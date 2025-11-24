Stimmung in den Unternehmen verschlechtert sich wieder leicht

Weihnachtsmarkt vor Kaufhaus in Magdeburg

Die Stimmung in den Unternehmen in Deutschland hat sich im November wieder leicht verschlechtert. Angesichts von pessimistischeren Erwartungen fÃ¼r die kommenden Monate sank der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex von 88,4 ZÃ¤hlern im Oktober auf nunmehr 88,1 Punkte, wie das MÃ¼nchner Institut am Montag mitteilte. "Die deutsche Wirtschaft zweifelt an einer baldigen Erholung." Ihre aktuelle Lage bewerteten die Firmen etwas besser - mit 85,6 statt zuvor 85,3 Punkten.



Der Index fiel laut Ifo-Institut im Verarbeitenden Gewerbe und im Bauhauptgewerbe. In beiden Bereichen verschlechterten sich die GeschÃ¤ftserwartungen der Unternehmen. Mit den laufenden GeschÃ¤ften zeigten sich die Firmen im Verarbeitenden Gewerbe "etwas zufriedener", bei den Unternehmen im Bauhauptgewerbe verzeichnete das Institut einen "klaren AufwÃ¤rtstrend" bei der aktuellen Lage.Â



Bei den Dienstleistern hellte sich die Stimmung erneut auf - allerdings trÃ¼bten sich die Aussichten leicht ein. Im Handel gab das GeschÃ¤ftsklima nach, wie das Institut weiter mitteilte. "Insbesondere der Einzelhandel zeigte sich zu Beginn des WeihnachtsgeschÃ¤fts enttÃ¤uscht", erklÃ¤rten die Forschenden.



Der Index des Instituts basiert auf etwa 9000 monatlichen Meldungen von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes, des Dienstleistungssektors, des Handels und des Bauhauptgewerbes. Die Unternehmen werden dafÃ¼r gebeten, ihre gegenwÃ¤rtige GeschÃ¤ftslage zu beurteilen und ihre Erwartungen fÃ¼r die nÃ¤chsten sechs Monate mitzuteilen.