firmen etwas besser - mit 85,6 statt zuvor 85,3 Punkten.
Der Index fiel laut Ifo-Institut im Verarbeitenden Gewerbe und im Bauhauptgewerbe. In beiden Bereichen verschlechterten sich die GeschÃ¤ftserwartungen der Unternehmen. Mit den laufenden GeschÃ¤ften zeigten sich die Firmen im Verarbeitenden Gewerbe "etwas zufriedener", bei den Unternehmen im Bauhauptgewerbe verzeichnete das Institut einen "klaren AufwÃ¤rtstrend" bei der aktuellen Lage.Â
Bei den Dienstleistern hellte sich die Stimmung erneut auf - allerdings trÃ¼bten sich die Aussichten leicht ein. Im Handel gab das GeschÃ¤ftsklima nach, wie das Institut weiter mitteilte. "Insbesondere der Einzelhandel zeigte sich zu Beginn des WeihnachtsgeschÃ¤fts enttÃ¤uscht", erklÃ¤rten die Forschenden.
Der Index des Instituts basiert auf etwa 9000 monatlichen Meldungen von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes, des Dienstleistungssektors, des Handels und des Bauhauptgewerbes. Die Unternehmen werden dafÃ¼r gebeten, ihre gegenwÃ¤rtige GeschÃ¤ftslage zu beurteilen und ihre Erwartungen fÃ¼r die nÃ¤chsten sechs Monate mitzuteilen.
Wirtschaft
Stimmung in den Unternehmen verschlechtert sich wieder leicht
- AFP - 24. November 2025, 10:39 Uhr
